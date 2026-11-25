Una negociación de último momento en la Cámara Alta logró reactivar el debate sobre la regulación del juego online luego de largo estancamiento

El proyecto de prevención de la ludopatía encontró una salida política de último momento. Patricia Bullrich y José Mayans cerraron este miércoles un acuerdo para avanzar con la sanción del texto que había aprobado Diputados después de casi dos años de dilaciones.

El proyecto estaba a punto de perder estado parlamentario. La presión cruzada de la Iglesia Católica, las casas de apuestas, los clubes de fútbol y las loterías provinciales había frenado el debate durante meses.

El entendimiento entre la jefa del bloque libertario y el líder del peronismo no supone un respaldo unánime del oficialismo. Algunos senadores de La Libertad Avanza anticiparon que no acompañarán la iniciativa.

La fórmula que destrabó la discusión fue dividir el debate en dos carriles: someter a votación la media sanción que reclama la Iglesia e impulsar, en paralelo, un proyecto complementario con los ajustes que pretende la Casa Rosada.

A cambio de esa concesión, el peronismo se comprometió a aportar los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de la segunda iniciativa. La sesión está prevista para este jueves.

Si el proyecto complementario se aprueba en el Senado, deberá continuar su trámite en la Cámara baja.

Cómo se gestó el acuerdo en el Senado

El acuerdo se cocinó durante un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales del Senado. El proyecto aprobado por Diputados busca prohibir la publicidad de las apuestas online y los patrocinios deportivos.

También refuerza los controles para impedir el acceso de menores a las plataformas de juego. La iniciativa no obtuvo despacho de comisión.

El oficialismo trabajó ayer en un texto alternativo con sus aliados de Pro y la UCR. La propuesta tenía el visto bueno de la Casa Rosada, pero no fue presentada formalmente.

En cambio, Bullrich esbozó los lineamientos de la iniciativa y anticipó que buscaría cerrar su redacción a lo largo de la tarde.

La senadora enumeró tres ejes prioritarios para el Gobierno: restringir la publicidad de las apuestas, otorgarle al Enacom la potestad de bloquear sitios irregulares y reforzar las disposiciones para proteger a los menores.

El artículo que genera rechazo en el oficialismo

Bullrich anticipó su rechazo al artículo 17 de la media sanción. Ese artículo modifica la ley del deporte para impedir que personas vinculadas al negocio del juego integren las autoridades de asociaciones deportivas o clubes de fútbol.

"Mezclar un cambio en el fútbol es mezclar peras con manzanas", sostuvo la senadora. Consideró que esa disposición excede el objeto central de la iniciativa.

"Es un artículo que está tirado de los pelos", agregó.

La libertaria pidió unas horas más para trabajar sobre el texto e incluso deslizó la posibilidad de incluir el tema en una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias, pero el acuerdo con Mayans aceleró los tiempos.

Mayans propuso entonces sancionar el texto de Diputados y canalizar las modificaciones que reclama el oficialismo a través de otro proyecto. Recordó que el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de reglamentar la ley.

"Nos pronunciamos por la media sanción de Diputados para que tengamos ley. No se olviden de que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de la reglamentación", expresó Mayans.

"Y si quieren mejorar algunos aspectos, lo vemos después. Actuemos en favor de nuestros jóvenes, como dijo el Episcopado", agregó el senador formoseño.

Bullrich aceptó la propuesta. Le pidió al jefe del bloque peronista que le garantizara los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas la iniciativa complementaria en la sesión de este jueves.

La presión de la Iglesia Católica fue clave

El entendimiento se produjo después de una inusitada presión de la Iglesia Católica. El Episcopado envió un representante al plenario de comisiones para pedirles, cara a cara, a los senadores que avalaran la media sanción de Diputados.

"Les pido que cuando tengan que tomar una decisión, lo hagan mirando al pueblo, a la gente", dijo Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado.

"Lo primero son las personas y sobre todo los más vulnerables, los niños, los jóvenes, los adolescentes. No la economía. No el juego que atrae a los más poderosos", expresó Pizarro ante los senadores.

