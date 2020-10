Peugeot 208: precios, versiones y todo lo que necesitás saber del auto que arrasa en ventas

Se presentó hace pocos meses, con cambio de imagen y arquitectura. Además, desde ahora, se fabrica en el país. De lo más caros del segmento B, es un éxito

Después de varios anuncios, que comenzaron con la inversión de u$s325 millones del grupo PSA en la planta de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, Peugeot presentó en el mes de agosto pasado el nuevo Peugeot 208, un auto que llegó para revolucionar el segmento más popular, el de los autos chicos.

El lanzamiento del Peugeot 208 fue muy esperado y, al mismo tiempo, "deseado". Se sabía que el auto sería diferente, moderno, de alta calidad y nueva estructura, detalles que ganaron más importancia al pensar que todo eso se logró en un trabajo riguroso en el mercado local.

Una vez en el mercado, el modelo siguió dando lecciones y su comportamiento es imparable: el nuevo Peugeot 208 es uno de los más caros del segmento B, pero es uno de los más vendidos y se ubica entre los 10 modelo con mayor cantidad de patentamientos del mercado total, un podio que todos quieren ocupar.

Con estos antecendentes repasamos sus detalles, estructura e historia, la cual también le dejó al nuevo modelo una buena base para triunfar.

Lanzamiento Peugeot 208

El nuevo Peugeot 208 fue presentado de manera virtual debido a la pandemia, pero no dejó de ser un gran evento donde se destacaron cada uno de los detalles de este modelo.

Para su descubrimiento, todas las autoridades de la marca estuvieron presentes y fueron ellos quienes revelaron el Peugeot 208 con sus discurso, dejando el terreno listo para pensar hacia donde van con el flamante Peugeot 208.

Peugeot 208, con un llamativo frontal.

"La fabricación del nuevo Peugeot 208 marca un antes y un después en la historia de Peugeot Argentina al tratarse de un proyecto industrial sin precedentes en el que se adaptó el Centro de Producción El Palomar para adoptar una de las innovaciones más importantes de Groupe PSA en el mundo: la plataforma CMP. Hoy presentamos oficialmente (y con mucho orgullo) un nuevo modelo que tiene sobrados argumentos para convertirse en referente en su segmento en términos de diseño, tecnología, seguridad y calidad", arrancó la presentación Gabriel Cordo Miranda, country manager de Peugeot, Citroën y DS Argentina.

En este contexto, se definió el posicionamiento del Peugeot 208 sostenido en tres pilares fundamentales. Ellos son:

Diseño innovador y deportivo: es un guiño a las líneas clásicas de la saga 200, pero sumando líneas agresivas propias del nuevo sharp design Peugeot. Estrena nueva firma lumínica con los colmillos del león en su frente y las garras en las ópticas traseras.

Next Gen Technology: Peugeot incorpora la última tecnología que declina de sus modelos de segmentos superiores. Posee 7 asistencias a la conducción (ADAS): Alerta de riesgo de colisión + Freno autónomo de emergencia. Lector de carteles de velocidad. Alerta de descanso. Visión Park 180º. Mantenimiento de línea del carril activo. Adaptación automática del entorno luminoso. Alerta atención conductor por cámara​. Además, cuenta con: Acceso y arranque sin llave – Sistema ADML, Faros full led y recarga inalámbrica de smartphone.

Driving Experience: Es el tercer pilar, donde la marca potencia el placer de manejar propio de su ADN gracias a dos factores principales: La nueva plataforma CMP que garantiza mayor robustez y rigidez estructural y la eficiencia, gracias la incorporación de materiales de alta perfomance y su reducción de peso.

Otra de las innovaciones de este Peugeot 208 es que inaugura el nuevo puesto de conducción i-cockpit 3D, techo cielo, calidad de materiales, y tapizados de Alcántara, un interior con detalles únicos y de última generación, que sigue los pasos de sus hermanos mayores e, incluso, de otros segmentos, como es el caso de la gama de SUVs.

Peugeot 208, con todas las ADAS para garantizar más seguridad.

"El nuevo Peugeot 208 llega al mercado argentino dispuesto a convertirse en la nueva referencia dentro del segmento B, no sólo por su diseño innovador, sino también por ofrecer equipamientos de confort y seguridad que, junto a la redefinición del puesto del conductor con el I-Cockpit 3D, potencian en su máxima expresión la experiencia de conducción. Es fundamental que todos los interesados en este auto puedan vivir la sensación inigualable que brinda este nuevo modelo al manejarlo. Por este motivo, los invitamos a todos a realizar un test drive en nuestra red de concesionarios oficiales Peugeot de todo el país", agregó Franklin Bendahan, director de Marketing de Peugeot Argentina.

