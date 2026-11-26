Llegan dispositivos conectados a Internet y con motor silencioso. Cuánto cuestan los modelos de Liliana y qué conviene considerar antes de comprar

El calor todavía no se instaló del todo, pero los ventiladores ya cambiaron. A los clásicos modelos de pie y de techo se suman ahora equipos que se manejan desde el celular, por Wi-Fi, y otros con motores más eficientes y silenciosos. En la tienda online de Liliana, una empresa argentina con más de 75 años de historia, los precios van de $59.999 a $429.999, según el modelo.

La llegada de estas tecnologías coincide con un verano difícil de anticipar. El fenómeno de El Niño está activo y puede volver el clima menos predecible: el Servicio Meteorológico Nacional anticipó, por ejemplo, lluvias superiores a lo normal en el noreste del país para el trimestre octubre-diciembre.

En ese escenario, la demanda empieza a moverse. Según la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC, en septiembre se vendieron más de 19.000 ventiladores, casi seis veces más que en julio, en la previa del calor. En todo el tercer trimestre se vendieron 27.856 unidades, un 7,7% menos que un año antes.

¿Cuánto cuesta un ventilador este verano?

Estos son algunos de los precios publicados en la tienda online de Liliana. Los más económicos son los turboventiladores chicos: el modelo reclinable de 10 pulgadas cuesta $59.999 y el de mesa de 12 pulgadas, $89.999.

En los ventiladores de pie, el modelo Orbital de 18 pulgadas cuesta $149.999 y el de 20 pulgadas, $169.999. Hay opciones con más potencia, como el Super Power de 20 pulgadas, a $199.999, y el de 24 pulgadas, a $215.999. Los equipos industriales, para espacios grandes, son los de pie más caros: el de 25 pulgadas cuesta $229.999, el de 32 pulgadas, $329.999, y la versión de 32 pulgadas con tecnología CoolBreeze llega a $369.999.

La mayoría de los ventiladores de techo con motor DC, luz y control remoto cuesta entre $199.999 y $289.999.

Además, por el Black Friday, la tienda ofrece un cupón de 15% de descuento en los ventiladores. Con ese beneficio, por ejemplo, el ventilador de pie Orbital de 18 pulgadas queda en unos $127.500 y el modelo digital con control remoto, en unos $187.000. Los productos también se pueden pagar en hasta 3 cuotas sin interés con bancos seleccionados. En varios modelos, la web ya advierte que quedan "últimas unidades".

¿Cuáles son las novedades de la temporada?

La marca presentó dos modelos de pie para este verano. El primero, de 130 watts, tiene parrillas y una hélice de tres aspas tipo trébol metálicas, una base con contrapeso para darle estabilidad, tres velocidades, cabezal oscilante y reclinable, y altura regulable hasta 1,70 metros. En la tienda online figura a $139.999.

El segundo es un ventilador de pie digital de 90 watts, que suma un comando táctil con display que muestra la temperatura del ambiente, control remoto, timer y los modos Brisa y Sleep, además de parrillas metálicas cromadas y altura regulable hasta 1,70 metros. Cuesta $219.999.

¿Cómo funcionan los ventiladores con Wi-Fi?

Los ventiladores con conexión Wi-Fi son una tecnología relativamente reciente en el mercado argentino, según explicaron desde Liliana a iProfesional. Se manejan desde una app propia de la marca, instalada en el celular.

Una vez que el ventilador se conecta al Wi-Fi de la casa, se puede controlar desde cualquier lugar, con Wi-Fi o con datos móviles. Por ejemplo, para prenderlo antes de volver a casa y encontrar el ambiente fresco.

El ventilador sigue siendo la opción más accesible para refrescar la casa en verano - crédito Liliana

La función más usada, según la empresa, es la programación semanal. Desde la sección "Temporizador" de la app se puede definir cuándo se enciende y cuándo se apaga el ventilador, y repetir esos horarios por día de la semana. "La programación semanal es la función más destacada del control por Wi-Fi, por su practicidad y por lo fácil que resulta programarla a través de una agenda", indicaron.

En la tienda online de la marca, el modelo con Wi-Fi es un ventilador de techo con luz LED de 22 pulgadas y motor DC, que cuesta $429.999. Tiene seis velocidades, luz regulable en tres tonos y también se puede usar con control remoto.

¿Qué es el motor DC y por qué conviene?

La otra innovación que creció en el mercado son los ventiladores con motor DC, de corriente continua. Según la empresa, es un tipo de motor que consume menos energía y suele hacer menos ruido, por lo que resulta ideal para usar durante la noche.

En los últimos años se amplió la oferta de estos equipos, sobre todo en los de techo. Para quien deja el ventilador prendido muchas horas, el ahorro en la factura de luz puede ser un punto a favor.

¿Conviene un ventilador o un aire acondicionado?

No cumplen la misma función: el aire acondicionado enfría el ambiente, mientras que el ventilador mueve el aire y genera sensación de frescura. Pero la diferencia de precio es grande. Según los precios publicados en las webs de las cadenas, el aire acondicionado split más económico costaba $599.999 en Megatone, y uno inverter de Hisense, $789.999 en OnCity, a lo que hay que sumar la instalación.

Con lo que cuesta un aire, se pueden comprar entre cuatro y diez ventiladores, según el modelo. Por eso, para muchas familias, el ventilador sigue siendo la primera opción.

¿Qué conviene tener en cuenta antes de comprar?

Lo primero es pensar en qué ambiente se va a usar. No es lo mismo ventilar un dormitorio, donde importa el silencio, que un living o una cocina, donde puede hacer falta más potencia. Los modelos de la marca van de 60 a 300 watts.

También conviene revisar las funciones. Además del Wi-Fi y el control remoto, hay tecnologías como Orbital, que distribuye la brisa en forma horizontal y vertical; Repeller, que permite sumar una pastilla repelente; y CoolBreeze, que emite gotas micronizadas para refrescar el ambiente.

Por último, comprar con tiempo puede evitar quedarse sin stock en los días de más calor. Y, como pasa con cualquier electrodoméstico, conviene comparar precios entre tiendas.