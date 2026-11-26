La ampliación de las conexiones aéreas, la incorporación de rutas directas y la depreciación del real frente al dólar aparecen entre los factores que pueden impulsar los viajes desde Argentina hacia las playas brasileñas entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Las proyecciones del sector turístico anticipan que los argentinos volverán a ocupar el primer lugar entre los visitantes extranjeros. El fenómeno se apoya en una tendencia que ya se refleja en las estadísticas: durante 2025, uno de cada tres turistas internacionales que recibió Brasil procedía de Argentina.

El país vecino recibió 9,2 millones de visitantes internacionales durante el año pasado, frente a los 6,7 millones registrados en 2024. El crecimiento fue del 37% y marcó un récord histórico. Dentro de ese movimiento, las llegadas de argentinos aumentaron un 82% interanual, según un relevamiento publicado por la revista brasileña Superinteressante en octubre de 2026.

La publicación, en un artículo titulado Por que o turismo no Brasil não decola?, también vinculó el crecimiento de los viajes con el contexto económico argentino, caracterizado por el encarecimiento de algunos consumos internos y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos frente a determinados gastos turísticos.

Para el próximo verano, a ese escenario se suma un cambio en la relación cambiaria entre ambos países: la depreciación del real mejora la capacidad de compra de los argentinos que viajan a Brasil, especialmente para los gastos cotidianos que realizan una vez en destino.

Brasil superó su meta de turistas internacionales en 2026

El crecimiento del mercado argentino se mantiene durante este año. Según informó el Ministerio de Turismo de Brasil, el país recibió 7.594.425 visitantes internacionales entre enero y octubre de 2026. De esta manera, superó dos meses antes de lo previsto la meta anual de 7,5 millones de turistas extranjeros.

Argentina encabezó el ranking de países emisores, con 2.494.421 llegadas durante los primeros diez meses del año. En segundo lugar se ubicó Chile, con 647.295 visitantes, seguido por Estados Unidos, con 625.625.

El dato confirma la importancia del mercado argentino para la actividad turística brasileña. Además, el transporte aéreo concentró el 71% de los ingresos internacionales al país durante ese período, con 5,39 millones de llegadas por avión.

El movimiento también tiene impacto en la economía. Entre enero y septiembre, los visitantes extranjeros gastaron más de u$s8.380 millones en Brasil, un 10% por encima del mismo período de 2025.

La devaluación del real vuelve más accesibles los gastos en Brasil

Otro factor que puede incidir en la elección del destino es la evolución del tipo de cambio brasileño. Durante las últimas semanas, el real registró una depreciación frente al dólar que modificó los precios relativos entre ambos países y mejoró el poder de compra de quienes viajan desde Argentina.

A comienzos de octubre, el dólar cotizaba alrededor de 5 reales en Brasil. Hacia el 19 de noviembre, la cotización llegó a aproximadamente 5,89 reales, de acuerdo con los registros del Banco Central brasileño recopilados por la consultora Kartal.

En ese período, el real perdió cerca del 14,5% de su valor frente a la moneda estadounidense. La depreciación se produjo en un contexto de incertidumbre sobre las cuentas fiscales brasileñas y de fortalecimiento internacional del dólar.

Para los turistas argentinos, el movimiento tiene un efecto concreto sobre los gastos que se realizan en moneda local. Restaurantes, supermercados, bebidas, taxis, excursiones y alquileres de sombrillas y reposeras pueden resultar más económicos cuando se convierten a pesos o dólares.

Sin embargo, el efecto no alcanza de la misma manera a todos los componentes de las vacaciones. Los pasajes aéreos internacionales y buena parte de los alojamientos tienen precios vinculados al dólar o se contratan con anticipación, por lo que la depreciación del real no implica necesariamente una reducción equivalente del presupuesto total del viaje.

La diferencia cambiaria se suma así a la mayor conectividad aérea y a la disponibilidad de nuevos destinos. La combinación de estos factores puede influir en las decisiones de los argentinos que todavía están definiendo dónde pasar sus vacaciones.

Más vuelos y nuevas conexiones entre Argentina y Brasil

Uno de los principales factores detrás de las expectativas para el verano es la ampliación de la conectividad aérea.

De acuerdo con los datos difundidos para la próxima temporada, entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 están programados 8.054 vuelos y 1,6 millones de asientos entre Argentina y Brasil. Esto representa un incremento del 3,4% en las operaciones y del 2% en la cantidad de plazas respecto del verano anterior.

La programación contempla 34 rutas directas entre ciudades de ambos países, siete más que durante la temporada pasada. Enero concentrará el mayor movimiento, con 2.374 vuelos y 468.000 asientos disponibles.

