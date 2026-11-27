Documentos revelan la compra de un terreno de 24.150 m2 en La Lonja en 2025 por Real Central SRL, bajo la lupa por maniobras sospechosas

Real Central SRL, la firma investigada como fachada de lavado de dinero vinculada a los dirigentes de la AFA Pablo Toviggino y Claudio Tapia, es dueña de dos casas quintas de lujo en Pilar. La Justicia conoce una, pero documentos publicados por el canal de noticias TN revelan que existe una segunda propiedad imponente en la localidad de La Lonja, del mismo partido bonaerense.

El predio de 24.150 m2 se registró a nombre de la sociedad el 23 de mayo de 2025. Está ubicado en el cruce de las calles Ramos Mejía y Tomás Espora, en una zona mixta de Pilar donde conviven barrios cerrados con asentamientos humildes.

Esta quinta aún no figura en el radar de la causa judicial que lleva el juez federal Daniel Rafecas, quien investiga a Real Central SRL como presunta pantalla para desviar y lavar dinero de la AFA.

El Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires confirma la titularidad. Los datos de ARBA indican que el predio contiene cinco edificaciones: casas, quincho y galpones que suman 880 m2 cubiertos.

Imagen aérea de la mansión a nombre de la empresa vinculada con Tapia

La valuación fiscal alcanza los $99.958.295. El impuesto Inmobiliario está al día, según la información oficial.

Una propiedad con pasado religioso que renació como mansión

El terreno de La Lonja tiene una historia particular. Funcionó durante años como Casa de Oración y Encuentros de la congregación Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, vinculada al Colegio Sagrado Corazón.

En ese predio se realizaban campamentos y retiros espirituales. Las fotos de Google Maps muestran las instalaciones tal como eran antes de 2025.

Vecinos del lugar cuentan que las construcciones pasaron mucho tiempo abandonadas. En 2025 arrancó un proceso intenso de reformas y mejoras que transformó completamente la propiedad.

Está ubicada en Pilar, como la otra mansión bajo investigación

Hoy luce una cancha de pádel de última generación y una piscina elegante. Las viejas edificaciones con techos a dos aguas fueron revestidas con modernas chapas negras de terminación premium.

El rectángulo está prolijamente arbolado y parquizado. Cuando TN visitó el lugar en los últimos días, había dos camionetas Toyota de alta gama estacionadas y personal de jardinería trabajando en los jardines.

Dos accesos y tres realidades urbanas en una misma esquina

La quinta tiene dos entradas principales. Un portón negro sobre Ramos Mejía da a una cuadra con otras importantes casas de campo de la zona.

El otro ingreso, también un portón negro, está sobre la calle Chile. Este acceso mira directamente a un barrio humilde, en un contraste urbano marcado.

Por la calle Espora, la propiedad colinda con el barrio cerrado Pampa Pilar. La mansión funciona como frontera entre tres mundos completamente distintos en apenas una manzana.

Los detalles arquitectónicos que conectan ambas mansiones

Esculturas de caballos en las dos mansiones, un punto en común

Las dos quintas de Real Central SRL en Pilar comparten características muy específicas. Ambas tienen techos y portones de chapa trapezoidal color negro mate, una terminación poco común en la zona.

También comparten un detalle muy particular: esculturas de caballos plantadas en los jardines, un guiño a una de las pasiones conocidas de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

En la quinta de Villa Rosa se ve un enorme equino plateado parado de manos al borde de la pileta. En la de La Lonja hay un caballo más chico, también plateado, que parece galopar cerca de la cancha de pádel.

Estas coincidencias arquitectónicas y decorativas no son menores. Los investigadores las consideran parte del análisis patrimonial que busca determinar quién realmente financia estas propiedades.

El imperio inmobiliario de Real Central SRL bajo la lupa

La causa judicial que hoy maneja el juez federal Daniel Rafecas se inició por una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. Ellos compraron la casa de Villa Rosa a través de Real Central SRL.

La hipótesis central es que ambos funcionan como testaferros. Pantano es un monotributista ligado al fútbol y Conte es una jubilada. A priori, ninguno de los dos tendría capacidad económica para adquirir estas propiedades.

Un informe patrimonial incorporado al expediente revela el alcance de las operaciones. Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, Real Central SRL se convirtió en dueña de al menos ocho propiedades.

El listado incluye: la quinta de Villa Rosa, dos unidades funcionales dentro del country Ayres Plaza en Pilar, un terreno adicional en el mismo partido, y tres departamentos en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.

A ese inventario ahora se suma la quinta de La Lonja, que no figura en el relevamiento realizado por Adrián González Charvay, el juez federal que tuvo la causa hasta la semana pasada cuando fue transferida a Rafecas.

La avanzada inmobiliaria incluye otra propiedad clave: la nueva sede de la AFA en Pilar. Está ubicada en el cruce de las calles Mercedes y Alfonsín, aunque usualmente se la consigna como Mercedes 1366, un domicilio que no existe formalmente.

Telenoche reveló en febrero que esta propiedad de 4.428 m2 fue adquirida con fondos públicos por el Municipio de Pilar en 2024. La operación se concretó durante la intendencia de Federico Achával.

El inmueble fue cedido rápidamente a la AFA, aunque el formato legal de esa cesión no está claro. En los papeles figuraba como baldío, pero incluía un caserón de dos plantas completamente utilizable.

Las propiedades ligadas a los dirigentes de la AFA también se investigan en otro expediente. Esa causa la llevan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

En ese expediente figura un listado de ocho inmuebles registrados directamente a nombre de Claudio Tapia. Las propiedades están distribuidas en Ciudad de Buenos Aires, Campana, San Isidro y en la provincia de San Juan.