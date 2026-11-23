Si se hacen modificaciones podría caer el estado parlamentario porque la ley vence el 30 de noviembre ya que hace dos años fue aprobada por Diputados

La Iglesia Católica salió a presionar al Senado para que sancione este jueves, sin modificaciones, la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, en medio de una fuerte controversia política y de intereses económicos que rodean al negocio del juego.

La advertencia del Episcopado llegó pocos días después de la visita del papa León XIV a la Argentina y apunta directamente a los legisladores: si introducen cambios, el proyecto deberá volver a Diputados y podría perder estado parlamentario el próximo 30 de noviembre.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, que preside el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, difundió una Carta Abierta dirigida a los senadores en la que reclamó que avancen con urgencia en la aprobación de la iniciativa que tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2024. El mensaje fue contundente: la protección de niños, adolescentes y jóvenes no puede quedar atrapada en nuevas dilaciones parlamentarias.

"Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones", reclamaron los obispos.

"La protección de nuestros niños, adolescentes y jóvenes no puede seguir esperando, ni quedar atrapada en dilaciones que terminen frustrando una respuesta legislativa necesaria", agregó el Episcopado.

La intervención de la Iglesia introduce un nuevo elemento de tensión en la relación con el Gobierno, particularmente después de la visita del Papa León XIV, cuyo mensaje sobre la necesidad de construir una sociedad más humana y fraterna tuvo una fuerte repercusión política. Ahora, el Episcopado decidió trasladar esa preocupación al terreno legislativo y exigir una definición sobre un tema que considera prioritario.

La advertencia de la Iglesia y el riesgo de que la ley caiga

En una carta titulada "Es un soplo la vida… pero el bien permanece", los obispos retomaron una de las frases pronunciadas por León XIV durante su primer mensaje en la Argentina, en el Palacio Libertad: "Es un soplo la vida… pero perdura el bien".

A partir de esa reflexión, vincularon el mensaje papal con la responsabilidad del Congreso frente al crecimiento de las apuestas online y sus consecuencias sobre los jóvenes.

"Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio", advirtieron.

El documento sostiene que dejar caer la iniciativa también supone una responsabilidad política frente a las consecuencias sociales de las apuestas compulsivas.

"Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes", señalaron.

"Estamos a pocos días de que pueda perder estado parlamentario el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados y aún sin tratamiento en el Senado", agregaron.

"Que una iniciativa de esta importancia pueda quedar sin siquiera ser tratada interpela directamente la responsabilidad de nuestros legisladores frente a tantas familias argentinas", advirtió el Episcopado.

"Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio", señalaron, en línea con el Papa.

"Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias", concluyeron.

La carta lleva las firmas de Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal; el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro.

La pelea política en el Senado

En el Senado, el bloque del PJ, que conduce José Mayans, pretende que el proyecto se apruebe tal como llegó de Diputados. El argumento es esencialmente parlamentario: cualquier modificación obligaría a devolverlo a la Cámara de origen y pondría en riesgo su continuidad legislativa ante el vencimiento del estado parlamentario.

Mayans fue categórico: "No puede haber modificaciones. No porque vuelve a Diputados y si se modifica cae. Lo pedí como está".

Sin embargo, otros sectores de la oposición no descartan introducir cambios. En el PRO reconocen que todavía existen diferencias sobre algunos artículos y anticipan que el debate en comisiones puede abrir la puerta a modificaciones.

"Se discutirán el miércoles en la comisión previo a la sesión, pero puede haber modificaciones", señalaron desde ese bloque.

En Provincias Unidas también esperan que la discusión del miércoles 25 de noviembre, en el plenario de comisiones, permita ordenar las diferencias. "Ahí quedará más claro", señalaron.

En ese espacio reconocen que existen discrepancias importantes sobre el texto aprobado por Diputados y consideran difícil que todos los bloques logren unificar posiciones en apenas 24 horas para votar el jueves sobre tablas, es decir, sin esperar los siete días reglamentarios posteriores al dictamen.

El oficialismo de La Libertad Avanza, por su parte, había frenado en la sesión anterior el intento de tratar el proyecto sobre tablas y acordó habilitar previamente su discusión en comisiones. Detrás de esa decisión persisten diferencias sobre el alcance de las restricciones publicitarias, la regulación de las plataformas y las competencias de las provincias.

La discusión tiene un trasfondo político adicional. En el Senado hay quienes sostienen que introducir modificaciones permitiría postergar la sanción definitiva y evitar un pronunciamiento inmediato sobre una regulación que afecta intereses económicos muy importantes.