La expansión también alcanza a distintas ciudades del interior argentino, que tendrán más alternativas para viajar a destinos brasileños sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

En paralelo, GOL anunció un incremento del 30% en su oferta de asientos entre Argentina y Brasil para enero de 2027, en comparación con octubre de este año. La ampliación forma parte de una estrategia de las aerolíneas para responder a la demanda de la temporada alta.

El refuerzo de las conexiones busca facilitar el acceso a destinos que van más allá de los circuitos tradicionales de Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis.

El nordeste brasileño concentra nuevas rutas y vuelos

Una de las regiones que tendrá mayor expansión de conexiones durante el próximo verano será el nordeste de Brasil. Pernambuco, Alagoas, Bahía y Río Grande del Norte figuran entre los estados que incorporarán nuevas frecuencias y rutas directas desde distintos puntos de Sudamérica.

Un relevamiento de la consultora EasyRev, publicado el 19 de noviembre, identificó 53 vuelos semanales adicionales desde Sudamérica para el pico de la temporada. De ese total, 37 tendrán como destino el nordeste brasileño.

Entre los principales cambios aparecen:

Recife : pasará de 12 a 20 vuelos semanales directos con Argentina a partir del 15 de diciembre

: pasará de 12 a 20 vuelos semanales directos con Argentina a partir del 15 de diciembre Maceió : las estimaciones apuntan a recibir cerca de 30.000 turistas argentinos, frente a los aproximadamente 20.000 de la temporada anterior

: las estimaciones apuntan a recibir cerca de 30.000 turistas argentinos, frente a los aproximadamente 20.000 de la temporada anterior Natal : pasó de dos a 16 frecuencias semanales en dos años. Además, Río Grande del Norte registró un crecimiento del 150% en la llegada de argentinos durante 2026, según datos recopilados por EasyRev

: pasó de dos a 16 frecuencias semanales en dos años. Además, en la llegada de argentinos durante 2026, según datos recopilados por EasyRev Porto Seguro : incorporará una conexión directa con Buenos Aires desde el 5 de enero, con cinco frecuencias semanales de JetSMART

: incorporará una conexión directa con Buenos Aires desde el 5 de enero, con cinco frecuencias semanales de JetSMART Salvador de Bahía: también sumará conexiones internacionales y ampliará su oferta de vuelos

La participación argentina ya tiene un peso significativo en algunos de estos destinos. Según el relevamiento de EasyRev, los visitantes de Argentina representan cerca del 90% del mercado internacional de Río Grande del Norte y alrededor del 45% de los turistas extranjeros de Bahía. En Río de Janeiro, en tanto, concentran aproximadamente el 30%.

En conjunto, el nordeste contará con 12 rutas directas con Argentina durante el verano, cuatro más que en la temporada anterior. La programación alcanzará los 209.000 asientos y los 1.080 vuelos entre diciembre y marzo, de acuerdo con la consultora.

El crecimiento de las conexiones coincide con el aumento de las llegadas internacionales a algunos estados de esa región. Según las estadísticas del Ministerio de Turismo brasileño, Río Grande del Norte registró un incremento del 128,8% entre enero y octubre de 2026, mientras que Pernambuco tuvo una suba del 62,6%.

La presencia argentina también se refleja en los comercios y la gastronomía

El incremento de turistas argentinos no solo se observa en las estadísticas y en la programación de las aerolíneas. También tiene repercusiones en la actividad comercial y gastronómica de los principales destinos brasileños.

Osmar, un argentino que vive en Río de Janeiro, describió el movimiento que registra en la ciudad y señaló que cada vez encuentra más compatriotas, tanto entre los turistas como entre quienes se instalaron para trabajar.

"Hay muchos argentinos por todos lados. Hay muchos argentinos que se han venido a trabajar acá", contó.

El residente también mencionó la aparición de comercios que ofrecen productos característicos de Argentina. "He notado varios lugares donde se vende yerba, fernet Branca y cerveza Quilmes", relató.

Además, señaló que comenzaron a abrir restaurantes y pizzerías argentinas y destacó la presencia de guías turísticos que ofrecen sus servicios en español.

La actividad comercial y gastronómica se suma así al movimiento generado por los visitantes en hoteles, alojamientos y servicios turísticos. La llegada de argentinos también impulsa propuestas orientadas a atender sus hábitos de consumo y sus preferencias durante las vacaciones.

Con una oferta de 1,6 millones de asientos programados, nuevas conexiones hacia el nordeste y un real que perdió valor frente al dólar, Brasil afrontará el verano 2026-2027 con varios factores que pueden favorecer la llegada de turistas argentinos. Las estadísticas de turismo internacional ya muestran que Argentina es el principal mercado emisor para el país vecino.