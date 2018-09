Tecnología en los autos Sistemas ADAS: qué son, cómo funcionan y por qué son tan importantes para la seguridad

Los asistentes para la conducción son cada vez más valorados por los clientes. Y las marcas se preocupan por implementarlos. En qué consisten

Los autos modernos equipan, cada vez más, sistemas de asistencia a la conducción que incrementan la seguridad activa y suponen los primeros pasos hacia una conducción completamente autónoma.

Englobados bajo las siglas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, por sus siglas en inglés), los mismos abarcan desde el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, la detección de ángulo muerto o el sistema de detección de fatiga, a la alerta de cambio involuntario y de carril, el mantenimiento activo en el carril, la alerta de tráfico trasero cruzado o el reconocimiento de señales de tráfico.



La importancia de estos sistemas se puede ver en la práctica. De acuerdo a las investigaciones de los organismos de seguridad de diferentes países, si todos los automóviles llevaran sistemas ADAS, se produciría una reducción del riesgo de siniestro del 57%

El funcionamiento de este dispositivo se da a través de 'ojos' que ven todo lo que sucede alrededor del auto y recojan esa información, para luego actuar en consecuencia y ayudar al conductor a tomar decisiones con la mayor seguridad posible.

Esos 'ojos' son diferentes sensores, cada uno de ellos con unas capacidades y limitaciones por su tecnología y naturaleza. Solo la combinación de la información aportada por todos ellos -denominada fusión de sensores- por parte del cerebro del automóvil, produce un reconocimiento fiable del entorno.

Elementos que conforman el ADAS

Cámaras: La mayoría están ubicadas en el parabrisas. Tienen la ventaja de adaptarse a diferentes tareas, reconocer colores y tener un amplio rango de 50 a 500 metros, y de hasta 180º; y las desventajas de ofrecer problemas de visión en condiciones climatológicas adversas o cuando están sucias, y de estar sujetas a ilusiones ópticas naturales. La cámara solo entiende lo que ha sido previamente clasificado en su software y solo mide ángulos, todo lo demás es calculado.



Los sensores de vídeo más modernos son estéreo, con un rango de medición 3D de más de 50 metros. Estas cámaras registran los objetos especialmente, determinando su distancia, y reconocen espacios vacíos, gracias a diferentes algoritmos y el uso de la inteligencia artificial (IA). Con todo ello, son capaces de ofrecer un reconocimiento fiable de peatones, animales y objetos; y de leer letras y números en las señales de tráfico.



Cuando se sustituye un parabrisas, hay que desmontar las cámaras del cristal roto y montarlos en el nuevo. Una vez instalados, estos sistemas han de ser recalibrados para asegurar que funcionan con la máxima precisión y proporcionan la información correcta a los sistemas de seguridad.



Sensor de radar: El radar sirve para localizar objetos estáticos y en movimiento. Funciona enviando ondas de radar, que rebotan en los objetos del entorno del vehículo. Midiendo la velocidad relativa y la distancia de los objetos con el efecto Doppler, el retraso de los cambios de frecuencia entre la señal emitida y la recibida, y la amplitud y la fase de las señales, se determina la velocidad relativa, distancia y posición de los objetos que se encuentran en los alrededores del vehículo.



Tiene un alcance de 250 metros y un rango de 360º. Sus ventajas son su fiabilidad, que no le influyen las inclemencias meteorológicas y que mide todos los valores relevantes en uno (ángulo, distancia, velocidad, parámetros del material), sin necesidad de cálculos. En el lado adverso, no reconoce colores y ofrece un reconocimiento limitado de las formas. Suele estar instalado tras la parrilla delantera del vehículo.



Sensores de ultrasonidos: Son muy fiables para el reconocimiento del entorno más cercano (de hasta seis metros) y a bajas velocidades. Funcionan con la técnica del sonar (como los murciélagos), enviando impulsos ultrasónicos que rebotan en los obstáculos y cuyos ecos son analizados para obtener información. Se emplean, sobre todo, para los asistentes de estacionamiento. Estos sensores van instalados en los paragolpes.



Sensores láser LIDAR: Es el acrónimo de (Light Detection and Ranging, detección de luz y rango, por sus siglas en inglés) y se trata del único sensor que mide con precisión en 3D (distancia, posición y altura), con un alcance de alrededor de 200 metros. Sus desventajas son su elevado precio, un alcance reducido en condiciones de niebla, lluvia o cuando está sucio, que no reconoce colores –aunque sí materiales- y que tienen unas estrictas restricciones al está regulados legalmente por seguridad ocular.