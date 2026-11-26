El nuevo shopping de IRSA tiene fecha de apertura confirmada y anunció nuevas marcas de primer nivel que estarán presentes en el centro comercial

Busca crear empleos y ser un polo comercial y de entretenimiento clave en el Oeste.

IRSA inaugurará el próximo jueves 3 de diciembre un nuevo shopping en el Gran Buenos Aires. Se trata de Oeste Outlet, ubicado donde funcionaba en el antiguo Showcenter de Haedo, y desde sus redes sociales comenzó la cuenta regresiva.

Es que no solo suben videos de cómo es la puesta a punto, sino que también anuncian casi a diario las nuevas marcas confirmadas que serán de la partida durante la inauguración. Por caso, en los últimos días se sumaron gigantes como McDonalds y Puma.

Las nuevas marcas confirmadas en el shopping outlet de IRSA

Días atrás, desde Oeste Outlet confirmaron la fecha de apertura del nuevo shopping: será el próximo 3 de diciembre, a partir de las 10. El centro comercial queda ubicado en las avenidas Luis Güemes y Presidente Perón, de Haedo.

"¡Ahora sí, tenemos fecha y muchas ganas de festejar! El 3 de diciembre a las 10hs abre Oeste Outlet y queremos que seas parte de este gran comienzo", anunciaron en el mensaje.

Y en los últimos días, por los mismos medios, confirmaron la presencia de nuevas marcas, entre las que se destacan McDonald’s, cines Showcase, Puma, 47Street, Rouge y la cadena Momo Store.

Antes, ya habían confirmado Prüne, XL, Ver, jugueterías Neverland y Carrousel; Levi’s, Adidas, Addnice, Miniso, Rusty, Cristobal Colón, Enzo, Café Martínez, la heladería Tiprendo, 365 kioscos, Nico, Macowens y Selú.

"Grandes marcas, precios outlet y un nuevo lugar para disfrutar en el Oeste. ¡Agendá la fecha, compartí la noticia y preparate para ser parte de este gran comienzo!", agrega.

Así confirmó el shopping la llegada de McDonald's y otras marcas

Cómo será el nuevo shopping de IRSA Oeste Outlet

En septiembre pasado, IRSA concretó la compra del antiguo Showcenter de Haedo y puso en marcha un proyecto para reconvertir el predio en un centro comercial con formato outlet. La iniciativa busca renovar la propuesta del complejo y posicionarlo como un nuevo polo de compras y entretenimiento para el oeste del Gran Buenos Aires.

El desarrollo contempla unos 75.000 metros cuadrados construidos y alrededor de 50 locales comerciales, en una propuesta que combinará marcas con precios promocionales, gastronomía y distintas alternativas recreativas.

Entre las principales características que tendrá Oeste Outlet se destacan:

Locales comerciales: unos 50 espacios destinados a distintas marcas y propuestas, principalmente de indumentaria y otros productos.

Cines: se mantendrán las 14 salas del complejo Showcase.

Gastronomía: renovación del área de comidas, con capacidad estimada para 750 personas.

Entretenimiento: un sector recreativo de más de 3.000 metros cuadrados.

Deportes: continuidad de las canchas de pádel y un gimnasio proyectado de 1.500 metros cuadrados.

Estacionamiento: más de 1.000 cocheras cubiertas para los visitantes.

IRSA invirtió más de u$s20 millones en el nuevo shopping en Haedo

El formato outlet será uno de los ejes centrales del proyecto y marcará una diferencia respecto de los centros comerciales tradicionales. La propuesta apunta a reunir marcas reconocidas con productos a precios promocionales, en un segmento que busca atraer a consumidores que priorizan el ahorro y la búsqueda de oportunidades.

La ubicación también será un factor clave para el desarrollo. IRSA apunta a captar visitantes de Haedo, Morón, Ramos Mejía, Castelar y otras localidades del oeste bonaerense, con la intención de convertir al complejo en una alternativa comercial y recreativa para los habitantes de la región.

La reconversión del antiguo Showcenter se inscribe en la estrategia de IRSA de ampliar y renovar su cartera de centros comerciales, en la que figuran emprendimientos como Abasto Shopping, Alto Palermo, DOT Baires y Distrito Arcos.

El proyecto también tendrá impacto en el empleo local. Las previsiones difundidas contemplan la creación de más de 250 puestos de trabajo para cubrir las distintas actividades que funcionarán dentro del complejo.

En ese marco, el Municipio de Morón firmó un acuerdo con IRSA para canalizar las búsquedas laborales a través de su Agencia de Empleo, con prioridad para los residentes del distrito.

Con la reconversión, el antiguo Showcenter se prepara para recuperar protagonismo en la oferta comercial del oeste bonaerense. El proyecto combinará tiendas outlet, gastronomía, cine, deportes y entretenimiento en un mismo predio, con el objetivo de ampliar la propuesta para los consumidores de la zona.