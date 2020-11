¿Buscás un auto usado?: este es el modelo más vendido del momento y los que se ubican en el top 10

Los autos usados están siendo furor ante la falta de 0km, y algunos tienen mucha más demanda que otros. Cuáles son los preferidos

La venta de autos usados está siendo furor en un momento donde el stock de los 0km se está terminando, y quienes tienen los pesos en la mano o atesaron dólares y pueden venderlos al tipo de cambio blue, están dispuestos a realizar algún negocio.

En este contexto, hay decenas de modelos que el consumidor tiene para elegir en el mercado de los autos usados. Sin embargo, se puede nombrar un listado que integra el top ten, y que desde hace años, se consideran los mejores autos usados por su valor de reventa.

De acuerdo al ranking mensual que elabora la Cámara de Comercio Automotor, este top ten tiene poca variación. Y ese mismo ranking es el que se repite a menudo.

En este caso, tomamos como referencia para analizar el mercado de autos usados los 10 más vendidos de octubre. El listado es el siguiente:

Volkswagen Gol y Gol Trend

Volkswagen Gol, el usado más vendido.

Con 9.379 unidades vendidas en el mes de octubre pasado, es el auto usado número uno en transferencias. Un clásico del mercado, que se ofrece con el tradicional motor naftero 1.6, con caja manual y tracción delantera.

El hatchback del segmento B muy buscado en todas sus versiones y ediciones, el cual se ha ido actualizando pero conserva siempre la esencia.

Chevrolet Corsa y Classic

Chevrolet Classic, ya discontinuado, sigue vigente.

Con 5.625 unidades transferidas el mes pasado, es el segundo auto más vendido en el mundo del auto usado. Este modelo ya fue discontinuado, reemplazado por el Chevrolet Onix. Sin embargo, es un clásico y todos los meses las búsquedas de la versión hatch y sedán pican en punta}

Renault Clio

Renault Clio, un auto usado exitoso.

De este modelo se transfirieron en el mes de octubre pasado un total de 3.979 unidades. Es un auto del segmento B, que fue discontinuado hace más de tres años, reemplazado por el Renault Kwid. Es, también, uno de los preferidos dentro del segmento de auto usado, por su bajo precio y calidad asegurada a lo largo del tiempo.

Toyota Hilux

Auto usado: Toyota Hilux, siempre en el ranking.

Con 3.822 unidades vendidas en octubre, la pick up es la más vendida en el segmento de autos nuevos como en el caso de búsqueda de un auto usado. Su valor es de los más cotizados para la reventa, con una presencia a lo largo del tiempo que la hace perdurar como líder.

En cuanto a las versiones que más se venden, desde el año 2011 en adelante todas las Hilux mantiene una excelente cotización.

Ahora, en cuanto a novedades, la marca prepara el lanzamiento de un nuevo restyling que se presentará en pocos días.

Ford Fiesta

Ford Fiesta, otro discontinuado que sigue líder como auto usado.

Con 3.596 unidades transferidas el último mes, este modelo es uno de los más vendidos dentro del segmento de los autos chicos. Sin embargo, también fue discontinuado, como muchos de los que forman parte del top ten.

El modelo pertenece a la gama de Ford, ubicado entre el Ka y el Focus, otros modelo que ya no se comercializa en la Argentina.

Es, por otro lado, uno de los modelos del segmento B que se posiciona un escalón más arriba de los competidores.

Con buena performance, es un modelo muy buscado aunque la marca no tiene planes de volver a venderlo.

Fiat Palio

Fiat Palio, otro auto usado líder.

Con 3.221 unidades comercializadas el mes pasado, el Palio es uno de los preferidos para la comercialización de autos usados. Forma parte de una amplia gama de productos que vende Fiat en el segmento B, hoy reemplazado por otras propuestas más modernas como es el caso del Argo.

El Palio, de todos modos, es un clásico referente como auto usado y con muy buena suerte para la reventa.

