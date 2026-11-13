Gol rediseña el escenario del verano con frecuencias inéditas y refuerzo en vuelos regionales e internacionales para multiplicar opciones de viaje

La aerolínea Gol prepara una ampliación de sus operaciones internacionales para la temporada de verano 2026/2027, con nuevas rutas que conectarán distintas ciudades argentinas con Brasil y más frecuencias hacia destinos turísticos de la región. La programación incluye vuelos entre Río de Janeiro y Salta, conexiones estacionales con Mendoza, Córdoba y Rosario, y nuevas alternativas para viajar a El Calafate y Ushuaia.

La compañía también incorporará servicios entre Buenos Aires y Punta del Este durante la temporada alta, mientras que mantendrá sus conexiones tradicionales con los principales destinos de playa brasileños. La oferta contempla, además, un incremento de las operaciones internacionales hacia otros mercados de América del Sur, Europa y Estados Unidos, con el objetivo de adaptar su red a los movimientos de pasajeros durante los meses de mayor actividad turística.

Los pasajes para los vuelos internacionales correspondientes al verano 2026/2027 ya se encuentran disponibles para la compra a través de los canales comerciales de la aerolínea, la aplicación de Gol, la plataforma Smiles y las agencias de viajes asociadas.

Gol suma nuevas rutas entre Argentina y Brasil para el verano 2026/2027

Entre las principales novedades de la programación se encuentra la incorporación de la ruta Río de Janeiro/Galeão-Salta (GIG-SLA), que permitirá conectar de manera directa la ciudad brasileña con la capital salteña.

A esta operación se suma el inicio de los vuelos estacionales entre Río de Janeiro y Mendoza (GIG-MDZ), una conexión que estará disponible durante el periodo de mayor movimiento turístico. De esta manera, Gol amplía las alternativas para los pasajeros que buscan viajar entre ambos países y facilita el acceso a destinos argentinos desde uno de los principales aeropuertos brasileños.

La programación también contempla servicios estacionales entre Florianópolis y Córdoba (COR-FLN), además de una conexión entre Florianópolis y Rosario (FLN-ROS). Estas rutas incorporan nuevas posibilidades para los viajeros del interior argentino que desean trasladarse hacia el sur de Brasil durante las vacaciones.

Otra de las novedades es la incorporación de conexiones que unirán Brasil con El Calafate (FTE) y Ushuaia (USH), extendiendo la presencia de la compañía hacia destinos de la Patagonia argentina y sumando alternativas de conectividad para quienes viajan desde Brasil.

En el caso de Buenos Aires, Gol contará con operaciones estacionales entre el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) y Punta del Este (PDP). Los vuelos estarán disponibles durante la temporada alta y permitirán conectar la capital argentina con el destino uruguayo sin necesidad de realizar otros traslados.

Qué destinos de Brasil mantendrá Gol desde Buenos Aires

Además de las nuevas rutas, la aerolínea continuará con sus operaciones hacia distintos destinos turísticos de Brasil. La programación incluye conexiones desde Buenos Aires con ciudades del nordeste brasileño, una región que concentra parte de la demanda argentina durante las vacaciones de verano.

Entre los destinos contemplados figuran Salvador, Porto Seguro, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal y Fortaleza. Se trata de ciudades con conexiones hacia diferentes zonas de playa y centros turísticos brasileños.

La compañía también mantendrá los vuelos entre Córdoba y Recife, una alternativa para los pasajeros que parten desde el centro del país y buscan llegar al nordeste de Brasil.

Por otra parte, seguirán operativas las conexiones tradicionales entre Buenos Aires y Florianópolis, así como los servicios hacia Río de Janeiro. Ambos destinos forman parte de la red de vuelos que Gol sostiene entre Argentina y Brasil.

La continuidad de estas rutas se complementa con las nuevas operaciones estacionales y permite ampliar la cantidad de ciudades argentinas vinculadas con los principales mercados turísticos brasileños.

En relación con la planificación para el próximo verano, Mateus Pongeluppi, vicepresidente comercial de Gol, explicó que la compañía organizó su oferta en función de la demanda de los pasajeros.

"Hemos planificado nuestra oferta de verano para estar donde el cliente quiere estar. Con más vuelos y nuevas rutas, conectamos a los argentinos con los principales destinos de playa de Brasil y ampliamos las opciones para quienes viajan entre ambos países en la época del año con mayor demanda", señaló el ejecutivo.

Gol aumenta sus vuelos internacionales hacia otros destinos

La ampliación de las operaciones para el verano 2026/2027 no estará limitada a las conexiones entre Argentina y Brasil. La aerolínea también prevé incrementar sus servicios hacia otros mercados internacionales durante el periodo de vacaciones.

Según la programación informada por la compañía, algunos destinos registrarán aumentos de capacidad respecto de la temporada baja. Entre ellos se encuentran Lisboa, Montevideo, Paramaribo y Santa Cruz de la Sierra.

Los incrementos previstos son los siguientes:

Lisboa: aumento del 22% en las operaciones

en las operaciones Montevideo: incremento del 7%

Paramaribo: crecimiento del 2%

Santa Cruz de la Sierra: aumento del 29%

Estas variaciones forman parte de la estrategia de Gol para adaptar su red internacional a los movimientos de pasajeros durante los meses de mayor actividad turística.

La compañía también comenzará a operar en nuevos mercados regionales. Uno de ellos será Punta del Este, con conexiones desde el aeropuerto de Guarulhos (GRU), en San Pablo, y desde Porto Alegre (POA).

De esta manera, el destino uruguayo contará con nuevas alternativas de acceso desde Brasil, además de los vuelos estacionales previstos desde Aeroparque.

Nuevos vuelos entre Brasil y Estados Unidos para la temporada alta

La programación internacional de Gol también contempla nuevas operaciones hacia Estados Unidos. En este segmento, la compañía incorporará las rutas Manaos-Miami (MAO-MIA) y Fortaleza-Miami (FOR-MIA), orientadas principalmente al mercado turístico.

Estas conexiones ampliarán las alternativas de viaje entre distintas ciudades brasileñas y Florida, uno de los principales destinos internacionales para los pasajeros de Brasil.

A su vez, la aerolínea mantendrá sus servicios regulares entre Brasilia y Miami, así como entre Brasilia y Orlando. También continuará con la ruta estacional entre Belém y Miami.

Según la empresa, estas operaciones responden a la demanda de viajes turísticos en ambos sentidos y al movimiento de pasajeros brasileños que viven en Florida y reciben visitas de sus familiares durante las vacaciones.

Los meses de diciembre y enero concentran parte de ese movimiento, por lo que la compañía mantendrá estas conexiones dentro de su programación de temporada alta.

Dónde comprar los pasajes de Gol para el verano 2026/2027

Los pasajes correspondientes a los vuelos internacionales de la temporada de verano 2026/2027 ya están disponibles para la venta.

Los interesados pueden consultar las rutas, fechas y condiciones de cada operación a través de los canales oficiales de Gol, tanto en su página web como en la aplicación de la aerolínea.

También es posible realizar las compras mediante la aplicación de Smiles y las agencias de viajes asociadas.

La disponibilidad de los servicios dependerá de las fechas programadas para cada ruta, especialmente en el caso de las conexiones estacionales, que estarán sujetas al calendario de la temporada alta.

Con esta programación, Gol prevé ampliar las conexiones entre Argentina y Brasil, incorporar nuevos destinos patagónicos a su red y reforzar sus operaciones internacionales durante el verano 2026/2027.