Es el segundo auto más vendido del mundo y en Argentina se puede financiar

Toyota ya trabaja en las próximas generaciones del Corolla, con un enfoque cada vez más fuerte en la electrificación y la conectividad

Toyota Corolla vuelve a consolidarse como uno de los referentes indiscutidos del mercado automotriz global. Con más de 30 años de historia y millones de unidades vendidas, este modelo se mantiene en el top 3 de los autos más comercializados a nivel mundial, solo superado por el Tesla Model Y.

Pero lo más llamativo para los conductores argentinos es que este sedán japonés no solo está disponible en el país, sino que puede adquirirse mediante planes de financiación que lo hacen más accesible.

¿Por qué el Toyota Corolla sigue siendo el segundo auto más vendido del mundo?

Hablar del Toyota Corolla es hablar de uno de los íconos de la industria automotriz. Lanzado por primera vez en 1966, evolucionó constantemente sin perder su esencia, que es ofrecer fiabilidad, eficiencia y un costo de mantenimiento reducido.

En 2023 y 2024, el Corolla se ubicó como el segundo vehículo más vendido del mundo, solo detrás del Tesla Model Y. Según el ranking global elaborado por Civixplorer, Toyota es la marca con mayor presencia en el listado de los 15 autos más vendidos del mundo, con modelos como la RAV4, Hilux y Camry acompañando al Corolla en los primeros puestos.

La simple razón de su éxito radica en un equilibrio que pocos logran. Se trata de una combinación entre tecnología moderna, bajo consumo y una reputación de durabilidad que trasciende generaciones. Además, su adaptabilidad a distintos mercados lo convirtió en un producto universal, lo mismo puede encontrarse en Estados Unidos, Europa, Asia o América Latina.

¿Qué características destacan al Toyota Corolla frente a otros autos?

El Corolla compite en un segmento altamente competitivo, donde enfrenta rivales como el Volkswagen Golf, Mazda 3, Honda Civic y Mercedes A-Class. Sin embargo, su diseño sobrio, mejoras técnicas continuas y la introducción de versiones híbridas lo mantienen en la preferencia del público.

Mientras otros fabricantes priorizan cambios estéticos agresivos, Toyota opta por priorizar la evolución tecnológica sobre las apariencias. En sus últimas versiones, el Corolla incorporó sistemas avanzados de seguridad (Toyota Safety Sense), conectividad de