La Iglesia, en cambio, interpreta esa posibilidad como una maniobra dilatoria. Su reclamo es que se vote el texto original y que no se utilicen las diferencias parlamentarias como argumento para dejar vencer la iniciativa.

Qué establece la ley que reclama la Iglesia

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. Su objetivo es establecer restricciones a la publicidad y promoción de las apuestas online, impedir el acceso de menores de edad a las plataformas y limitar los mecanismos de captación de jugadores.

Uno de sus puntos más importantes es la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas en línea en medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales, plataformas digitales, indumentaria deportiva y cartelería en la vía pública.

La iniciativa también apunta a cortar la asociación comercial entre las casas de apuestas y el deporte profesional. Busca impedir que las empresas del sector patrocinen clubes, competencias y acontecimientos deportivos, y establece restricciones para que sus representantes integren las conducciones de asociaciones civiles deportivas.

Otro capítulo establece la prohibición de los bonos de bienvenida y los créditos gratuitos utilizados por las plataformas para captar nuevos usuarios.

En materia de acceso, contempla mecanismos de verificación de identidad mediante reconocimiento facial vinculado al Renaper para evitar que los menores puedan abrir cuentas o ingresar a los sitios de apuestas.

También establece restricciones sobre los medios de pago: fija condiciones para las operaciones mediante billeteras virtuales y tarjetas de débito.

El texto contempla además penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de apuestas ilegales, además de mecanismos para bloquear plataformas no autorizadas.

La publicidad quedaría permitida en ámbitos específicos del negocio.

Un negocio millonario detrás de la discusión

La discusión legislativa no es menor para la industria de las apuestas. Detrás de las restricciones aparecen empresas multinacionales, operadores locales, clubes de fútbol, medios de comunicación, plataformas tecnológicas, billeteras virtuales y procesadores de pagos.

Entre las marcas internacionales con presencia en el mercado argentino figuran Betsson, Betano, Codere, BetWarrior, bet365 y Stake. También está Bplay, vinculada en el país al grupo Boldt, históricamente asociado con la familia Tabanelli.

Betsson, de origen sueco, tiene acuerdos de patrocinio con clubes argentinos como Boca Juniors y Racing. En el mercado local, el negocio también involucra a empresarios vinculados históricamente a los casinos y los bingos, entre ellos Daniel Mautone y Daniel Angelici.

Betano pertenece al grupo griego Kaizen Gaming; bet365 tiene origen británico y está asociada a la familia Coates; Stake fue fundada por los empresarios australianos Ed Craven y Bijan Tehrani, mientras que Codere tiene origen español y una extensa trayectoria en el mercado del juego.

La aprobación del proyecto tendría consecuencias directas sobre sus estrategias comerciales. La prohibición de los patrocinios deportivos obligaría a revisar contratos con clubes y competencias, mientras que las restricciones publicitarias modificarían sustancialmente sus mecanismos de captación de clientes.

También quedarían alcanzados los medios de comunicación, los influencers y los creadores de contenido que promocionan apuestas, así como las empresas tecnológicas y los proveedores de servicios de internet que deban colaborar con el bloqueo de plataformas ilegales.

Dos modelos de regulación en disputa

A la discusión sobre el proyecto de Diputados se sumó una iniciativa alternativa impulsada por el Poder Ejecutivo, que propone un enfoque diferente.

La propuesta del Gobierno concentra sus esfuerzos en combatir las plataformas ilegales, reforzar los controles de identidad y perseguir a los operadores que funcionan sin autorización. A diferencia del texto aprobado por Diputados, mantiene un esquema más flexible para las empresas habilitadas en materia de publicidad, patrocinios deportivos y bonos de bienvenida.

Esa diferencia explica buena parte de las resistencias que todavía existen en el Senado. No se discute solamente cómo impedir que los menores ingresen a las plataformas, sino también hasta dónde debe llegar la regulación sobre una actividad comercial que mueve millones de pesos y que construyó una presencia cada vez más extendida en el fútbol, los medios y las redes sociales.

La Iglesia pretende que esa discusión no termine convirtiéndose en una excusa para postergar una definición. Después de la visita de León XIV, el Episcopado decidió elevar el tono de su reclamo y poner a los senadores frente a una disyuntiva: aprobar una ley que ya tiene media sanción o permitir que venza sin siquiera completar su recorrido parlamentario.

El próximo jueves será una instancia decisiva. Si el Senado introduce cambios, el proyecto deberá regresar a Diputados y el vencimiento del 30 de noviembre amenaza con dejarlo sin estado parlamentario. Para la Iglesia, no hay margen para otra postergación. Para los bloques legislativos, en cambio, todavía quedan diferencias por resolver.