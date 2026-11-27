Federico Ballan reconoció las "molestias" de los vecinos pero defendió la transformación de tránsito tras la ruidosa resistencia por los desvíos

Tras los cacerolazos y protestas vecinales en el barrio porteño de Caballito por la implementación del nuevo sistema de Trambus, el presidente de la Junta Comunal, Federico Ballan, rompió el silencio con un extenso y encendido descargo en la red social X (ex Twitter). El funcionario defendió los radicales cambios de circulación y el desvío de colectivos que alteraron la vida cotidiana del barrio desde esta semana, asegurando que ya se registran "ahorros del 50% en los tiempos de viaje".

El conflicto se encendió hace pocos días en torno a calles residenciales como Ambrosetti y la pérdida de doble mano en avenidas clave como Honorio Pueyrredón y Acoyte. "Llevamos muy pocos días de implementación, apenas tres, y las primeras señales observadas en la circulación son buenas. Ahorros del 50% en los tiempos de viaje en colectivo. La mitad de tu tiempo", enfatizó Ballan.

Polémica por el Trambus en Caballito: el descargo del presidente comunal

Ante las movilizaciones y el malestar vecinal —que se hicieron sentir el miércoles por la noche y que prevén nuevas protestas para estos días—, Ballan admitió que toda gran transformación urbana genera rechazo en su etapa inicial y que los perjuicios actuales para quienes viven sobre Ambrosetti son reales. "Desconocer esos impactos sería un error. Ahora bien, evaluar toda una política solo por ellos, también", argumentó el funcionario.

A través de su descargo, Ballan buscó balancear los costos individuales frente al beneficio del transporte público en una de las zonas con mayor densidad de la Ciudad:

"No todas las demandas son compatibles entre sí": Apuntó que mientras se pide "más verde" o "hacer algo con el tránsito", las soluciones a menudo conllevan pérdidas de espacio para el automóvil o alteraciones en el flujo habitual.

Apuntó que mientras se pide "más verde" o "hacer algo con el tránsito", las soluciones a menudo conllevan pérdidas de espacio para el automóvil o alteraciones en el flujo habitual. El dilema de decidir: "Decidir es poner esas dos realidades en la balanza, ponderarlas y hacerse cargo del resultado", sostuvo el titular de la Comuna 6, quien ejerce su rol hace siete años.

"Decidir es poner esas dos realidades en la balanza, ponderarlas y hacerse cargo del resultado", sostuvo el titular de la Comuna 6, quien ejerce su rol hace siete años. El rol de las redes sociales: Ballan opinó que en la actualidad los costos de cualquier obra "se sienten en tiempo real, mientras los beneficios tardan meses o años en verse".

Caballito se convirtió en el barrio donde más ruido generó la implementación del Trambus en Capital

Trambus: la resistencia en Caballito y los polémicos cambios de tránsito

El "revuelo" en el barrio se generó por la readecuación vial de cara a la llegada de la traza T1 del Trambus, un transporte 100% eléctrico y con prioridad de semáforos que conectará Pompeya con Aeroparque. Para abrirle paso en este sector del centro porteño, el Gobierno de la Ciudad ordenó modificaciones estructurales drásticas:

Sentidos únicos: Avenida Honorio Pueyrredón (entre Ángel Gallardo y Neuquén) y Acoyte (entre Neuquén y Díaz Vélez) dejaron de ser doble mano.

El desvío a Ambrosetti: Se determinó que la calle residencial Ambrosetti (mano única hacia Rivadavia) absorba el paso de las líneas de colectivos 42, 92, 106 y 135, lo que desató la mayor ola de quejas entre los vecinos.

Prohibición de estacionamiento: Se anularon cientos de plazas de estacionamiento en aceras de avenidas y calles críticas para el comercio de la zona.

