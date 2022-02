Fiat Pulse 2022: cómo es, cuál es el precio y todos los detalles del nuevo SUV compacto

Fiat Argentina arrancó el 2022 dispuesto a competir en uno de los segmentos que más crece en ventas, el de los SUV chicos, y lo hace con la llegada del nuevo Fiat Pulse. Ante esta novedad mucha gente ya se está preguntando: ¿cuánto sale el vehículo?

Se trata de una de las novedades más esperadas del año, ya que la marca solo estuvo presente en la categoría con el 500X, importado de Europa, y por eso a un precio más caro. Ahora, con el Fiat Pulse hecho en Brasil, se abre paso a un nuevo camino con más expectativas para liderar el mercado.

En cuanto a la llegada a los concesionarios del Fiat Pulse, el SUV que se pudo ver por primera vez en el stand de Cariló, en la ciudad balnearia, donde la marca lo exhibirá durante todo el verano, y finalmente llegará a los puntos de venta en el mes de marzo, cuándo se conocerá cuánto sale de manera definitiva.

De todas formas, en la marca aseguraron que el Fiat Pulse será un modelo "accesible" y que estará por debajo del impuesto interno, un gravamen que afecta a los autos que superar los 3.700.000 pesos.

Fiat Pulse: el nacimiento del SUV en cinco pilares

El nuevo Fiat Pulse fue desarrollado por el grupo Stellantis (integrado por las marcas Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, DS) en Brasil, con una filosofía de trabajo que se basa en cinco pilares fundamentales que son el diseño, la performance, la seguridad, la tecnología y la conectividad. De esta forma, lo que se busca es convertirlo en el SUV más deseado de su categoría.

Fiat Pulse, con techo bitono.

En cuanto a lo que hereda de otros modelos de la marca, y lo que trae de nuevo, por un lado comparte algunos componentes con el Argo, un hatch chico fabricado en Brasil, y con el Cronos, el sedán del segmento B que se produce en Ferreyra, Córdoba, y es el auto más vendido de la Argentina. Sin embargo, en Fiat aseguran que se utiliza una Plataforma MLA inédita para el Grupo Stellantis, lo que lo hace único.

De esta manera, son estas características especiales las que buscan posicionar al Fiat Pulse como uno de los grandes jugadores no solo para la marca, sino para el mercado de los SUV B en general, teniendo en cuenta que es uno de los segmentos que más crece en ventas en los últimos años.

Fiat ya está mostrando el Fiat Pulse y enseñando a los clientes todas sus bondades, solo queda el lanzamiento oficial y saber su precio, aunque repiten de forma constante que será uno de los beneficios frente a los rivales por ser muy competitivo.

Un SUV con inspiración italiana

El diseño del nuevo SUV es uno de los aspectos que la marca eligió para hacer del Fiat Pulse un vehículo con estética de SUV o cross over, como lo llaman algunos, ya que solo tiene tracción simple y no es un vehículo 100% off road.

De todos modos, tiene una imagen muy bien lograda, creada a partir del trabajo de un equipo de profesionales de diversas especialidades en el centro de Diseño de Sur América, en el Polo Automotriz de Betim.

En este lugar, los especialistas del grupo Stellantis idearon el vehículo Fiat Pulse "partiendo desde una hoja en blanco", hasta llegar al desarrollo informático del mismo, tomando como referencia fundamental para su acabado total las necesidades del consumidor, muy presente en la categoría.

Es decir, se creó de cero y en cada uno de los pasos que se fueron decidiendo se pensó que necesidad tenía el comprador de este tipo de vehículos para satisfacerlo.

De esta manera, como premisas fundamentales, el nuevo Fiat Pulse partió de la base de un diseño atractivo y moderno, destacando su robustez y elementos tecnológicos desde cualquier ángulo.

El Fiat Pulse tiene dos tipos de llantas.

Entre los detalles del exterior para destacar, cabe mencionar que todas las versiones del Fiat Pulse tienen un spoiler trasero, lo que aporta un toque deportivo, al tiempo que las llantas son de 16 pulgadas en las versiones Drive y de 17 pulgadas diamantadas en la Impetus, que es la tope de gama.

También todas las versiones del Fiat Pulse tienen barras de techo con acabados distintos, faros full led, protector de bajos y terminaciones frontales que lo hacen más robusto y, en el caso de la más equipada, es cromada, aportando distinción.

