La propiedad es de 1901, tiene 145 metros cuadrados y cuenta con una terraza propia y una escalera vidriada que permite mirar las estrellas

Ofrece terraza de uso exclusivo, diseño único y es muy buscado en el barrio.

Un PH centenario en Palermo, ex-casa de pintor, se vende por US$349.000.

En una de las esquinas del barrio porteño de Palermo, una propiedad centenaria salió al mercado inmobiliario con una propuesta arquitectónica particular. Fue la casa de un reconocido pintor argentino, conserva detalles originales de principios del siglo XX y tiene un diseño que la convierte en una vivienda fuera de lo común.

Se trata de un PH ubicado en la intersección de Gorriti y Pringles, que se ofrece por u$s349.000. La propiedad forma parte de una construcción de 1901 y combina elementos de la arquitectura tradicional porteña con intervenciones contemporáneas.

Así luce la terraza del PH de Palermo que se vende por US$349.000 - crédito Zonaprop

Con una superficie total de 145 metros cuadrados, de los cuales 109 son cubiertos, cuenta con cuatro ambientes, terraza de uso exclusivo y una característica que sobresale del resto: una escalera vidriada que permite contemplar el cielo y mirar las estrellas sin salir de la casa.

Cómo es el PH de Palermo que cuesta u$s349.000

La vivienda, conocida como Casa Rodesia, conserva buena parte de los elementos originales de las antiguas casas porteñas. Entre ellos se destacan los pisos de pinotea, las aberturas altas, los mosaicos calcáreos y los balcones franceses con herrería original.

El interior de un exclusivo PH de Palermo que se vende por US$349.000. - crédito Zonaprop

El acceso se realiza a través de un zaguán compartido y una escalera de mármol que conduce al primer piso. El edificio tiene cuatro unidades, distribuidas en dos plantas.

En el interior, un hall con mosaicos calcáreos y un gran paño de vidrio repartido permite el ingreso de luz natural. Desde allí se accede al living comedor, que cuenta con ventanales hacia la calle Gorriti y una cocina integrada.

La distribución contempla tres dormitorios, un vestidor y dos baños completos. La propiedad se desarrolla en tres niveles y fue remodelada por distintos estudios de arquitectura, que buscaron conservar su identidad original e incorporar soluciones modernas.

La escalera vidriada que permite mirar las estrellas

Uno de los principales atractivos de la propiedad está en el recorrido que conduce a la terraza. Se trata de una escalera diseñada por los arquitectos Sergio Panich y Alicia Romanutti, que tiene un techo vidriado.

Así es la llamativa escalera vidriada de un exclusivo PH de Palermo - crédito Zonaprop

Durante el día, la estructura permite que ingrese luz natural y genera una conexión visual con el exterior. Por la noche, en cambio, se transforma en una ventana al cielo que permite observar las estrellas desde el interior de la vivienda.

La terraza, de uso exclusivo, fue renovada recientemente y cuenta con parrilla, lavamanos, muebles de guardado y una pérgola de hierro y madera que genera un sector de sombra.

Quién es el pintor argentino que vivió en la propiedad

La historia del PH también está vinculada con el arte argentino. Su propietario es un reconocido pintor que adquirió la vivienda en 1997 y actualmente reside en Córdoba, aunque todavía la utiliza cuando viaja a Buenos Aires.

El artista recibió importantes distinciones, entre ellas el Primer Premio Amalia Lacroze de Fortabat, el Premio Trabucco de Pintura y, en 2025, el Premio Nacional a la Trayectoria Artística. Además, una de sus obras integra la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

La propiedad es conocida como Casa Rodesia por una obra de la pintora y diseñadora argentina Elisa Strada que se encuentra en el living.

Por qué los PH son cada vez más buscados en Buenos Aires

El interés por esta propiedad también se relaciona con una tendencia del mercado inmobiliario: el crecimiento de la demanda de PH en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según un relevamiento de Zonaprop publicado en noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires los avisos de PH reciben un 101% más de consultas que los departamentos promedio.

La posibilidad de contar con espacios exteriores propios, mayor privacidad, menos vecinos y, en algunos casos, no pagar expensas son algunos de los factores que explican el atractivo de esta tipología.

En el caso de Palermo, además, se suma la ubicación: de acuerdo con el mismo portal inmobiliario, el barrio concentra el 16% de las búsquedas de propiedades en venta en la Ciudad, por delante de Recoleta (10%) y Belgrano (8,3%).

Sin embargo, el valor de publicación de este PH lo ubica en un segmento más exclusivo del mercado. Los US$349.000 equivalen a unos US$2.407 por metro cuadrado, si se considera la superficie total de 145 m².

Así, entre su historia centenaria, sus detalles arquitectónicos originales y una escalera que ofrece una vista al cielo poco habitual en una propiedad urbana, este PH de Palermo busca comprador con una propuesta que combina patrimonio, diseño y espacios al aire libre.