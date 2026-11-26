Desaparecen cabinas con personal en autopistas nacionales concesionadas. Cuánto cuesta pasar con y sin TelePASE y quiénes quedan afuera de la medida

Quienes todavía llevan billetes para pasar el peaje tienen poco tiempo para cambiar el hábito. Desde el 1° de enero de 2027, las rutas y autopistas nacionales concesionadas dejarán de cobrar en efectivo y las cabinas atendidas por personal desaparecerán. Los corredores más afectados son el Acceso Oeste y la Panamericana (con sus ramales a Pilar, Campana y Tigre).

Solo por el Oeste pasan unos 750.000 vehículos por día, según la concesionaria. En el Acceso Oeste, el cambio impacta en los vecinos de Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, Ituzaingó y Moreno, además de General Rodríguez y Luján.

No se podrá pagar con efectivo en peajes desde 2027

Según se informó, el cambio responde al cronograma del Decreto 733/2025, que fijó el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para completar la transición. Vialidad Nacional puede extender el plazo en tramos puntuales, pero por el momento no fue anunciado.

Cómo se va a poder pagar. El pago podrá realizarse con TelePASE o con medios electrónicos: QR de billeteras virtuales o tarjetas de débito y crédito sin contacto (tecnología NFC). Panamericana y Acceso Oeste sumaron ya una nueva opción de pago digital desde el 6 de noviembre .

Cuánto cuesta no tener TelePASE

Pagar sin el dispositivo ya cuesta el doble actualmente, desde marzo de 2026, en esas dos autopistas, incluso en efectivo. En el Acceso Oeste, según la concesionaria, una pasada de auto en hora pico sale $1.193 con TelePASE y $2.386 con pago electrónico.

El efectivo ya era minoría. El TelePASE pasó del 83,9% de los pagos en enero al 93,6% a mediados de noviembre, mientras que el efectivo bajó del 16,6% al 4,34%, según Autopistas del Oeste. Para el resto, la concesionaria lanzó la campaña "Chau Efectivo", con distribución de obleas en estaciones como Tigre, Tortuguitas, Pacheco, Ituzaingó y Luján.

La modalidad ya se probó en la Ciudad. Desde el 1° de noviembre de 2025, el peaje de la autopista Perito Moreno solo se paga con TelePASE o lectura de patente, y quienes no estén adheridos reciben una multa de $119.776,50.

Las autopistas y rutas bonaerenses de Aubasa mantendrán cabinas con billetes, sin plazo para eliminarlas. En verano se podrá pagar en efectivo o con TelePASE en la Autopista Buenos Aires-La Plata y en las rutas provinciales 2, 11, 56, 63 y 74. El Camino del Buen Ayre tampoco tiene la exigencia de migrar al sistema nacional el 1° de enero. Es decir: quien viaje a la Costa este verano todavía podrá sacar los billetes, pero en el Acceso Oeste y la Panamericana ya no será posible de ningún modo.