Ford Ranger

Auto usado: la Ford Ranger pisa fuerte en ese segmento

Con 2.997 unidades transferidas en el mes de octubre pasado, es la segunda pick up más vendida en la categoría auto usado y la tercera preferida cuando se habla de venta de autos 0km.

La camioneta de Ford se ofrece en 17 versiones, y cuando se busca como opción de compra de auto usado hay una gran variedad de precios y oferta. Es de la más seguras y confiables del mercado, con larga trayectoria entre las camionetas medianas, y por eso su éxito también para la reventa.

Ford Ecosport

Ford Ecosport, un auto usado muy vendido en todas sus versiones.

Con 2.997 operaciones de venta en el mes pasado, el SUV más chico de la marca del óvalo es el único de su categoría que se ubica en el segmento de los autos usados más vendidos.

Este modelo es el pionero entre los SUV chicos, también con alta demanda entre los 0km, aunque ahora pasó a segundo lugar en ventas porque fue desplazado por el Volkswagen T-Cross.

Ford Ka

Ford Ka

Con 2924 unidades comercializadas en el mes pasado, es otro de los modelos de Ford que logra mantenerse vigente en ventas. Además, una de las claves, es que no se destaca solamente entre los autos usados sino que también entre los nuevos es uno de los preferidos.

Chico, práctico, con buen diseño, este modelo logra conquistar todo tipo de público. Además, entre los más chicos, en su última generación ha ganado un gran espacio por su diseño.

Ford Focus

Ford Focus, otro auto usado que fue discontinuado.

Con 2.763 unidades vendidas en octubre, este modelo de Ford completa el top ten en venta de auto usado líder. Es el mediano de la marca para el segmento C, el cual dejó de fabricarse hace ya dos años, y no tuvo reemplazo.

Es uno de los preferidos en su categoría, y aún habiendo sido discontinuado, sigue siendo de los preferidos a la hora de comprar un usado.

Tips para comprar un auto usado

Comprar un auto siempre nos llena de emoción. No obstante, cuando se trata de un vehículo con varios cientos de kilómetros recorridos, hay que tomar previsiones para que nuestra experiencia no se torne en tragedia.

Es por ello que hay algunos aspectos a tener en cuenta.

1. Analizar siempre el presupuesto que tenemos sin olvidarnos de los posibles problemas futuros. Vale mucho la pena sentarnos y pensar cuál es el rango de precios y tipo de automóvil que buscamos, sin olvidar que pronto pueden aparecer problemas o ajustes de rigor. Muchas veces pretendemos gastar todo el dinero ahorrado en el automóvil usado más deportivo, o de mayor lujo, sin pensar que ciertas marcas cuentan con refacciones y servicios elevados, y que en ocasiones estos costos se incrementan aún más cuando se trata de modelos descontinuados.

2. Comprar un auto no es tarea de un solo día. Aún si crees haber encontrado el vehículo de tus sueños, no te precipites, no quieras correr al banco inmediatamente a realizar el depósito correspondiente. Aún si el dueño presenta la documentación en regla, realiza una nueva cita. Así mismo, es importante revisar el estatus de las posibles multas de tránsito, verificaciones y pago de tenencia en línea.

3. El primer factor en el que siempre nos fijamos es el estado de la carrocería; es normal. Un indicativo de que el vehículo ha sufrido percances es la pintura mal trabajada. Entonces, lo que se puede hacer, es mirar a contraluz que no haya cambios de tonalidad en distintas zonas del vehículo, espacios con la pintura cuarteada, con gotas o terminación rugosa (esto revela, además de una mala preparación o mala calidad del producto, que el vehículo fue reparado en ese sector).

