La implementación obligatoria de sistemas automáticos de cobro afectará a quienes no se sumen a la digitalización, impactando en los costos

A partir del 1° de enero de 2027, los peajes del Acceso Oeste y el Acceso Norte dejarán de aceptar pagos en efectivo. Las concesionarias Autopistas del Oeste y Autopistas del Sol confirmaron que, desde esa fecha, los conductores deberán utilizar TelePASE o alguna de las alternativas de pago electrónico habilitadas en las estaciones.

La modificación alcanzará a todas las cabinas y estaciones de ambas autopistas y se inscribe en un proceso de transformación de los sistemas de cobro que avanza en distintos corredores viales del país. De esta manera, quienes todavía pagan sus viajes con billetes deberán adaptarse a las nuevas modalidades antes del comienzo de 2027.

En el caso del Acceso Oeste, el cambio impactará sobre uno de los principales corredores de conexión entre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. La autopista atraviesa Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, General Rodríguez y Luján, y tiene conexión con el Camino del Buen Ayre.

La magnitud de la medida se refleja en el volumen de circulación. Según datos de la concesionaria, por los 60 kilómetros que administra Autopistas del Oeste circulan más de 380.000 vehículos por día. La traza constituye una de las principales vías de ingreso y egreso del área metropolitana.

La misma disposición comenzará a regir en el Acceso Norte, que comprende la autopista Panamericana y sus ramales hacia Tigre, Pilar y Campana, además de los tramos correspondientes a la concesión de Autopistas del Sol.

Según informaron las empresas, más del 90% de los usuarios ya está adherido a TelePASE. Sin embargo, quienes todavía no tengan el dispositivo podrán continuar abonando las pasadas mediante otras herramientas electrónicas.

Qué medios de pago se podrán utilizar en los peajes desde enero de 2027

Con la eliminación del efectivo, quedarán habilitadas dos modalidades principales:

TelePASE: permite abonar automáticamente el peaje mediante un dispositivo instalado en el parabrisas del vehículo, sin necesidad de detenerse para realizar el pago

permite abonar automáticamente el peaje mediante un dispositivo instalado en el parabrisas del vehículo, sin necesidad de detenerse para realizar el pago Pago electrónico: quienes no tengan TelePASE podrán utilizar las vías identificadas con la señalización correspondiente y pagar mediante códigos QR o tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard con tecnología contactless (NFC)

En el segundo caso, el conductor deberá ingresar por los carriles habilitados para pago electrónico y completar la operación en los terminales instalados en las estaciones.

Las concesionarias también informaron que los usuarios podrán consultar sus transacciones y descargar los comprobantes de los viajes a través de los sitios oficiales de Autopistas del Oeste y Autopistas del Sol. Esta herramienta permite controlar los consumos y conservar un registro de los pagos realizados.

Cuánto cuesta el peaje del Acceso Oeste con TelePASE y sin el dispositivo

Uno de los aspectos que deberán considerar los conductores es la diferencia de tarifas entre las modalidades de pago. TelePASE continuará siendo la alternativa más económica, mientras que el pago electrónico en las cabinas tendrá un valor superior.

Para un automóvil, según el cuadro tarifario informado para el Acceso Oeste, los valores en hora pico son:

Con TelePASE: $1.193 por pasada.

Con pago electrónico mediante QR o tarjeta: $2.386 por pasada.

De esta manera, quienes no tengan el dispositivo abonarán el doble de la tarifa automática en esa franja horaria.

Los horarios pico establecidos son de lunes a viernes, de 7 a 11 y de 16 a 20, en ambos sentidos. Durante los sábados, domingos y feriados también existen franjas diferenciadas según el sentido de circulación.

Los importes corresponden al cuadro tarifario de referencia y pueden modificarse mediante nuevas actualizaciones.

