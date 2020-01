Audi: "La base del impuesto interno es muy baja, ahora todas las marcas son premium"

Conrado Wittstatt, General Manager de la marca en el país, explicó cómo cambia la oferta con la alícuota que tendrán que pagar todos los modelos de la casa

Desde Cariló.

Audi es una de las automotrices premium más vendidas de la Argentina, dueña de un nicho muy pequeño, pero con clientes fieles que generalmente se dividen entre tres marcas: la alemana de los anillos, Mercedes Benz y BMW.

Pero este año la realidad para las compañías cambió y la suba del impuesto interno que se decretó en diciembre pasado, junto al regreso de la doble escala (hay dos pisos para aumentar los 0km) complica las ventas.

En este contexto, Conrado Wittstatt, el número uno de Audi en el país, anticipó cómo está el mercado y las salidas y proyectos que tienen hacia delante.

- El mercado cambió y toda la gama de modelos de Audi se vio afectada por el impuesto interno. ¿Ustedes se van a replantear qué modelos comercializar y qué versiones, o todo sigue como antes?

CW: El hecho de que tengamos un esquema de impuestos diferente no es simplemente agarrar la calculadora y ver cuánto más tengo que pagar. Hay muchas variables, y una de ellas es el monto de la alícuota que incide en el precio de los autos. Además, implica que nosotros tenemos que pagar impuestos anticipados en la Aduana cuando importamos el 0km, y la Aduana presume que tengo un make up del 30% sobre los autos, y sobre eso tengo que darle el anticipo, cosa que no es así.

Por otro lado, cambiaron las tasas de estadísticas y nos pusieron un 3% más que en diciembre de 2019, es mucha plata, no es simplemente calcular cuál es el impuesto interno.

- En este contexto, ¿cómo esperan que evolucione el mercado?

CW: Por un lado, la nueva base del impuesto es muy baja, por eso impacta en muchos modelos, es decir, no afecta a las marcas premium, sino que ahora afecta a muchas. Por eso, yo decía jocosamente que ahora todas las marcas son de alta gama, porque cualquier auto con valor al público que en diciembre estaba en el orden de los u$s29.000, hoy estaría afectado por la primera escala del impuesto interno.

Esto hace que sea un impuesto tan importante desde el punto de vista de la alícuota que es absolutamente distorsivo, no es simplemente aplico el impuesto y ya está, sino que el sistema pasa a ser binario: vendo el auto o no lo vendo. No es vendo un poco menos. Por eso debemos analizar todas las variables y nos estamos tomando tiempo para ver todo aquello que no está claro.

También son importantes las medidas que tomen las autoridades en el comercio, el consumo, que hasta ahora no lo vimos, solo vimos medidas recaudatorias. Está bien, todos tienen que aportar, es parte de las reglas de juego. Pero también se dijo que habrá medidas al comercio, a la actividad y todavía no están.

Cuando estén todas las medidas, cuando el Gobierno termine de hacer su jugada, se podrá tener una estrategia. Yo mañana podría decir mañana aplico el impuesto y la lista de precios es esta. Pero no va a suceder porque pueden pasar dos cosas: o no vendo nada, o no sé.



- ¿Cuál es la bajada de línea a los concesionarios?

CW: Al 7 de enero, no le hemos dado una bajada de línea. No me siento con autoridad moral para darle una bajada de línea en la medida que no se cómo voy a encarar el 2020. Tengo expectativas de hacerlo en los próximos días, estamos trabajando para eso, tenemos casas matrices para explicarles. Y no entienden el cambio de ecuación de la noche a la mañana de medidas que son confiscatorias.

Eso también es parte del trabajo, hacerle entender las medidas a todos los integrantes de la cadena comercial para encontrar una solución sustentable en el tiempo y ayudar a la red de concesionarios, que son quienes invierten en el país y dan trabajo.



Hay que pensar que el mercado cayó 45% en 2018, venía de una caída similar. Hoy perdió un 70% de las ventas aproximadamente, por eso tomarnos unos días no nos cambiará nada. Sirve para dar certidumbre al cliente.



- ¿Se está revisando la gama de modelos como consecuencia de estos cambios?

CW: Los autos van a llegar, tendremos toda la gama, lo que puede variar es el volumen. Los autos están llegando al puerto en la Argentina , estamos definiendo el impacto de la estrategia comercial. Los Gobiernos van a cambiar, pero la marca no va a desaparecer.



- Hay varias novedades en el stand, y algunos de los autos tienen nueva motorización. ¿Hacia donde van en este sentido de nuevas tecnologías?

CW: El A6 y el A7, que se está realizando el avant premiere, tienen tecnología microhíbrida. Es la primera fase de la incorporación de la tecnología eléctrica en el funcionamiento motriz de estos autos.

- ¿Estos modelos reemplazan a los motores convencionales?

CW: Ya no se venderán más los motores a combustión interna clásicos, sino que serán reemplazados por estos modelos.

- Volviendo al mercado, en el caso de las marcas masivas, proyectan un gran crecimiento del segmento de los SUV. ¿Cómo es en el caso de las Premium?

CW: Si en las masivas es un 19%, en estas de alta gama la participación de los SUV es de 45% de incidencia de los SUV en la Argentina. Esto no escapa a Audi, donde también tenemos este mix, con el Q2, incorporaremos el nuevo Q3 totalmente renovado, en marzo o abril, que tendrá además una versión Sportback, que es una carrocería que es el hermano menor del Q8; también el Q5, que se vende en versión Sport pero que ya se está distribuyendo la versión off-road que tiene un precio más acomodado que la versión Sport. A esto se suma Q8, y nos falta renovar el Q7, que llegará renovado en marzo abril.

Tenemos además el A1, el auto que todos quisieran tener. Estamos enamorados del A1, está 100 puntos, creció en todo respecto del anterior, en tamaño, versiones, habitabilidad en el interior, tiene 5 puertas con buen espacio trasero, por eso sabemos que nos dará muchas satisfacciones en el mercado.

- Justamente el A1 no tenía impuesto interno, y ahora sí. ¿Pueden llegar de alguna forma a lograr que quede sin impuesto?

CW: Es muy difícil. Porque además en la versión anterior del impuesto estaba instrumentado que cada 3 meses se actualizaban las bases en función de la inflación. Eso no es más así, y el Gobierno se atribuye la posibilidad de actualizar la base a piacere, y eso agrega incertidumbre porque se podría arriesgar sabiendo cómo evolucionarán los precios.