Al cerrar su mensaje, Ballan intentó bajar la tensión asegurando que desde la Comuna seguirán de cerca la situación para realizar ajustes "en la medida que sea necesario", pero de forma tajante e inflexible con el rumbo de la obra: "Ninguna transformación conforma a todos el primer día. Creo que no se puede gobernar por unanimidad. Mi compromiso es escuchar, explicar, corregir y, cuando asumo que la decisión es correcta, sostenerla".

El descargo completo del Jefe Comunal en Caballito por la polémica del Trambus

Hace siete años que estoy al frente de la Comuna de Caballito. Un barrio de menos de 7 km² y más de 200.000 vecinos, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. En este tiempo aprendí bastante sobre lo que implica gobernar y transformar una ciudad desde la cercanía.

Durante años, el pedido que más escuché fue "más verde". Era razonable: faltaban espacios. Pero cuando transformamos un tramo de la Avenida Honorio Pueyrredón en parque, muchos de esos mismos vecinos se opusieron porque les sacábamos lugar a los autos. La demanda sin dudas era legítima, pero aparecía luego una resistencia a la consecuencia de satisfacerla.

Para algunos era perder la posibilidad de ir más rápido durante 800 metros. Para otros, ganar un parque que el barrio va a usar y disfrutar durante décadas. Decidir es poner esas dos realidades en la balanza, ponderarlas y hacerse cargo del resultado.

Caballito es un barrio ultradenso donde vivimos casi 30.000 personas por km², el doble que el promedio de la Ciudad en general. A eso se suma que estamos geográficamente partidos al medio por las vías del Sarmiento, una cicatriz urbana que siempre complicó cruzar de norte a sur y viceversa. El que esperó en una barrera en hora pico sabe de dónde sale buena parte del caos de tránsito. Por eso, el 19 de junio de este año inauguramos el Paso Bajo Nivel de Federico García Lorca eliminando un cruce a nivel que demoraba 35 minutos por hora. Hoy, se atraviesa en sólo 2 minutos promedio.

Durante años escuché "el barrio está colapsado", "hagan algo con el tránsito". Hoy escucho críticas y cuestionamientos al Trambus, que es justamente una respuesta directa a ese reclamo. Por supuesto que este tipo de obras trae múltiples molestias y perjuicios localizados. Son reales: algunos vecinos de Ambrosetti lo están viviendo y tienen derecho a plantearlo. Desconocer esos impactos sería un error. Ahora bien, evaluar toda una política solo por ellos, también.

Llevamos muy pocos días de implementación, apenas tres, y las primeras señales observadas en la circulación son buenas. Ahorros del 50% en los tiempos de viaje en colectivo. La mitad de tu tiempo. Habrá que medir, corregir y ajustar todo lo necesario. Como en cada política que no termina el día que se implementa.

Cuando te toca decidir, ponés en la balanza costos y beneficios, lo particular y lo colectivo, lo que se siente hoy y lo que se gana en diez años. Y aceptás algo incómodo: no todas las demandas son necesariamente compatibles entre sí.

Esto no es algo nuevo. Pasó con el Metrobus, con la creación de nuevos parques y plazas, y pasa cuando reclamamos más subte: todos lo pedimos, pero aparecen resistencias cuando hay que expropiar para construirlo. Casi siempre estamos de acuerdo en el objetivo. Lo difícil es acordar el camino.

Las redes sociales también cambiaron esto. Democratizaron la información y amplificaron la voz de los vecinos, y eso es bueno. Pero hacen que los costos se sientan en tiempo real, mientras los beneficios tardan meses o años en verse. Quizás por eso hoy cualquier cambio profundo cuesta un poco más.

Vivo en Caballito desde 1983. Vi el barrio cambiar muchas veces, y cada cambio tuvo su discusión. Ninguna transformación conforma a todos el primer día. Creo que no se puede gobernar por unanimidad. Mi compromiso es otro: escuchar, explicar, corregir y, cuando asumo que la decisión es correcta, sostenerla, sin perder de vista a quienes atraviesan las consecuencias. Sin renunciar a la posibilidad de transformar la Ciudad pensando en el conjunto de la sociedad. Como en estos siete años. Como vecino de este barrio de toda la vida.