Las ventas de electrodomésticos cayeron 5,2% en el tercer trimestre. Qué productos están perdiendo terreno y cómo eligen pagar los argentinos

Cambiar el televisor, renovar la computadora o comprarse una consola quedó para más adelante. Los datos del INDEC muestran que, en el tercer trimestre del año, los argentinos postergaron los electrodomésticos que pueden esperar y priorizaron los que necesitan para la casa.

Según la encuesta de comercios de electrodomésticos, publicada este miércoles, entre julio y septiembre se vendieron un 25,8% menos de televisores que un año atrás. Las heladeras cayeron 17,4% y los aires acondicionados, 14,2%.

En total, las ventas del sector sumaron $1,22 billones, un 5,2% menos que en el mismo período de 2025. Y esa baja está medida sin descontar la inflación, que en los últimos doce meses fue de 33,1%. Es decir, en términos reales, la caída es mucho más profunda.

El dato llega justo antes del Black Friday, cuando las cadenas salen a buscar a un cliente que hoy compra menos, piensa más cada gasto y depende cada vez más de las cuotas.

¿Qué electrodomésticos se compran menos?

La caída no fue pareja. Los productos más golpeados fueron los de tecnología y entretenimiento, justamente los que una familia puede postergar sin que cambie su día a día.

Las ventas de equipos de audio cayeron casi 40%, las de consolas de videojuegos un 33% y las de computadoras otro 33%. Los celulares, el segundo producto más vendido en cantidad del relevamiento, bajaron 20%, con unas 329.000 unidades en el trimestre.

Tampoco escaparon los pequeños electrodomésticos, que siguen siendo los más vendidos, con más de un millón de unidades en el trimestre, aunque con una baja de 7,4%. Y la facturación de los productos de cuidado personal cayó 18,7%.

En la línea blanca, la baja fue más moderada. Se vendieron unas 137.000 heladeras, 131.000 aires acondicionados y 212.000 lavarropas, en todos los casos menos que un año antes, pero con caídas menores que en tecnología. En muchos casos se trata de reemplazos que no se pueden demorar demasiado: cuando la heladera se rompe, hay que cambiarla.

¿Qué tuvo que ver el Mundial?

El caso de los televisores tiene un contexto particular. Entre abril y junio, un período que coincidió con la previa y el arranque del Mundial, las ventas del sector habían crecido 12,4%, y solo en junio subieron 23,2%. Fue la mayor suba interanual del año.

En julio, el mes en que terminó el torneo, todavía se vendieron unos 139.000 televisores. Pero en septiembre la cifra bajó a 74.000, casi la mitad. Pasado el Mundial, la demanda se desinfló.

La baja se repitió en los tres meses del trimestre: las ventas cayeron 3,5% en julio, 6,6% en agosto y 5,5% en septiembre, siempre frente al mismo mes del año anterior.

Por eso, si se mira todo el año, la caída acumulada es de apenas 1,1%: el impulso de mitad de año compensó en parte la baja del tercer trimestre.

¿Qué productos sí se vendieron más?

En un trimestre con pocas buenas noticias, hubo excepciones. Los calefactores y estufas eléctricas se vendieron 10% más, en pleno invierno: solo en julio se vendieron más de 115.000. Y los secarropas y lavavajillas crecieron 9,2%.

En facturación, también subieron las ventas de cocinas, hornos y termotanques (11,1%), las de lavarropas, secarropas y lavavajillas (5%) y las de telefonía (4,5%). Pero en todos los casos, por debajo de la inflación del período.

Con los aires acondicionados pasó algo distinto. Después de un agosto flojo, con unos 33.000 equipos, las ventas repuntaron en septiembre, con unos 49.000, en la previa del calor. Con la llegada del verano, la climatización suele ganar peso en las ventas de fin de año, y es uno de los rubros con más ofertas en este Black Friday.

¿Cómo se pagan los electrodomésticos?

El informe deja otro dato que explica cómo se compra hoy. Casi 6 de cada 10 pesos que se gastaron en electrodomésticos se pagaron con tarjeta de crédito, el único medio de pago que no cayó. En cambio, las compras en efectivo bajaron 11,5% y las de débito, casi 16%.

Es decir, la mayoría de las compras se apoya en la tarjeta, que permite pagar en cuotas. Por eso, las cuotas sin interés se volvieron tan importantes como los descuentos a la hora de elegir dónde comprar.

¿Dónde cayeron más las ventas?

La caída también tuvo diferencias según el canal y la región. Las compras online bajaron 16,7%, mientras que las ventas en los locales cayeron solo 2,6%. En este trimestre, los locales físicos resistieron mejor que las tiendas online.

Por zona, el golpe más fuerte se dio en la Ciudad de Buenos Aires, donde las ventas cayeron 14,5%. En el interior del país bajaron 5,8%, mientras que en los 24 partidos del conurbano subieron 6,6%, la única región con números positivos.

Y la baja se sintió en el empleo: los comercios relevados tenían en septiembre 23.215 trabajadores, un 11,3% menos que un año antes, según el mismo informe del INDEC.

¿Qué conviene tener en cuenta antes de comprar?

Con las ventas en baja, las cadenas apuestan fuerte al Black Friday. Pero los descuentos no siempre son lo que parecen. Un relevamiento de iProfesional en Frávega, Cetrogar, OnCity, Carrefour y Megatone mostró que el mismo lavarropas Samsung cuesta $739.999 en una tienda y $926.000 en otra. Y un mismo aire acondicionado Midea sale $899.999 en dos cadenas, aunque una anuncia 17% de descuento y la otra, solo 7%.

La recomendación es comparar el mismo modelo en varias tiendas, mirar el precio final y no el porcentaje de descuento, y evaluar si las cuotas realmente convienen.