¿Cómo es el SUV Fiat Pulse?

Detalles por dentro

En cuanto al diseño interior del nuevo Fiat Pulse, tiene un aspecto totalmente diferente si se compara con todos los modelos que tiene la marca. Lo más llamativo al ingresar al vehículo es la pantalla flotante, con un nuevo volante con comandos, nuevo tablero digital, dos tipos de tapizado: tela y cuero y controles de climatización renovados.

Fiat Pulse, con gran espacio interior.

Tecnología

En términos de tecnología, el Fiat Pulse cuenta con un cluster digital de 7 pulgadas, aire acondicionado automático y digital, levas al volante para la caja CVT, monitor de presión de neumáticos, encendido keyless, y botón modo sport que debuta en este modelo que modifica el mapeo del motor y la gestión de la caja, espejos electrocrómicos plegables, cargador de celular de serie en todas las versiones.

El SUV Pulse llega al mercado con una amplia gama de tecnologías y conectividad para ofrecer mayor confort, seguridad y comodidad a todos a todos los ocupantes.

Así es la pantalla Uconnect del nuevo Fiat Pulse.

Todo comienza con el sistema multimedia Uconnect del Fiat Pulse, un elemento esencial para el consumidor de Pulse.

De serie, estará disponible en dos versiones, con pantalla flotante de 8,4 pulgadas y pantalla táctil de 10,1 pulgadas. Además de contar con las funciones de radio AM/FM que todo vehículo debería tener, el Uconnect te da la posibilidad de reproducir media a traves del puerto USB o al enlazarlo con el smartphone por Android Auto o Apple Car Plar. Eso, además de utilizar aplicaciones como Spotify o Waze.

El motor

El Fiat Pulse estará disponible en 3 versiones: dosde ellas son las Drive con el motor de 1.3 litro Firefly de 99 CV y cajas manual de 5 marchas o automática CVT, y una versión tope de gama Ímpetus con el nuevo motor 1.0 Turbo de 120 CV y 200 Nm con tecnología Multiair III, inyección directa de combustible y block 100% de aluminio. La caja es CVT de 7 marchas preprogramadas.

En Brasil, este modelo tendrá el Turbo 200 Flex, el 1.0L tricilíndrico sobrealimentado más potente de Brasil, con hasta 130 CV.

El nuevo motor del Fiat Pulse forma parte de la familia de motores GSE T3 desarrollada por Stellantis, y repite el 100% de las innovaciones y tecnologías del conjunto existente, el T270 Flex, que ya equipa el Nuevo Toro. Se necesitaron más de tres años de desarrollo y 30.000 horas de pruebas, lo que dio como resultado mayor rendimiento y más eficiencia, dado su tamaño compacto, su bajo peso y la menor cilindrada.

Seguridad para el Fiat Pulse

El nuevo Fiat Pulse es una referencia en el segmento en materia de seguridad, ya que llegará al mercado con Asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) y una amplia gama de tecnologías, con el apoyo de un diseño moderno y avanzado basado en la nueva plataforma MLA.

Las tres versiones del Fiat Pulse van a a tener airbag frontales, laterales, ABS, control de estabilidad y tracción, cinturones inerciales de 3 puntos, anclajes Isofix. Entre las ADAS, estará el frenado automático de emergencia, asistente de carril y luces altas inteligentes. Y también tiene sensor de estacionamiento delantero y trasero.

El frenado automático de emergencia es capaz de reconocer que se encuentra frente al vehículo, a través de una cámara frontal, y aplicar los frenos automáticamente para evitar accidentes.

es capaz de reconocer que se encuentra frente al vehículo, a través de una cámara frontal, y aplicar los frenos automáticamente para evitar accidentes. Otro de los sistemas del Fiat Pulse es el alerta de cambio de carril, que a través de la cámara frontal identifica las lìneas que delimitan el carril y si el auto se sale, el conductor es avisado con una alerta en el tablero, con una alerta sonora o la vibración del volante.

que a través de la cámara frontal identifica las lìneas que delimitan el carril y si el auto se sale, el conductor es avisado con una alerta en el tablero, con una alerta sonora o la vibración del volante. El Fiat Pulse también tiene cambio automático de luces altas , con una cámara frontal que identifica a los autos que vienen en sentido contrario y regula la intensidad de los faros. Así, siempre está respetando la vista de los demás conductores.

