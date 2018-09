Cambio de mercado Las automotrices buscan revivir las ventas de 0Km: estos son los 14 lanzamientos de septiembre

Consecuencia de una programación que se realiza con gran antelación, las marcas tendrán un cuatrimestre lleno de novedades mientras la demanda se paraliza

El ánimo de las automotrices ya no es el mismo. Después de una crisis que arrancó en junio, y que fue cada vez más pronunciada, hay pocas esperanzas de que la recuperación llegue en el corto plazo.

Las ventas caen y los grandes stock parados en concesionarios, puertos y terminales no hacen más que oscurecer el panorama, y abrir mucha incertidumbre sobre cuándo se reactivarán las ventas.

Sin embargo, este contexto de dudas y preocupaciones, coincide con el mes más activo en cuanto a lanzamientos por parte de muchas marcas. Y no solo eso, sino que otras tantas se guardan sus primicias para el Salón del Automóvil de Brasil, que abrirá sus puertas en noviembre, y será de las grandes citas del sector en América Latina.

Sucede que, las marcas, arman sus agendas con mucho tiempo de antelación, y algunas presentaciones estaban definidas desde el año pasado, en un contexto donde se pensaba como ganar el cliente en un mercado muy activo y competitivo.

La realidad cambió bruscamente pero los compromisos quedaron en pie. Y este mes será clave para mucha marcas.

En iProfesional repasamos todas las novedades que se abrieron el último cuatrimestre del año que ya arrancó con dos novedades: el nuevo Citroën C4 Cactus brasileño y el Renault Sandero Stepway Volcom.

El primero, es la nueva versión del SUV de Citroën que desde ahora se fabrica en Brasil y reemplaza al español. Cambió su estética y su motorización, con un mayor despeje del suelo adaptado a los caminos de la región.

En esos días la marca también aprovechó para el estreno del C4 Picasso y C4 Grand Picasso con nuevo nombre: la denominación Picasso cambia por SpaceTourer, tal como se bautizó la van para ocho pasajeros que se lanzó el año pasado.

El segundo caso es una edición de 600 unidades diseñada en cobranding entre la marca de autos y la de indumentaria especializada en deportes acuáticos y el mundo del surf.

También por esos días, Ford concretó el lanzamiento oficial del nuevo Ka 2019. El modelo que se presentó en Brasil hace varias semanas, desembarcó en el país con el rediseños de sus tres versiones: Ka hatch, sedán y el nuevo Freestyle.

Quien también sumó una novedad es Subaru, con la incorporación del All New XV Eyesight y el Outback Eyesight, dos versiones diferentes de la marca conocida por sus productos off road.

Peugeot, por su parte, esperó la Feria Masticar para revelar oficialmente el 2008 Urban Tech. Es una edición especial del SUV chico, el cual llega al mercado con más tecnología. El lanzamiento se realizó en ese contexto teniendo en cuenta que la marca tiene su propio Food Truck además del Peugeot Lounge, un espacio de comidas, en Palermo.

El listado continúa con otra primicia importante: la presentación, hoy, de la nueva marca Mercedes Benz EQ en el país. Es la división de la alemana creada especialmente para comercializar vehículos eléctricos e híbridos.

En el mercado local, la marca anunció durante el verano la comercialización del GLC 350 E. Ese sería el primer paso de un camino hacia la electrificación que inició la marca en el mundo.

El nuevo Toyota Yaris y el Volkswagen Vento serán las estrellas de la semana próxima, uno el día 20 de septiembre y el otro el 21. Se trasta de dos modelos conocidos en el mercado, que llegan renovados para conquistar el segmento C de los hatch por un lado y de los sedán por el otro.

El mismo jueves, por la mañana, la convocatoria será de una automotriz de lujo, Maserati, con la apertura de "Maserati Argentina", una marca que también llega para conquistar el segmento premium.



Antes de cerrar el mes, Fiat presentará en el mercado el nuevo Uno Way. Será el regreso del más chico de la marca para meterse de lleno entre el Mobi y el Argo. Con una estética aventurera, será una sola versión (según se conoció hasta el momento) que enfrentará a varios rivales con la misma idea: Ford Ka Frestyle y Renault Kwid, entre otros.



También la marca china JAC eligió septiembre para desembarcar oficialmente en el mercado y presentar las siguientes novedades: los SUV S21.5 VVT 5MT -en dos versiones de equipamiento-, el S31.6 VVT 6MT y 1.6 VVT CVT; el S51.5 TGDI 6DCT; la pick upT62.0 CDTI 6MT 4X2 y 4x4; el utilitarioX2002.0 CDTI 6MT; y el camión livianoN5MT capacidad 5T.

Chevrolet Equinox, el nuevo SUV de la marca del moño que ocupará el lugar de Captiva, Finalmente será el turno delubicándose entre el más chico, el Tracker, y el más grande de la marca, Trailblazer, mientras que Ford concretará el último evento de septiembre con la celebración de los dos años del lanzamiento del Mustang en el país. No es una presentación (aunque podría haber novedades) pero vale la pena festejar la trayectoria de un ícono.