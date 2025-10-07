Volkswagen vuelve a ofrecer créditos sin interés para sus autos 0km: qué modelos se pueden financiar

La marca lanzó nuevas opciones de financiación para algunos de sus vehículos, a los cuales se le suman más beneficios para todo el mes de octubre

Volkswagen anunció el regreso de los planes de financiación en octubre para todos los modelos de su gama.

La propuesta incluye productos financieros a tasa 0% fija, con plazos entre 12 y 18 meses y la posibilidad de financiar hasta $20.000.000.

Además, los modelos Polo, Tera y Amarok financiados accederán a un exclusivo beneficio en seguros.

La propuesta vuelve después de algunos meses de ausencia, para cerrar fuerte el último trimestre del año, donde las marcas buscan alcanzar los objetivos en patentamientos.

Los planes de Volkswagen para autos 0km

Para los modelos de entrada de gama, Polo y Tera, se ofrece una financiación especial a tasa 0% fija con un monto de $15.000.000 y un plazo de hasta 18 meses.

Los modelos Nivus, T-Cross, Taos, Virtus y Saveiro ofrecen una financiación de hasta 12 meses a tasa 0% fija con un monto de $15.000.000 y el Vento GLI y el Nuevo Tiguan ofrecen financiación de hasta 9 meses, también a tasa 0% fija con un monto máximo de $12.000.000.

Volkswagen Tera, uno de los autos más nuevos del mercado.

Para el caso de la gama Amarok está disponible una financiación de $20.000.000 a tasa 0% fija y con un plazo de 18 meses. Específicamente para la versión "Trendline 4x2" se ofrece una financiación a tasa fija 0% a 12 meses con un monto máximo a financiar de $16.000.000.

Planes exclusivos con seguros en autos y camionetas

Por otro lado, los clientes que financien su nuevo Polo, Tera y Amarok, con Volkswagen Financial Services, acceden a una promoción exclusiva del programa Cobertura Volkswagen | Zurich con 9 meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de Terceros Completo Premium otorgando la mejor protección para su 0km a un costo muy conveniente.

Todos los modelos cuentan, además, con la posibilidad de extender la garantía por 1 año o 20.000 km con el programa "Tu VW Vale +".

La marca ofrece uno de los portfolios más amplios de modelos, con autos, SUV y camionetas de todos los tamaños.