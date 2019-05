Women's World Car of the Year premian a Jaguar y Volvo en MotorShow

Fue el debut de las mujeres especializadas en industria automotriz en un salón del automóvil, donde se entregó el premio a los ganadores

Después de más de 120 años de historia desde que se realizan salones del automóvil, un grupo de periodistas especializadas en la industria, que integran el Women’s World Car of the Year, tuvo su propio stand en el London Motor Show, que se realizó entre el 16 y el 19 de mayo.



Once mujeres especializadas en automóvil procedentes de diez países, en representación de las 37 jurados que actualmente componen el Women’s World Car of the Year, entregaron los premios a los mejores del año.

Fiona Pargeter, directora de Comunicación Mundial de Jaguar Land Rover, recibió el galardón a la persona más relevante de la industria automotriz en 2018, mientras que Beatrice Simonsson, senior product manager de Volvo en Suecia, recibió el trofeo al Volvo XC40 como Mejor Coche del Año.

El evento marcó un paso adelante en la trayectoria de las conductoras dentro del mundo del motor.



El Women´s World Car of the Year se creó hace nueve años con solo ocho jurados. En la actualidad, está integrado por 37 periodistas de 28 países diferentes y está prevista la incorporación de nuevas profesionales a lo largo del año. Es el único premio de coches en el mundo votado en su totalidad por mujeres.

iProfesional está representado en este jurado que componen especialistas de todo el mundo. Ver listado aquí.