Cómo tramitar TelePASE antes de que deje de aceptarse el efectivo

Los conductores que quieran acceder a la tarifa más económica pueden adherirse a TelePASE desde el sitio oficial www.telepase.com.ar. El trámite es gratuito y permite vincular el dispositivo con una tarjeta de crédito o Mercado Pago para debitar automáticamente los consumos.

Una vez completada la gestión, el usuario puede retirar el dispositivo en alguno de los puntos habilitados o solicitar el envío a domicilio.

En caso de retirarlo personalmente, la habilitación en toda la Red TelePASE demora entre 72 y 96 horas hábiles desde el retiro del TAG. Si lo recibe por correo, debe completar previamente el proceso de activación y luego aguardar ese mismo plazo. Por ese motivo, se recomienda realizar el trámite con anticipación al 1° de enero.

El dispositivo se coloca en el parabrisas del vehículo y permite que el sistema identifique automáticamente el paso por las estaciones de peaje. Los consumos quedan registrados en la cuenta del usuario, que puede consultar los movimientos y descargar los comprobantes.

Por qué se elimina el pago en efectivo en las autopistas

Desde Autopistas del Oeste y Autopistas del Sol explicaron que la decisión forma parte de la consolidación de un modelo de cobro completamente electrónico y automatizado.

El objetivo, según las compañías, es agilizar la circulación, reducir los tiempos de espera en las estaciones y ampliar las alternativas de pago disponibles para los conductores.

Ezequiel Hermida, director adjunto de operaciones de ambas concesionarias, señaló que continúan mejorando la oferta de pagos automáticos y electrónicos mediante tecnología que permite ofrecer mayor seguridad y trazabilidad de las transacciones.

La medida representa un nuevo paso en la digitalización de dos de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Aunque TelePASE concentra a más del 90% de los usuarios, las empresas mantendrán las opciones de QR y tarjetas sin contacto para quienes no estén adheridos.

Qué cambios prepara el Gobierno para los peajes de las rutas nacionales

La eliminación del efectivo en el Acceso Oeste y el Acceso Norte coincide con el proceso de modernización que impulsa el Gobierno nacional para los sistemas de cobro en las rutas concesionadas.

En octubre, Vialidad Nacional informó que en los corredores incorporados a la Red Federal de Concesiones las modalidades habilitadas son TelePASE y el pago electrónico mediante tarjetas contactless o billeteras virtuales con códigos QR. En esos tramos ya no se acepta efectivo.

Además, el organismo estableció que, una vez que la concesionaria tenga instaladas y operativas ambas alternativas en la totalidad del tramo y en todas las cabinas, los conductores que no cuenten con TelePASE deberán pagar el doble de la tarifa.

El proceso tiene como marco el Decreto 733/2025, que modificó el cronograma de implementación de los sistemas de cobro de peajes. La normativa establece que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con vías automáticas canalizadas con barreras y/o sistemas free flow, que permiten identificar los vehículos y cobrar sin necesidad de detenerse.

Esto no significa que todos los peajes deban funcionar exclusivamente sin barreras desde esa fecha, sino que deberán avanzar hacia alguna de las modalidades automáticas previstas en la normativa.

En paralelo, la expansión de TelePASE también alcanza a otros corredores. Desde el 1° de diciembre de 2026, tres estaciones de la autopista Rosario-Santa Fe funcionarán exclusivamente con el dispositivo: los peajes ubicados en los kilómetros 16, 30 y 143. En esos puntos, los conductores que no estén adheridos deberán contar con TelePASE para circular. La concesionaria anunció la entrega gratuita de dispositivos TAG en las estaciones correspondientes hasta el 30 de noviembre.

Para los automovilistas, la principal modificación inmediata será que ya no podrán utilizar dinero en efectivo para cruzar los peajes del Acceso Oeste y el Acceso Norte. Quienes quieran mantener la tarifa más baja deberán gestionar el dispositivo TelePASE, mientras que el resto podrá continuar circulando mediante las alternativas electrónicas habilitadas.