En dimensiones, el nuevo Peugeot 208 tiene proporciones diferentes al anterior modelo que se comercializó hasta el momento en el país, procedente de Brasil.

Las medidas del nuevo Peugeot 208 son más grandes pero, al mismo tiempo, es lo que le aporta un estilo diferente.

El nuevo Peugeot 208 es más deportivo.

En este sentido, según detalla la marca, el Peugeot 208 mide 4.055 milímetros de largo (80 más que el anterior 208), 1.738 de ancho (dos más), 1.453 de altura (17 menos) y mantiene la misma distancia entre ejes (2.540 mm). Es decir: es más largo y ancho, pero también más bajo. Eso le brinda ese aspecto más y deportivo. Su silueta tiene dos volúmenes bien diferenciados, con un capot más recto y un parabrisas más vertical. Con respecto al 208 europeo, todas las medidas del argentino son iguales, excepto la altura: es porque el modelo nacional tiene entre 10 y 12 milímetros extra de despeje del suelo, para adaptarlo a nuestros caminos "no tan perfectos".

Peugeot 208 motor

El nuevo Peugeot 208 llegó al mercado con dos motorizaciones disponibles, ambas nafteras.

Una de ellas es el motor 1.2 de tres cilindros y 12 válvulas (82 cv y 118 Nm, sólo en versión Like) y la otra es el motor 1.6 de cuatro cilindros y 16 válvulas (115 cv y 150 Nm, en versiones Like Pack, Active, Allure y Feline). Se combina con caja manual de cinco velocidades (en versiones Like, Like Pack, Active y Allure) o automática Tiptronic de seis marchas (con convertidor de par, en versiones Active, Allure y Feline).

Peugeot 208, así es por dentro.

En seguridad, este Peugeot 208 es uno de los más completos del segmento, con control de estabilidad (ESP) en todas las versiones. Además, el 208 Feline es el auto más accesible del mercado argentino con las asistencias a la conducción (ADAS).

Las 7 asistencias a la conducción (ADAS) del Peugeot 208 son las siguientes:

Alerta de riesgo de colisión + Freno autónomo de emergencia. Lector de carteles de velocidad. Alerta de descanso. Visión Park 180º. Mantenimiento de línea del carril activo. Adaptación automática del entorno luminoso. Alerta atención conductor por cámara​.

Además, cuenta con:

Acceso y arranque sin llave – Sistema ADML

Faros full led

Recarga inalámbrica de smartphone

En cuanto al manejo, para potenciar el placer de manejar propio de su ADN, tiene dos factores principales que son la nueva plataforma CMP que garantiza mayor robustez y rigidez estructural, un equilibrado comportamiento dinámico y confort gracias a una específica puesta a punto de la suspensión.

A esto se suma la eficiencia gracias a la incorporación de materiales de alta perfomance y su reducción de peso y el mejor confort térmico y acústico.

Peugeot 208: Gama y precios

La nueva gama del Peugeot 208 arranca en $1.874.000 y se compone de la siguiente forma: está disponible en 7 versiones dentro de las nuevas denominaciones LIKE, ACTIVE, ALLURE y FELINE:

208 LIKE 1.2. Tiene i-cockpit, ESP, Isofix (2) + Top Tether, 4 Airbags (frontales y laterales), Regulador y limitador de velocidad, Pantalla táctil 5", Aire acondicionado con comando digital.

208 LIKE 1.6. Equipamiento LIKE 1.2+ Pantalla táctil 7" All in ONE, Mirror Link + 2 USB y alarma perimétrica.

208 ACTIVE 1.6 y 208 ACTIVE 1.6 tiptronic. Tiene el equipamiento del LIKE 1.6+ más llantas de aleación de 16", faros DRL LED delanteras, techo panorámico, cámara de estacionamiento trasero.

ALLURE 1.6 y ALLURE 1.6 tiptronic -. Tiene el equipamiento ACTIVE 1.6+ más i-cockpit 3D, tapizados cuero con alcántara, recarga inalámbrica de smartphone, dos Airbags cortina, llantas de aleación de 16" diamantadas; acceso y arranque manos libres (ADML) y climatizador automático digital.