4. En vehículos mayores a 10 años la corrosión es un factor a considerar. En estos autos, los burletes de los marcos de las puertas y vidrios comienzan a resquebrajarse, permitiendo el paso del agua y alojándola en el interior de la carrocería. Hay que revisas la parte inferior de los estribos y postes de las puertas

5. La revisión mecánica nunca debe faltar; pero aún sin ser expertos podemos detectar problemas de la siguiente manera. Al encender un auto por la mañana, este expedirá vapor de agua por el escape de manera normal; sin embargo, los gases por el escape cuando el auto ya está caliente no son un buen signo. El humo blanco cuando el auto está caliente, y en marcha, nos indican que hace falta cambio de sellos y empaques o hasta el reemplazo de los anillos del motor. El humo negro es indicativo de que el vehículo está quemando mal la nafta por falta de afinación, o por sensores e inyectores tapados, mientras que el humo azul, el peor de todos, indica que el motor debe bajarse para rectificarlo.

6. Observa por debajo del vehículo, si este gotea cualquier tipo de fluido, agua, anticongelante o aceite, requiere de una revisión mayor, puede haber mangueras rotas, empaques o depósitos con fugas que sin duda requerirán de atención mecánica inmediata.

7. En los autos de transmisión estándar es básico que al acelerar no se asiente, de lo contrario puede requerir afinación o hasta cambio de sensores (solo el mecánico en el taller podrá dar el diagnóstico exacto). En coches automáticos es recomendable echar a andar el vehículo, esperar a que se caliente un poco y que encienda el ventilador, esto para que la caja de cambios también se caliente y poder verificar que no pegue, truene o patee al momento de pasar de una velocidad a otra.

Además de cada uno de estos pasos, hay otros datos para considerar.

¿Particular o agencia? Ambas alternativas son igual de sólidas y apropiadas, aunque asuman condiciones diferentes. En líneas generales, comprar o vender autos usados en concesionarios no genera tanto rédito económico como hacerlo por vía particular, pero la calidad de garantía aumenta. Las transferencias a través de plataformas online acapararon el mercado en el país con un amplio abanico de opciones, y con indudable éxito. Estos sitios de venta digital permiten también comparar y fijar rangos de precios en virtud de las publicaciones de vendedores.

El contacto debe ser genuino. Es inevitable dejarse seducir por las fotos pero para enamorarse hay que hacerlo en vivo. Y preferentemente de día, cuando la luz denuncie defectos de chapa, pintura, neumáticos o interiores que la noche es capaz de omitir.

Tocar. Mirar. Investigar. Solo o acompañado por algún amigo, familiar o mecánico específico que garantice la condiciones mecánicas del auto. Hay que inspeccionar y examinar cada detalle: detectar señales de golpes, rajaduras o abolladuras, constatar que la pintura esté uniforme, verificar el piso, abrir y cerrar las puertas, subir y bajar las ventanillas para comprobar su eficiencia, revisar cubiertas y rueda de auxilio, y evaluar la respuesta de la suspensión. Ya en el interior: estudiar el tapizado, probar cada botón del tablero, certificar el uso correcto del audio, la calefacción y el aire acondicionado. En cuanto el motor: concentrarse en la pérdida de nafta o aceite, y a la temperatura que alcanza estando en marcha y en frío.

Manejar. Hacer un test drive del auto es fundamental para descubrir defectos perceptibles al movimiento. Más allá del andar, del confort y de la sensación mágica de conducir, es indispensable juzgar y adoptar posición para discernir. Llevarlo a distintas velocidades, frenar, prestar atención a ruidos y chasquidos (delataría problemas de transmisión, por ejemplo), soltar el volante y comprobar la dirección, ver el color del humo del escape, comprobar el normal funcionamiento de la inyección electrónica en el arranque y la suavidad de la caja de cambios.

Papeles. Previo a cerrar la operación, es obligatorio demandar toda la documentación. Hacer una transacción limpia disolverá fantasmas o contingencias futuras. El modelo podrá ser el ideal y el soñado solo cuando el papelerío esté en regla. Desde la posibilidad de certificar el motor en una Planta de Verificación habilitada, hasta identificar el nombre del actual propietario para no tener que rastrear al titular legítimo de la unidad: