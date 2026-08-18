El costo que tiene cargar un auto eléctrico y cómo queda el consumo frente a un naftero

Pese al crecimiento de las ventas, la infraestructura abre el debate sobre el estado de la red de carga y el costo de cargarlos. ¿Conviene comprarlos?

El mercado automotor atraviesa un punto de inflexión en todo el mundo por los cambios tecnológicos, y esa realidad va llegando a la Argentina. Si bien a nivel local los motores híbridos son los que más evolucionaron, el crecimiento de los eléctricos es notable, y por ejemplo actualmente, el más barato del país es un vehículo con esas características. En ese marco, hay que tener en cuenta que cargar una batería media cuesta entre $5.150 y $8.700, con 300 a 400 km de autonomía, con un costo por km de $18 a $25. Con un auto naftero el costo por km es de $90 a $130.

Sin embargo, este incremento de los modelos que funcionan 100% con batería, tanto de la oferta como de la demanda, se da de forma inversamente proporcional a la extensión de la infraestructura de carga.

En este contexto, el debate más común es cuándo estará realmente listo el país para viajar tranquilo con un auto eléctrico y cómo juega "el bolsillo" a la hora de hacer cuentas para saber si conviene invertir en un modelo de estas características o si es mejor seguir con un naftero.

Para eso, repasamos la oferta de modelos eléctricos más accesibles del país, cuánto sale cargarlos, y para qué tipo de usuario es más conveniente.

Precios de autos eléctricos más accesibles

Repasando los autos eléctricos más accesibles del país, el JMEV Easy 3 ocupa el primer lugar, a 16.900 dólares (este mes de agosto bajó u$s2.000 según el listado oficial de la marca).

El JMEV Easy3 es el auto eléctrico más barato del país.

Otras propuestas son las siguientes:

BYD Mini Dolphin: u$s23.990 $36.224.900

Baic EU5: u$s23.900 o $ 36.224.900

Chevrolet Spark: $37.149.900

Dongfeng Box EV: u$s24.900 37.599.000

Renault Kwid E-Tech: $37.830.000

Ora 3 u$s30.000 o $45.300.000

BYD Yuan Pro: u$s30.990 o $46.794.900

Autos eléctricos vs puntos de carga

El volumen de patentamientos de vehículos 100% eléctricos en Argentina creció en 2026. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA-, entre enero-julio las ventas subieron 880%.

La llegada de modelos urbanos con precios más competitivos (como el JMEV Easy 3 por debajo de los u$s17.000, junto con la consolidación de opciones de alta gama, como Volvo, han expandido la oferta.

Baic EU5, otro auto eléctrico accesible.

Sin embargo, el parque automotor avanza más rápido que la infraestructura de recarga pública. Según datos recolectados por iProfesional en base a las empresas privadas y públicas que ofrecen el servicio de carga, los números son los siguientes:

Cargadores públicos : Existen poco más de 260 puntos de carga de acceso público en el país, concentrados en más del 50% entre CABA y la Provincia de Buenos Aires. Pertenecen a YPF, Shell, Scame, EPEC y Chargebox.

: Existen poco más de 260 puntos de carga de acceso público en el país, concentrados en más del 50% entre CABA y la Provincia de Buenos Aires. Pertenecen a YPF, Shell, Scame, EPEC y Chargebox. Cargadores privados: Se estiman más de 1.500 cargadores residenciales (Wallbox) instalados en hogares, empresas y barrios cerrados.

Un dato clave es la diferencia por corredores viales. Mientras que en la Ruta 2 hacia la Costa Atlántica o la Panamericana hay puestos de carga rápida de YPF y Shell, varias provincias del interior aún no poseen infraestructura básica para viajes interurbanos.

En cuánto tiempo Argentina estará lista para viajar sin restricciones

La gran incógnita que se plantean los conductores es cuándo se podrá recorrer el país en un auto eléctrico de la misma forma en que hoy se hace con un vehículo a nafta o diésel, es decir, sin planificar cada parada ni temer por la autonomía.

Según proyecciones de Energía, la Argentina requerirá un horizonte de entre 5 y 10 años para alcanzar una red funcional e integrada a nivel nacional. La transición se dará en dos etapas clave:

Corredores Troncales (2027–2029): En los próximos 3 a 5 años, la red de 'corredores eléctricos' conectará con fluidez los grandes centros urbanos e industriales (CABA, Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata). En este periodo, las principales petroleras y cadenas de estaciones de servicio terminarán de instalar cargadores ultrarrápidos (DC de más de 100 kW) cada 100 o 150 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 7, 8, 3 y 14. Esto permitirá viajar entre las principales provincias con paradas de recarga de solo 20 a 30 minutos.

Las redes de cargadores eléctricos se extenderán en los próximos años en el país.

Cobertura Federal Integral (2030–2035): Hacia el final de esta década, la penetración de la electrificación alcanzará las rutas patagónicas, el NOA y el NEA. Para que el uso sea idéntico al de un naftero, no solo se necesitarán miles de puestos de carga adicional, sino también la modernización de las redes de distribución eléctrica provincial, la estandarización universal de conectores y tarifas, y la masificación de baterías de nueva generación con autonomías reales superiores a los 500-600 km.

Cuánto cuesta cargar la batería de un auto eléctrico

El costo de cargar un auto eléctrico es, sin dudas, el principal elemento a tener en cuenta a la hora de comprarlo. Es muy económico, y hoy este dato es clave teniendo en cuenta que existen modelo también accesibles.

Cargar una batería media (50-60 kWh) en el hogar cuesta entre $5.150 y $8.700 , con 300 a 400 km de autonomía , con un costo por km de $18 a $25

, con 300 a 400 km de autonomía con un Con un auto naftero el costo por km es de $90 a $130

En un auto híbrido de $45 a $65.

El mantenimiento es mínimo en un eléctrico, porque al no tener motor térmico, correas, ni fluidos complejos, las revisiones periódicas se reducen hasta un 60%. En un naftero o híbrido necesita de un service convencional que, para 10.000 km, promedian los $200.000 (varía según marca y modelo).

Hay beneficios impositivos con exención total o parcial del impuesto a la patente en las principales jurisdicciones del país, ventaja que también aplica a los híbridos, pero no a los nafteros.

La calidad de marcha es mejor en un eléctrico al mejorar el torque instantáneo, marcha silenciosa sin vibraciones y regeneración de energía al frenar. Sin embargo, este aspecto depende mucho de los gustos del conductor.

Entre los factores en contra, el costo inicial de comprar un Wallbox para cargar en el hogar sigue siendo caro: entre 1.500 a u$s3.000.

Quienes viven en edificios antiguos suelen enfrentar limitaciones técnicas o normativas de consorcio para adecuar la potencia eléctrica.

Para realizar viajes largos fuera de los corredores principales, se requiere una logística previa detallada debido a la disparidad de puntos de carga públicos.

Conclusión: ¿conviene comprar un eléctrico hoy en Argentina?

La respuesta depende del usuario, tal como explican en la mayoría de las automotrices que venden estos vehículos. Conviene para las personas que viven en un centro urbano o zona suburbana, tienen cochera propia para instalar un cargador residencial y recorren entre 30 y 100 km diarios. El ahorro en combustible y patentes amortiza la inversión a paso firme.

Para quienes viajan mucho, ya sea al interior del país en tramos largos o viven en un edificio sin factibilidad técnica para cargador, se complica. Para este perfil, la tecnología híbrida (HEV/PHEV) sigue siendo el puente ideal durante los próximos 3 a 5 años hasta que la red nacional complete su maduración.