El desembarco de la Honda Navi 110, la moto que mezcla recursos propios de los scooters, por la caja automática CVT; con el segmento de las CUB -Cheap Urban Bike-, por la posición de manejo, motores de baja cilindrada y precio accesible, tuvo una gran repercusión a poco de su comercialización.

Con un promedio de 100 unidades vendidas por día y una amplia lista de espera, el nuevo modelo de Honda revivió las consultas del poco popular y "olvidado" segmento de las motos más comprimidas del mercado: Ride & Fun.

Si bien hoy en día la oferta en los concesionarios sigue siendo minoritaria, continúan siendo la opción perfecta para quienes buscan una moto que ocupe poco espacio, se pueda cargar en un remolque o sencillamente para zigzaguear en el tráfico urbano.

Te contamos en este informe, cuáles son las motos de esta categoría que hoy se pueden comprar en Argentina y cuáles son sus principales características.

Honda Navi: la moto que despertó el furor por las pequeñas

Nadie puede negar el fenómeno que está generando la debutante moto de Honda en el mercado. Fruto de una gran campaña publicitaria y de un buen trabajo de los diseñadores (la Navi tiene un diseño extrovertido y bien llamativo), el modelo se impuso en boca de todos a semanas de su lanzamiento.

Además de ello, la Navi, que en marzo sale $ 1.767.500, tiene lista de espera, por lo que a nada de su llegada se puede vaticinar que la moto se perfila como un verdadero éxito de ventas.

Parte de la movida de marketing de la división de motocicletas de Honda, fue presentarla como la pionera de un segmento que hasta el momento-según Honda- no existía.

Sin embargo, en Argentina la categoría denominada Fun existe hace tiempo. Aunque en nuestro país no resultaban demasiado populares ni fáciles de encontrar en ese momento, entre los años 70 y 80, fueron un furor.

Honda Dax: ¿la musa inspiradora de Honda Navi?

Es imposible referirse a la Honda Navi sin recordar a la Honda Dax 70, modelo que marcó una moda en los años 70.

Sin embargo, si con la última edición de la Dax, la marca jugaba una carta de nostalgia setentera, con la Navi hace exactamente lo contrario y propone una máquina de pequeño tamaño pero con tecnología y prestaciones de moto urbana a escala normal.

La Honda Navi pesa apenas 104 kilos (2 más que Wave), y mide 1.808 mm largo; 748 mm de ancho; y 1.039 mm alto; con una distancia entre ejes de 1.286 mm; con la altura del asiento de 762 mm.

La moto Honda Dax es la más recordada dentro de este segmento de las chicas y dinámicas.

Su sistema de frenos está conformado por frenos tambor en ambas ruedas, con el adicional que cuenta con el sistema CBS, el cual al distribuir la fuerza del frenado entre las ruedas delantera y trasera, ayuda a mejorar la estabilidad de la moto durante el frenado.

El apartado motor es el mismo que la Honda Wave, es decir, de 4 tiempos mono cilíndricos, refrigerado por aire de 110 cc. Se acopla a una caja automática V-Matic.

Según Honda, la Navi puede recorrer aproximadamente 60 kilómetros por litro y con su tanque de 3.5 litros, puede recorrer entre 200 y 210 kilómetros sin repostar. Su velocidad máxima es de 85 km/h.

No se puede dejar de mencionar que la Navi está diseñada alrededor del concepto de adaptabilidad y máxima personalización -la carrocería es muy fácilmente desmontable- buscando que cada usuario la ajuste a sus gustos y necesidades.

Mondial Dax 70: la réplica de un clásico de Honda

La firma Mondial, miembro del grupo Iraola, tiene entre su line up dos modelos pertenecientes a la categoría de estas "mini" motos. La primera de ellas es la Dax 70, con un precio de $1.139.992, la cual no solo imita a la onda Dax en su fisionomía, sino también en su nombre.

Con solo 77,5 kilos de peso, esta versátil moto mide apenas 1.540 mm de largo, 580 mm de ancho y 685 mm de alto, mientras que el asiento tiene un despeje del piso de apenas 740mm.

Impulsada con un motor mono cilíndrico de 70 cc, cuya potencia se acerca a los 5 CV (4.7 CV más precisamente), puede alcanzar los 75 km/h.

Mondial también creó un modelo para imitar a la Dax, con un toque propio.

Este pequeño propulsor se encuentra asociado a una transmisión de 4 velocidades con embrague centrífugo, lo que en la práctica implica que no prescinde de la maneta del embrague para pasar las marchas.

Con su pequeño tanque de nafta de 3,8 litros de capacidad, puede recorrer hasta 150 kilómetros, lo que denota su concepción netamente urbana.

El sistema de frenos se conforma por dos tambores, tanto adelante como atrás, mientras que la suspensión delantera es telescópica y la trasera recurre a dos amortiguadores.

