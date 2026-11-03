Dexter liquida zapatillas Nike, Adidas y Puma desde $39.999 con descuentos de hasta 70%

Dexter liquida zapatillas Nike, Adidas y Puma desde $39.999, con rebajas de hasta 70% y opciones de financiación y descuentos bancarios

Las ofertas y promociones se convirtieron en un factor clave para quienes buscan ahorrar en sus compras. En ese escenario, Dexter puso en liquidación zapatillas de primeras marcas, con rebajas de hasta el 70% en modelos de Nike, Adidas y Puma. También hay opciones de Topper y Under Armour, con precios que arrancan en $29.999.

Los precios más bajos corresponden a zapatillas infantiles de Topper. Dentro de las marcas internacionales, Adidas tiene modelos desde $39.999, mientras que Nike y Puma ofrecen alternativas a partir de los $49.999. El catálogo incluye calzado para running, entrenamiento, básquet y uso urbano.

Las promociones se pueden consultar en la sección Sale de la tienda online de Dexter. Los precios y la disponibilidad de talles están sujetos al stock de cada producto.

Qué zapatillas Nike se consiguen en Dexter con hasta 70% de descuento

Nike concentra algunas de las rebajas más importantes de la liquidación, con dos modelos que llegan al 70% de descuento. La lista también incluye opciones de distintas gamas y precios para hombre y mujer.

Nike Quest 5 Mujer: $49.999 / 70% de descuento.

$49.999 / 70% de descuento. Nike Air Zoom Structure 25 Mujer: $74.999 / 70% de descuento.

$74.999 / 70% de descuento. Nike Air Winflo 11 Hombre: $79.999 / 60% de descuento.

$79.999 / 60% de descuento. Nike Air Winflo 11 Mujer: $79.999 / 60% de descuento.

$79.999 / 60% de descuento. Nike Vomero 17 Hombre: $124.999 / 59% de descuento.

$124.999 / 59% de descuento. Nike Precision 7 Hombre: $64.999 / 59% de descuento.

$64.999 / 59% de descuento. Nike Journey Run Hombre: $99.999 / 50% de descuento.

$99.999 / 50% de descuento. Nike Pegasus 41 Hombre: $139.999 / 50% de descuento.

Qué zapatillas Adidas tienen hasta 69% de descuento

Entre los modelos de Adidas, los precios comienzan en $39.999. Las rebajas más pronunciadas alcanzan el 69% y corresponden a las Ultrabounce y Predator Sala IC.

Adidas Ultrabounce: $39.999 / 69% de descuento.

$39.999 / 69% de descuento. Adidas Predator Sala IC: $54.999 / 69% de descuento.

$54.999 / 69% de descuento. Adidas Supernova Stride Hombre: $79.999 / 50% de descuento.

$79.999 / 50% de descuento. Adidas Adizero Takumi Sen 10 Mujer: $134.999 / 50% de descuento.

$134.999 / 50% de descuento. Adidas Adizero Takumi Sen 10 Hombre: $139.999 / 49% de descuento.

$139.999 / 49% de descuento. Adidas Pureboost Light Hombre: $99.999 / 50% de descuento.

$99.999 / 50% de descuento. Adidas VL Court 3.0 Hombre: $69.999 / 41% de descuento.

Puma: modelos desde $49.999 y descuentos de hasta 70%

En Puma, las alternativas parten de $49.999 y hay una opción para mujer que alcanza el 70% de descuento. También aparecen modelos infantiles y deportivos con rebajas de entre el 20% y el 69%.

Puma Foreverrun Nitro FF Mujer: $54.999 / 70% de descuento.

Puma Deviate Nitro 2 Radiant Run Mujer: $64.999 / 69% de descuento.

Puma Cell Thrill Dash Running: $83.999 / 30% de descuento.

Puma Verse Mujer: $84.999 / 29% de descuento.

Puma Rickie V Infantil: $49.999 / 28% de descuento.

Puma Rebound V6 Low: $79.999 / 27% de descuento.

Puma Caven 2.0: $79.999 / 27% de descuento.

Puma Court Lally Niña : $59.999 / 20% de descuento.

Puma Court Classic Clean Infantil SoftFoam: $59.999 / 20% de descuento.

Zapatillas de otras marcas desde $29.999

Además de Nike, Adidas y Puma, Dexter tiene promociones en calzado de otras firmas. Topper reúne algunas de las opciones más económicas, mientras que Under Armour, Fila, Reebok y Lotto también aparecen en el catálogo de descuentos.

Under Armour Infinite Elite Mujer : $64.999 / 70% de descuento.

Topper Candun: $44.999 / 55% de descuento.

Topper Jiro Hombre: $34.999 / 51% de descuento.

Topper Gondor II Hombre : $39.999 / 50% de descuento.

Fila FX Court 70 Vintage Mujer: $58.999 / 50% de descuento.

Reebok Glide Core Hombre : $59.999 / 50% de descuento.

Lotto Strada Strong Mujer: $39.999 / 50% de descuento.

Topper Profesional para Niño: $29.999 / 43% de descuento.

Reebok Glide Chalk Hombre: $69.999 / 41% de descuento.

Converse Chuck Taylor Core Ox: $76.649 / 30% de descuento.

Cómo pagar las zapatillas en Dexter y qué descuentos hay con tarjetas

Además de las rebajas de la liquidación, Dexter ofrece alternativas de financiación y promociones bancarias para las compras online. Entre las opciones generales, se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos, con un mínimo de $99.999 para el plan de seis pagos en la tienda online. También hay planes de 2 cuotas desde $49.999 y de 3 cuotas desde $99.999.

Del 2 al 9 de noviembre, la tienda suma una promoción de hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard bancarias, para compras online desde $149.999.

También hay beneficios especiales según el medio de pago y el día de la compra:

Naranja X: 20% de reintegro y 12 cuotas sin interés, del 2 al 4 de noviembre, con un tope de $30.000. Válido exclusivamente en las tiendas online de Dexter, Moov y Stock Center.

Banco Galicia: hasta 15% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés, del 2 al 9 de noviembre. El reintegro tiene un tope de $30.000 para clientes de cartera masiva y de $50.000 para Éminent Black.

MODO, BUEPP y App Ciudad: los martes, 15% de reintegro sin tope y 10 cuotas sin interés, pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard.

Las promociones tienen condiciones particulares, como topes de reintegro, montos mínimos y restricciones según el canal de compra. Antes de pagar, conviene revisar los términos de cada beneficio y confirmar si se aplica a los productos seleccionados.