BYD comienza el martes próximo la preventa del SUV Ti7 que se lanzará en octubre

Detalles del lanzamiento del BYD Ti7 en Argentina, un SUV híbrido enchufable que inicia su preventa antes de su llegada en octubre

BYD continúa profundizandosu estrategia de crecimiento en el mercado argentino. La automotriz de origen chino, que en menos de doce meses superó las 10.000 unidades comercializadas en el país, sostiene un marcado proceso de expansión y proyecta alcanzar cerca de 20.000 vehículos vendidos para finales de 2026, lo que implicaría duplicar su volumen actual de ventas.

Esa política de la compañía ya le permitió convertirse en la marca importada con mayor cantidad de patentamientos en el país. Sin embargo, dentro de la empresa consideran que ese es apenas un paso dentro de un plan mucho más ambicioso. Durante la presentación oficial de la marca en la Argentina, durante 2025, sus directivos regionales plantearon que el objetivo es posicionarse entre las líderes del mercado nacional en el corto y mediano plazo.

Para alcanzar esa meta, BYD continúa ampliando su oferta de productos. Su desembarco local comenzó con una gama integrada por SUV eléctricos e híbridos, luego incorporó la pick-up Shark y, más recientemente, sumó el Seal 5 DM-i, un modelo con el que ingresó por primera vez al competitivo segmento de los sedanes.

Ahora, la firma prepara un nuevo lanzamiento que buscará reforzar su presencia en una de las categorías de mayor crecimiento. Se trata del Ti7, un SUV de gran tamaño que será la próxima incorporación de la marca en la Argentina. Fuentes cercanas a la compañía confirmaron que este vehículo encabezará la siguiente etapa de expansión comercial de BYD en el país.

BYD y su cronograma de lanzamiento

El cronograma previsto contempla la apertura de la preventa el 15 de septiembre, mientras que su llegada oficial a los concesionarios está programada para octubre. A la espera de esa fecha, el dato que todavía permanece bajo reserva es el valor de comercialización con el que se ofrecerá al público.

El modelo, identificado en China bajo las denominaciones Fangchengbao Titanium 7, Tai 7 o Leopard, aparece como una de las propuestas más importantes desarrolladas por BYD para el segmento de los SUV medianos y grandes. Su diseño adopta líneas robustas y una imagen claramente inspirada en vehículos todoterreno de referencia internacional, con una estética que recuerda al Land Rover Defender. A esa apariencia se suma una propuesta tecnológica avanzada, centrada en la electrificación y en el uso familiar.

Tras su presentación en el mercado chino durante 2025, la compañía avanzó con un plan de internacionalización que contempla su llegada a Europa en 2026, comenzando por el Reino Unido. La estrategia consiste en replicar en otros mercados el éxito que el modelo consiguió en China, especialmente en regiones donde los SUV de gran tamaño, con apariencia off road y capacidad para varios pasajeros, continúan registrando elevados niveles de demanda.

En el caso argentino, la primera variante que llegará será la de cinco plazas. La configuración para siete ocupantes, que también forma parte de la gama internacional del Ti7, quedó prevista para una segunda etapa y su desembarco se espera recién para 2027.

BYD Ti7, un vehículo preparado para competir con la Toyota SW4

Dentro de BYD reconocen que el vehículo apunta directamente a un competidor específico: la Toyota SW4. El modelo fabricado por la marca japonesa en la Argentina lidera desde hace años el segmento de los SUV derivados de pick-up y representa una de las referencias más fuertes del mercado. Con el Ti7, la compañía china buscará disputar ese liderazgo aprovechando una propuesta tecnológica más avanzada.

La disponibilidad de unidades dependerá del ritmo de abastecimiento internacional. La situación está condicionada por el hecho de que el modelo recién comienza su proceso de expansión hacia Europa y la producción debe atender simultáneamente la demanda de varios mercados.

Uno de los aspectos que más diferencia al Ti7 de la actual SW4 es su sistema de propulsión. Mientras el SUV de Toyota continúa comercializándose con motores de combustión convencional, la propuesta de BYD incorpora la quinta generación de la tecnología híbrida enchufable DM-i. La marca japonesa recién tiene previsto incorporar una versión electrificada cuando llegue la próxima renovación de la SW4, después de la presentación de la nueva generación de la Hilux.

Las cifras de rendimiento anunciadas por BYD también buscan posicionar al modelo entre las opciones más avanzadas de su categoría. Dependiendo de la configuración elegida, el SUV puede recorrer hasta 200 kilómetros utilizando exclusivamente energía eléctrica bajo el ciclo de homologación CLTC. Sumando el funcionamiento del motor térmico y el sistema híbrido, la autonomía conjunta se aproxima a los 1.300 kilómetros.

A nivel mecánico, la potencia total declarada se ubica entre 408 y 483 caballos de fuerza, de acuerdo con las especificaciones destinadas a cada mercado. Gracias a esos valores, el vehículo puede acelerar de 0 a 100 km/h en un rango estimado de entre 4,5 y 4,8 segundos, un desempeño poco habitual para un SUV de grandes dimensiones orientado al uso familiar.

Soluciones tecnológicas diferenciadas

Además de sus prestaciones y su esquema de electrificación, el Ti7 incorpora soluciones tecnológicas que buscan diferenciarlo dentro del segmento. Entre ellas sobresale un sofisticado sistema de suspensión inteligente con control independiente en cada rueda.

Esta tecnología permite que cada neumático sea gestionado de manera autónoma mediante componentes neumáticos o hidráulicos avanzados. Gracias a ese funcionamiento, el vehículo puede modificar la altura de distintas ruedas de forma individual para superar obstáculos o enfrentar condiciones complicadas de circulación fuera del asfalto.

Una de las funciones más llamativas aparece ante situaciones de emergencia. Si uno de los neumáticos resulta dañado durante la marcha, el sistema puede mantener temporalmente la movilidad del vehículo incluso funcionando sobre tres ruedas. De esta manera, el conductor tiene la posibilidad de continuar avanzando hasta encontrar un lugar seguro donde detenerse, una característica que refuerza el perfil tecnológico y aventurero con el que BYD busca posicionar al Ti7 frente a sus futuros competidores en el mercado argentino.