Lo mejor, sin dudas, de este modelo, es su diseño retro, con el clásico faro redondo, el cual en este caso cuenta con luces leds, igual que las luces intermitentes.

El amplio y ancho asiento, también basado en la Honda Dax de los años 70, deja lugar en el sector trasero para un pequeño, pero útil porta equipaje.

El característico caño de escape lateral cromado y sus llantas negras de 10", terminan por condecorar el diseño de este modelo basado en una de las motos más icónicas de la marca del ala dorada.

Mondial RV 125: urbana con permitidos para la playa

No conforme con ofrecer una opción de moto de rodado pequeño, Mondial también comercializa a la RV 125, a un precio de $1.805.825. Esta particular moto, al igual que la Mondial Dax, imita a la perfección a un modelo de otra marca que ya no se produce: Suzuki RV 50 Van Van.

Esta pequeña moto de Suzuki era una variante recreativa (de ahí su nombre RV, Recreative Vehicle) que nació en 1972 y se produjo hasta 1982. Se trataba de una motocicleta de ruedas anchas lo que le permitía incursionar por la playa.

La Mondial RV 125 reproduce el espíritu de aquel modelo de Suzuki, con una estética desenfadada, bien emparentada con el estilo Fat Bike (bicis de ruedas anchas para la arena), la cual se ofrece en color azul y blanco.

Frente a la Mondial Dax 70, la RV 125 es 340 mm más larga, 180 mm más ancha, 340 mm más alta. Su despeje del suelo es de 170 mm y en ello influyen mucho sus anchos neumáticos de 70/100/R21.

Mondial cuenta con dos versiones de su moto RV.

Sus grandes ruedas, aparte de ser un recurso estético, tienen mucho sentido a la hora de circular con la moto por terrenos blandos como arena, barro o incluso nieve. Recordemos que su musa inspiradora (Suzuki RV 50 Van Van) nació originalmente como una moto para moverse por la playa.

La parte de ciclo es sumamente sencilla. El chasis es de cuna simple construido con tubos de acero, donde el motor completa la estructura. Los frenos: sin complicaciones. Monta un disco de 220 mm mordido por una pinza de dos pistones adelante y un tambor de 130 mm atrás.

El motor es un mono cilíndrico de 125 cc alimentado por carburador, que junto a su caja de 4 velocidades y su comprimido peso (98,6 kilos), le permite alcanzar una máxima de 85 km/h y transportar hasta 140 kilos.

Con su tanque de combustible de 3,8 litros puede transitar hasta 125 kilómetros. Es decir, recorre 32,5 km por litro.

Zanella Hot 90 Shot: la réplica de Dax

La firma local Zanella, que también pertenece al Grupo Iraola, es otra de las marcas que optó por tener su propia moto de reducidas proporciones, pero también cayó en la tentación de copiar sin tapujos a la Honda Dax y salió al ruedo con la Hot 90 Seet.

Al igual que el resto de los modelos de este informe, la Zanella Hot 90 se destaca por sus pequeñas dimensiones. De hecho, la marca remarca que gracias a su manubrio rebatible, puede llevarse en el baúl de un auto.

La Hot 90 Shot está equipada con un motor de 86 cc OHC de 5,9 CV y transmisión semiautomática de 4 marchas. Su depósito de nafta tiene capacidad para 2,5 litros y tiene una velocidad final de 75 km/h.

Zanella, otra de las marcas con un modelo de moto, chico y urbano, que ahora revive Navi.

A nivel equipamiento, dispone de un puerto USB, parrilla trasera con soporte portaobjetos, escape tipo scrambler y una batería de gel libre de mantenimiento que le otorga mayor vida útil.

Sus pequeñas ruedas son de 10" y el sistema de frenos es por tambor en ambas ruedas. La Zanella Hot 90 pesa solo 74 kilos y puede trasladar hasta 90 kilos, de modo que es para una sola persona.

Ventas de motos ¿Cuántas Honda Navi se vendieron?

El mercado de las motos acumuló 30.697 unidades en febrero, lo que se traduce en una merma del 8,1% con respecto a enero. En el acumulado de los dos primeros meses del 2024, suma un total de 64.113 motos patentadas.

Entre los modelos más vendidos, la Honda Wave 110 sigue manteniéndose en el podio y le siguen Corven Energy 110, Motomel B110, Gilera Smash 110, Keller KN 110, Honda GLH 150; es decir, en gran porcentaje modelos del segmento CUB.

Moto Honda Navi es uno de los modelos más vendido del 2024

El dato que tuvo febrero, fue el ingreso al ranking de la Honda Navi, modelo que se lanzó el 6 de febrero. En su corto período, el debutante modelo de Honda acumuló 517 unidades, ubicándose en el puesto 16 de las motos más vendidas en Argentina.

Con este dato, esperan que en los próximos meses siga sumando patentamientos y creciendo en el ranking de las líderes, al tiempo que movilice este segmento "dormido", de las motos más chicas.