, con una cámara frontal que identifica a los autos que vienen en sentido contrario y regula la intensidad de los faros. Así, siempre está respetando la vista de los demás conductores. La supervisión del control de los neumáticos es otro asistente importante del Fiat Pulse. La misma consiste en una señal que aparece en el tablero cuando es hora de calibrar las llantas.

Las luces LED se destacan en el Fiat Pulse.

A todo esto, el Fiat Pulse suma detalles que le dan elegancia y que son de gran utilidad. Entre ellos están los nuevos faros LED presentes en todas las versiones, incluidas las luces de circulación diurna (DRL) y antiniebla, generan una amplia área luminosa. La tecnología LED también permite que las luces se enciendan más rápidamente, una característica ideal para el sistema de luces altas automáticas.

Sus rivales

El segmento B SUV, donde entra Fiat Pulse, representa el 64% de las ventas totales de SUVs, donde hay 28 jugadores de los cuales 8 son regionales y 20 extrazonas, completando el 24% de C SUV y 12% D SUV.

El Fiat Pulse se encuentra a la venta en el mercado brasilero desde octubre y llegará a la Argentina en marzo. Es un SUV que en realidad se encasilla más dentro de la categoría de los Crossover y que, por apariencia y concepto, rivalizará de manera directa con el VW Nivus.

Además del Nivus, que es uno de los más directos del Fiat Pulse (aunque tiene un elevado precio), todas las marcas tienen algún jugador. En el caso de Renault el más barato es el Duster, que es uno de los pocos con tracción 4x2 y 4x4; en Citroën se sumará el C3 con estética crossover, mientras que Peugeot tiene el 2008 y en Nissan está Kicks.

Chevrolet es otro de los presentes en la categoría con el Tracker, mientras que la opción de entrada de gama de Ford es el Territory, luego de haber discontinuado el Ecosport. También Jeep, de la familia de Fiat, juega en el segmento, aunque un escalón más arriba, con el Renegade, el más vendido.

En promedio, todos los modelos arrancan en su oferta en un valor de $3 millones, mientras que las versiones más elevadas, en algunos casos, se encuentran alcanzadas por el impuesto interno.

Más modelos SUV 2022

Además del nuevo Fiat Pulse, el 2022 será un año de estreno de muchos SUV. Entre ellos se espera la llegada del nuevo Jeep Commander, el SUV de siete asientos, al tiempo que la misma marca presentará el restyling del Renegade. Otra variante que podría desembarcar en 2022 es la nueva generación del Grand Cherokee.

En el caso de Peugeot, la marca prepara la llegada del 3008 Hybrid y el 2008 GT para el segundo semestre del año.

En Europa, el 3008 Hybrid cuenta con un motor 1.6 turbo-naftero de 200 CV y un eléctrico de 110 CV. A su vez, en el tren trasero hay un segundo impulsor eléctrico, también con 110 CV; mientras que el 2008, que se basa en la plataforma CMP, la misma que el 208 II producido en El Palomar, comenzará a venderse con el 1.2 litros turbo-naftero de tres cilindros con 131 CV y 230 Nm asociado a caja manual de 6 velocidades.

En Renault se espera la llegada del renovado Captur, un modelo que en 2021 estuvo sin stock por las trabas para importar. También suma más equipamiento y una nueva motorización turbo, la misma que ya está presente en el Duster, el 1.3 de 160 caballos de potencia.

En el caso de Volkswagen, se sumarán a su line-up el motor TSI 170 (1.0 con una potencia de entre 95 y 110 caballos) para los SUV Nivus y T-Cross.

Hyundai es otra marca con lanzamientos en lista de espera. Uno de ellos es el nuevo Tucson con un motor 1.6 Turbo naftero de 180 CV asociado a la caja DCT de 7 velocidades, y luego llegaría el diésel 2.0 de 185 CV con una caja AT8. Otro que también comenzará a ofrecer es el Creta, después del Tucson. Contará con un motor naftero de 1.5 litros asociado a una caja con tecnología IVT y más equipamiento.

En Kia, llegarán el Sorento con el motor 2.2 turbodiésel (199 CV y 440 Nm), con caja automática y tracción integral y el Sportage con nuevo diseño exterior e interior.