El representante de la Iglesia llevó al Senado una caja con 20.000 firmas en respaldo del proyecto aprobado por Diputados. Las firmas fueron recolectadas a través de la plataforma Change.org.

"La decisión que tienen por delante es qué patria queremos. Se juega en lo que hacemos con los más vulnerables", completó Pizarro.

El Episcopado había publicado el 23 de noviembre de 2026 una carta abierta dirigida a los miembros del Senado en relación con el proyecto de ley sobre prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea.

Qué se votará este jueves en el Senado

La discusión se trasladará ahora al recinto del Senado. El plato fuerte de la sesión será la reforma política impulsada por el Gobierno, que tiene como principal eje la suspensión de las PASO.

Luego se buscará sancionar la ley de prevención de la ludopatía. Inmediatamente después, el oficialismo intentará avanzar con la propuesta complementaria que incluye los ajustes de la Casa Rosada.

El proyecto original aprobado por Diputados establece prohibiciones amplias en materia de publicidad y patrocinios. También crea mecanismos de autoexclusión y refuerza las sanciones contra el juego clandestino.

Los puntos centrales del proyecto de ludopatía

La media sanción que se votará este jueves contiene una serie de disposiciones que buscan regular el mercado de apuestas online en Argentina. Los ejes principales son:

Publicidad y promociones: Prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales. También prohíbe la promoción indirecta mediante influencers y figuras públicas. La prohibición alcanza a la indumentaria deportiva. Elimina los bonos de bienvenida.

Prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales. También prohíbe la promoción indirecta mediante influencers y figuras públicas. La prohibición alcanza a la indumentaria deportiva. Elimina los bonos de bienvenida. Apuestas y deporte: Prohíbe que las empresas de apuestas patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. Además, impide integrar listas electorales de asociaciones civiles deportivas a quienes tengan vínculos directos o indirectos con compañías de apuestas online.

Prohíbe que las empresas de apuestas patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. Además, impide integrar listas electorales de asociaciones civiles deportivas a quienes tengan vínculos directos o indirectos con compañías de apuestas online. Acceso de menores: Obliga a las plataformas a verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos conectados con el Renaper, tanto al registrarse como al iniciar sesión. La exigencia alcanza también a las billeteras virtuales.

Obliga a las plataformas a verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos conectados con el Renaper, tanto al registrarse como al iniciar sesión. La exigencia alcanza también a las billeteras virtuales. Autoexclusión y prevención: Crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), para que las personas puedan bloquear voluntariamente su acceso a las apuestas. Las plataformas deberán ofrecer herramientas de autoevaluación, mostrar historiales de juego, emitir alertas sobre el tiempo acumulado y establecer límites para las sesiones.

Crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), para que las personas puedan bloquear voluntariamente su acceso a las apuestas. Las plataformas deberán ofrecer herramientas de autoevaluación, mostrar historiales de juego, emitir alertas sobre el tiempo acumulado y establecer límites para las sesiones. Medios de pago: Solo permite apostar con tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a límites diarios. Prohíbe utilizar tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a la Anses.

Solo permite apostar con tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a límites diarios. Prohíbe utilizar tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a la Anses. Operadores: Establece requisitos para acceder a las licencias y excluye, entre otros, a quienes tengan determinadas deudas con el Estado, por cuota alimentaria, antecedentes por fraude, lavado de dinero o juego clandestino, o vínculos con funcionarios de los organismos reguladores o con actividades deportivas.

Establece requisitos para acceder a las licencias y excluye, entre otros, a quienes tengan determinadas deudas con el Estado, por cuota alimentaria, antecedentes por fraude, lavado de dinero o juego clandestino, o vínculos con funcionarios de los organismos reguladores o con actividades deportivas. Sanciones y juego clandestino: Establece multas por incumplimientos y penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes operen apuestas sin autorización, con agravantes cuando estén involucrados menores. También prevé campañas de prevención y actividades educativas en las escuelas sobre apuestas online, ludopatía y educación financiera.

El debate en el recinto definirá si la Argentina cuenta con una nueva regulación para las apuestas online o si el proyecto deberá esperar una nueva oportunidad en sesiones extraordinarias.