El outlet de adidas ofrece zapatillas desde $67.999 y rebajas del 50% en modelos seleccionados, con una promoción vigente por tiempo limitado

El outlet oficial de Adidas en Argentina mantiene una liquidación de zapatillas con descuentos de hasta el 50% sobre los precios de lista. La propuesta incluye modelos urbanos, deportivos y de entrenamiento para hombres, mujeres y chicos, con alternativas que permiten ahorrar en la compra y conseguir pares desde $67.999.

La selección reúne productos de distintas líneas de la marca, entre ellas Originals, Performance y Sportswear. Las rebajas varían según el modelo y la disponibilidad de talles y colores, por lo que conviene revisar las condiciones de cada publicación antes de concretar la compra. En otras oportunidades, la marca también ofreció zapatillas adidas desde $69.999 y descuentos de hasta el 40%.

Las 20 zapatillas Adidas con mayores descuentos

Entre las alternativas disponibles en el outlet se destacan cinco modelos con una rebaja del 50%. A continuación, aparecen otras opciones con descuentos del 40% y del 30%, ordenadas de mayor a menor porcentaje.

Zapatillas con 50% de descuento

Adidas Campus 00s Hombre: $89.999, antes $179.999.

$89.999, antes $179.999. Adidas Dame X: $119.999, antes $239.999.

$119.999, antes $239.999. Adidas Harden Volume 10: $149.999, antes $299.999.

$149.999, antes $299.999. Adidas Fabela Zone Mujer: $124.999, antes $249.999.

$124.999, antes $249.999. Adidas Campus 00s con luces LED para niños: $89.999, antes $179.999.

Zapatillas con 40% de descuento

Adidas Hockey Youngstar Unisex: $77.999, antes $129.999.

$77.999, antes $129.999. Adidas Taekwondo Lace Mujer: $89.999, antes $149.999.

$89.999, antes $149.999. Adidas Courtic Hombre: $101.999, antes $169.999.

$101.999, antes $169.999. Adidas NY 90 Mujer: $89.999, antes $159.999.

$89.999, antes $159.999. Adidas Vulc Raid3r Hombre: $67.999, antes $119.999.

$67.999, antes $119.999. Adidas Campus 00s Niño: $71.999, antes $119.999.

$71.999, antes $119.999. Adidas Ultraboost 5 Hombre : $167.999, antes $279.999.

: $167.999, antes $279.999. Adidas Rapidmove 2 Hombre: $89.999, antes $149.999.

Zapatillas con 30% de descuento

Adidas Samba LT Mujer: $146.999, antes $209.999.

$146.999, antes $209.999. Adidas Samba Mujer: $174.999, antes $249.999.

$174.999, antes $249.999. Adidas SL 72 OG Mujer: $174.999, antes $249.999.

$174.999, antes $249.999. Adidas Forum Mid: $111.999, antes $159.999.

$111.999, antes $159.999. Adidas Japan Mujer: $181.999, antes $259.999.

$181.999, antes $259.999. Adidas Samba OG Mujer: $188.999, antes $269.999.

$188.999, antes $269.999. Adidas Terrex Free Hiker 2.0 Low Gore-Tex Mujer: $230.999, antes $329.999.

Qué modelos adidas conviene elegir según el uso

La liquidación incluye alternativas para distintas actividades. Entre los modelos urbanos aparecen las Campus 00s, Samba, Forum Mid y SL 72 OG, mientras que opciones como las Ultraboost 5 y Rapidmove 2 apuntan a quienes buscan zapatillas para entrenamiento y actividad física. También hay propuestas específicas, como las Fabela Zone, orientadas al hockey.

Cuánto se puede ahorrar al comprar zapatillas adidas en el outlet

La liquidación permite conseguir diferencias importantes frente a los precios originales. Por ejemplo, las Adidas Harden Volume 10 cuestan $149.999, frente a los $299.999 de lista, lo que representa un ahorro de $150.000. En el caso de las Ultraboost 5, el precio bajó de $279.999 a $167.999, una diferencia de $112.000.

También hay opciones más económicas, como las Vulc Raid3r, que se consiguen por $67.999 frente a los $119.999 originales. De esta manera, quienes elijan ese modelo pueden ahorrar $52.000.

Las liquidaciones también alcanzan a otras cadenas deportivas. Por ejemplo, Dexter ofrece zapatillas Nike, Adidas y Puma con descuentos de hasta el 70%, otra alternativa para quienes comparan precios antes de comprar.

Qué financiación y medios de pago ofrece adidas

Para comprar en el outlet online de adidas Argentina se pueden utilizar tarjetas de crédito y débito Visa, Mastercard, American Express y Naranja X. La tienda también informa montos mínimos para acceder al pago en cuotas: $89.999 para 3 cuotas, $149.999 para 6 cuotas y $179.999 para 9 cuotas.

Además, adidas ofrece beneficios bancarios que pueden incluir cuotas sin interés y descuentos adicionales, según la entidad y el día de compra. Estas promociones están sujetas a vigencia y condiciones particulares, por lo que conviene revisar cuáles se encuentran activas antes de finalizar el pedido.

Importante: los pares publicados desde $67.999 no alcanzan por sí solos el mínimo informado para acceder a cuotas. Para eso, el importe total de la compra debe superar el umbral correspondiente.

Cómo comprar zapatillas en el outlet oficial de adidas

Los productos se pueden consultar desde la tienda online de adidas Argentina, dentro de la sección Outlet. Allí es posible filtrar las zapatillas por género, categoría, precio y porcentaje de descuento.

La disponibilidad de cada modelo depende del stock y de los talles que permanezcan disponibles. Por ese motivo, los precios y las promociones pueden modificarse sin previo aviso.

La liquidación constituye una alternativa para quienes buscan zapatillas adidas a precios inferiores a los habituales, aunque antes de comprar es importante comprobar el descuento efectivo, el talle elegido y las condiciones de pago.