Aunque la preocupación se concentra más en adolescentes, el fenómeno también alcanza a la población adulta. Qué dicen los relevamientos disponibles

La ley de ludopatía, que busca establecer medidas para prevenir y combatir la adicción al juego, tendrá este jueves una instancia decisiva en el Senado. Después de casi dos años de bloqueo, el proyecto que Diputados aprobó hace cerca de dos años logró destrabar su camino hacia la sanción.

La salida política llegó este miércoles, cuando Patricia Bullrich y José Mayans acordaron avanzar con el tratamiento de la iniciativa. El entendimiento se produjo cuando el texto estaba a horas de perder estado parlamentario y parecía condenado a quedar archivado.

Durante meses, la presión de distintos sectores mantuvo congelado el proyecto en la Cámara alta. La Iglesia Católica reclamaba que se avanzara con la regulación, mientras que las casas de apuestas, los clubes de fútbol y las loterías provinciales expresaban objeciones a distintos aspectos de la propuesta.

Pero, ¿cuál es la realidad del juego compulsivo en la Argentina?

Adolescentes: apuestas desde edades cada vez más tempranas

El acceso desde el celular, la posibilidad de jugar a cualquier hora y la presencia de plataformas en redes sociales y eventos deportivos modificaron la relación de muchas personas con el juego.

La población adolescente sigue siendo uno de los grupos más vulnerables. El Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, realizado en 2025, estimó que el 26,2% de los alumnos apostó dinero durante el último año, ya sea online o presencialmente.

En la modalidad digital, el porcentaje fue del 20,5%. La proporción crece según el grupo etario: alcanzó el 19,7% entre los estudiantes de 14 años o menos, el 20,4% entre quienes tenían 15 y 16 años y el 21,7% entre los de 17 años o más.

Otro relevamiento de UNICEF Argentina y UNESCO, a través de Kids Online Argentina, encontró que el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años había apostado dinero por internet alguna vez. El estudio reunió las respuestas de más de 5.900 niñas, niños y adolescentes.

La Cruz Roja Argentina también relevó el fenómeno en 231 escuelas secundarias de 16 provincias, con más de 11.400 encuestas. El informe detectó que el 16% había apostado online, mientras que el 45% no lo había hecho, pero conocía a alguien cercano que sí.

En ese relevamiento, los varones apostaron tres veces más que las mujeres: 24% frente a 8%. Además, el estudio identificó que el acceso suele estar facilitado por pares y que las redes sociales, influencers y contenidos vinculados con el deporte forman parte del entorno de exposición.

Ludopatía en la Argentina: los datos que preocupan

Aunque la preocupación se concentra especialmente en los adolescentes, el fenómeno también alcanza a la población adulta. Los relevamientos disponibles muestran que las apuestas están extendidas entre distintos grupos etarios y que una parte de quienes participan desarrolla conductas de riesgo.

Según el Informe Nacional sobre Juego en Argentina 2025, elaborado por la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), 3 de cada 10 adultos apostaron durante el último año.

La incidencia es mayor entre los hombres, con un 39%, y entre los jóvenes menores de 29 años, donde alcanza el 69%. Además, el 71% de quienes apuestan utiliza plataformas online, lo que confirma el peso de los canales digitales en la expansión de esta práctica.

El perfil de quienes participan también aparece en un estudio académico publicado en la revista Salud Pública, del Ministerio de Salud bonaerense. La investigación, basada en una encuesta nacional de 1.313 personas, encontró que el 23% apostaba regularmente online durante 2024.

El trabajo señala que la participación aumenta a medida que disminuye la edad. Los grupos de 26 a 35 y de 36 a 45 años mostraron una mayor probabilidad de apostar regularmente que las personas de 66 años o más. También encontró una mayor propensión entre quienes tienen menor nivel educativo y entre los sectores socioeconómicos bajo y medio bajo.

Los datos muestran que la práctica se extiende más allá de la adolescencia y que los adultos jóvenes y de mediana edad también forman parte de los grupos más expuestos.

Ludopatía y género: qué muestran los relevamientos

Las diferencias por género aparecen de manera marcada en varios estudios, aunque no todos miden lo mismo.

En el informe de ALEA, el 39% de los hombres adultos declaró haber apostado durante el último año. En el caso de los adolescentes, la brecha también es importante: el estudio nacional de estudiantes secundarios de 2025 encontró que el 35,3% de los varones había apostado dinero en alguna modalidad durante el último año, frente al 17,7% de las mujeres.

Cuando se observa exclusivamente la modalidad online entre estudiantes, la proporción fue del 28,6% entre los varones y del 12,8% entre las mujeres.

Sin embargo, la investigación de CABA introduce un matiz. Entre los adultos que apostaron online, el comportamiento de riesgo —considerando los niveles bajo, moderado y alto— alcanzó al 42,5% de los varones y al 51% de las mujeres.

En el nivel de riesgo alto, la proporción fue del 6% entre los hombres y del 4,1% entre las mujeres. Es decir, aunque los varones participan más en las apuestas según varios relevamientos, las mujeres que apuestan también presentan indicadores relevantes de riesgo.

Qué ocurre con las apuestas online en adultos de CABA

Una investigación realizada en la Ciudad de Buenos Aires permite profundizar en la diferencia entre apostar y desarrollar una conducta problemática.

La Encuesta de Prácticas de Riesgo Adictivo (EPRA), elaborada entre octubre y diciembre de 2024, relevó a 6.000 adultos de entre 18 y 75 años. El estudio utilizó una muestra representativa de la población porteña y herramientas específicas para evaluar la severidad de las conductas de apuestas.

Según el relevamiento, el 5,8% de la población adulta de CABA apostó online durante el último año y el 3,3% lo hizo durante el último mes. Entre quienes habían apostado online en los últimos 12 meses, el 45,9% presentó algún indicador de comportamiento de riesgo.

Ese porcentaje no significa que casi la mitad de los adultos porteños tenga ludopatía. El universo está compuesto por quienes ya apostaron online, y el indicador incluye distintos niveles de riesgo, desde bajo hasta alto.

El informe también identificó que el 3,6% de las personas encuestadas había iniciado las apuestas online durante el último año. La incorporación reciente fue más frecuente entre los jóvenes de 18 a 29 años.

Crecimiento de las consultas a la Línea 141

Uno de los indicadores más concretos de esta tendencia aparece en las consultas por juego compulsivo que recibe la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar). Durante 2025, la Línea 141 registró 396 consultas por esta problemática, frente a 311 en 2024. El aumento fue del 27% y marcó el nivel más alto desde que comenzó el registro de esta categoría.

El salto había sido todavía más pronunciado un año antes: entre 2023 y 2024, las consultas pasaron de 88 a 311, un incremento de alrededor del 250%. En total, entre octubre de 2018 y octubre de 2025, la línea recibió 1.033 consultas vinculadas con el juego compulsivo.

Desde Sedronar advierten que el crecimiento puede responder tanto a una mayor presencia de la problemática como a una mayor visibilidad social y disposición a pedir ayuda. Por eso, las consultas no equivalen al total de personas con ludopatía, pero sí funcionan como una señal de alerta.

La Línea 141 de Sedronar ofrece orientación y contención gratuita, anónima y disponible durante todo el año. El aumento de las consultas por juego compulsivo, junto con los datos de participación de adultos y adolescentes, refuerza la necesidad de abordar la ludopatía como un problema de salud pública y no solamente como una práctica individual.