FELINE 1.6 tiptronic - Equipamiento ALLURE 1.6+ ADAS, pack visibilidad, visiopark 180, sensores de estacionamiento trasero,faros full LED y alerón trasero.

Peugeot 208 GT Line

En el mes de enero 2021 se completará la gama con la versión europea GT LINE equipada con el motor EB2 turbo 1.2 Puretch de 130CV combinada con una caja automática tiptronic de 6 velocidades

Peugeot 208 eléctrico

Otra de las novedades que traerá el nuevo Peugeot 208 es la versión eléctrica, la cual llega al mercado para competir con Renault Zoe, Volkswagen e-Up! y Nissan Leaf, entre otros.

En cuanto a sus características, mide 4,05 metros de largo por 1,75 metros de ancho y 1,43 meros de alto. El Peugeot 208 eléctrico tiene las mismas dimensiones que un 208 con motor térmico. De hecho, salvo por unos detalles estéticos, es posible confundir un e-208 con una versión naftera. Aparte de la ausencia de tubo de escape, el e-208 se diferencia por las plaquetas del mismo color que la carrocería, los leones con tintes azules, el logotipo "e" en los pilares C y las llantas de 17 pulgadas, de diseño exclusivo al e-208.

Peugeot 208, con la garras del león en cada detalle.

Desarrollado sobre la plataforma e-CMP, es decir una versión electrificada de la CMP del 208 térmico, el Peugeot e-208 se fabrica en exclusiva en Trnava, Eslovaquia. Técnicamente, comparte plataforma, batería y motor con el DS 3 Crossback E-Tense. Así, el e-208 equipa una motor eléctrico que anima las ruedas delanteras de 100 kW (136 CV) asociado a una batería de 50 kWh y, como todos los eléctricos salvo el Porsche Taycan, a una transmisión de una sola marcha (una reductora).

A destacar que la batería cuenta con refrigeración líquida y que Peugeot ofrece una garantía de 8 años o 160.000 km en el que la batería mantendría como mínimo el 70 % de su capacidad. Y con cada revisión emitirá un certificado en el que conste la capacidad de la batería en ese momento, algo útil a la hora de vender un e-208 de segunda mano.

En cuanto a la autonomía del Peugeot e-208, la marca francesa anuncia una autonomía según el ciclo de WLTP de hasta 340 km. Como la mayoría de fabricantes, Peugeot da la cifra máxima obtenido en el test y se calla el valor mínimo. Entiendo la necesidad de atraer al cliente con una autonomía tranquilizadora, sin embargo, pocas veces se corresponderá con la realidad.

En cuanto a los tiempos de carga, todo depende del punto de carga que tengamos a disposición y de lo vacía o llena que está la batería. Por ejemplo de 0 % a 100 % con una toma de 3,2 kW necesitaríamos 15h30, que pasarían a ser 7h20 con una wallbox de 7,4 kW y 45 minutos con un cargador rápido de 100 kW. Pero son casos extremos. En la mayoría de los casos, con una wallbox de 7,4 kW en casa se tardarían 4h45 para pasar del 15 % de carga al 80 %.

Peugeot 208: historia

El 'Peugeot 208' es un auto del segmento B producido por el fabricante francés Peugeot. Salió a la venta en marzo de 2012 en Europa y en 2013 en América con la finalidad de sustituir al Peugeot 207. Este modelo es más pequeño que su antecesor, con un tamaño similar al Citroën DS3 y fue presentado en el Salón de Ginebra de 2012.

Esa primera generación tuvo varios cambios. Uno de ellos fue el Peugeot 208 XY, presentado en 2012 en el Salón del Automóvil de París como un vehículo de lujo.

Las siglas XY de su nombre eran un indicio de la palabra inglesa "luxury" (lujo). El vehículo contaba con un distintivo estético principal que era el color púrpura. Para destacar su carácter de exclusividad o alta gama, el 208 XY estaba equipado con detalles como el volante cubierto de piel, pantalla de conectividad con conexiones USB y Bluetooth así como con vestiduras personalizables.​ Adicionalmente, tenía asistencia de estacionamiento automática.

Peugeot 208 GTi

El Peugeot 208 GTi completó la gama de los modelos más deportivos del 208. Equipado con un motor de 1600cc turbo que rendía 200cv, fue desarrollado por BMW (MINI) junto con una caja de 6 velocidades manual. Se vendió únicamente con carrocería de 3 puertas.