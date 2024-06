El premio es otorgado por Womens Worldwide Car of the Year. Fue seleccionada entre 30 candidatas y 10 finalistas. Tiene 20 años de experiencia en el sector

Las juradas del Women's Worldwide Car of the Year -WWCOTY- eligieron a Luciana Herrmann, directora regional de Comunicación de Nissan Latinoamérica, como la ganadora del premio Woman of Worth -WOW-.

La selección se realizó entre 30 nominadas, de las cuales diez llegaron a la final.

Finalmente, la directora de Nissan quedó con el Premio WOW 2024, una líder que tiene una larga experiencia en la compañía, desarrollando múltiples campañas de integración para la industria automotriz, el sector minorista y los servicios B2B.

También ha puesto en marcha equipos multiculturales transfronterizos en Brasil, Japón, Venezuela y México; y dirige el Consejo de Diversidad en Talento Femenino.

El premio más importante

El premio Woman of Worth (WOW) es un galardón creado y dirigido por Sandy Myhre, presidenta honoraria de la organización.

Marta García, presidenta ejecutiva de WWCOTY, explicó que el proceso de votación ha sido riguroso y muy reñido. "Estoy encantada de que una mujer de América Latina haya sido reconocida con este premio", dijo.

Una de las líderes de Nissan, premiada en el mundo.

El Premio WOW rinde homenaje a la ya fallecida Sue Baker, una de las juradas fundadoras de WWCOTY. Su perspicacia, sabiduría y conocimientos durante el tiempo que formó parte del jurado fue muy valioso. Murió en noviembre de 2022.

La experiencia de Luciana Herrmann

Herrmann es, desde noviembre 2023, directora regional de Comunicación Corporativa Nissan América Latina.

Las comunicaciones de producto y corporativa, relaciones públicas y comunicación interna, de las subsidiarias de Nissan en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú están bajo su liderazgo, así como los 34 mercados que integran Nissan Importers Business Unit (NIBU).

Anteriormente se desempeñó como director de Comunicación Corporativa de Nissan Mexicana.

Su trayectoria es de más de 20 años en la industria automotriz y ha tenido experiencia previa en distintos segmentos, pasando por áreas Comerciales, de Planeación, Marketing y Comunicación. Lideró proyectos de comunicación regional y global de alto perfil, estrategias de marketing global y comunicación corporativa.

Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Mackenzie y posee un posgrado en Mercadotecnia por la Escuela Superior de Publicidad y Marketing, ambas en São Paulo, Brasil.

Cuando se enteró que era una de las diez finalistas del Premio Woman of Worth, dijo: "Haber sido seleccionada es muy importante para mí y una clara señal de que los esfuerzos por la inclusión tienen su eco".

Acerca del Auto del Año para Mujeres en el Mundo

Women's Worldwide Car of the Year es el único grupo de premios de automóviles del mundo compuesto exclusivamente por mujeres periodistas del motor. Fue creado por la periodista automovilística neozelandesa Sandy Myhre en 2009. Ella es Presidenta de Honor mientras que Marta García es Presidenta Ejecutiva.

Este premio único tiene como objetivo reconocer los mejores coches del año y dar voz a las mujeres en el mundo del automóvil. Los criterios de votación se basan en los mismos principios que guían a cualquier conductor a la hora de elegir un coche. Los jurados no seleccionan un "coche de mujer" porque los coches no son específicos de género. A la hora de emitir los votos se tienen en cuenta aspectos como seguridad, calidad, precio, diseño, facilidad de conducción, prestaciones y huella medioambiental, entre otros.

Pero más allá de elegir los mejores coches del año, nuestro objetivo también es dar visibilidad a las mujeres en el mundo del automóvil y contribuir a que la voz de las mujeres se escuche en todos los continentes porque la movilidad para una mujer significa acceso a muchas posibilidades personales y profesionales.