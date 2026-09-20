La marca sumó dos motos de 400 cc con estilo retro y precios competitivos para el mercado argentino. Conocé sus características y detalles

Desde que Triumph introdujo a su portfolio de modelos, a las Speed 400 y Scrambler 400 X, sus primeras dos motos de media cilindrada de todo su portfolio, la marca adquirió un volumen de ventas más representativo. De hecho, son sus dos modelos más vendidos, seguido por muy lejos de la Tiger 900 Rally Pro, un modelo que hoy cuesta 25 mil dólares.

Con el fin de seguir ganando participación y ofrecer nuevos estilos de motos, utilizando la misma plataforma y motorización de las Triumph 400, la marca puso a la venta en Argentina a la Thurxton 400 y Tracker 400, dos opciones con perfiles bien diferentes.

Algunas de las ventajas de estos productos son los precios, en sintonía con el lanzamiento de la moto GS más accesible de la competencia. Los nuevos modelos tienen un precio en septiembre de 2026 de $11.700.000, para el caso de la Tracker 400 y de $11.900.000 para la Thurxton.

A continuación, un repaso por sus características y detalles:

Triumph Thruxton 400: características del diseño café racer

La Triumph Thurxton evoca a las motos café Racing que nacieron en la Inglaterra de los años 60. En este caso, incluso cuenta con una cúpula frontal aerodinámica de estilo retro integrada al faro led redondo.

La marca británica recrea un modelo con estilo café racer.

De costado, sobresale su tanque de nafta esculpido, el emblema triangular, los espejos en los extremos del manillar, el asiento de líneas deportivas y la tapa trasera tipo "bullet", la cual es desmontable.

El conjunto se completa con un guardabarros trasero recortado, soporte de patente independiente, óptica trasera led y escape deportivo elevado. La propuesta está disponible en cuatro combinaciones de colores con gráficos específicos y emblema Thurxton en aluminio.

Triumph Tracker: inspirada en las carreras

Por el lado de la Tracker 400, su musa inspiradora son las motos con estilo Flat Track, es decir aquellas motos de carreras de óvalos de tierra norteamericanos, el cual fue reformulado para un uso agresivo en la ciudad.

Uno de los modelos Triumph inspirado en las carreras.

Visualmente tiene una presencia más musculosa y ancha, la cual incorpora placas porta números laterales con el grabado "400" en los laterales y una pequeña máscara que abraza el faro.

Cuenta con un escape de doble salida elevado y el tanque de nafta tiene líneas más marcadas y angulares. El asiento es de perfil rebajado y se complementa por una tapa de colín monoplaza desmontable. Los espejos van fijados en los extremos del manillar.

Un propulsor de 42 CV con más reacción

Aunque comparten el propulsor de 398 cc con las Speed y Scrambler 400 X, en las nuevas Tracker y Thruxton, el árbol de levas y el mapa de inyección fueron retocados.

En principio, el resultado final es un poco más de caballos de potencia (42 CV versus los 40 CV de las otras) y 37,5 Nm de torque. En la práctica el propulsor mono cilíndrico ganó elasticidad y se siente más "alegre" en la zona alta del tacómetro, lo que le permite un manejo más deportivo.

El conjunto se completa con acelerador electrónico ride-by-wire, transmisión de seis velocidades y embrague asistido por torque con función anti rebote.

Todo ello, colabora para que ambos modelos tengan una respuesta más enérgica, adaptándose a las diferentes características de la Thruxton 400 y la Tracker 400.

Diferencias en la postura de manejo de la Tracker y la Thruxton

Uno de los diferenciales que se deben tener en cuenta, sin dejarse llevar solo por la estética, es la postura de manejo que ofrecen cada una de ellas. La Tracker ofrece una posición de manejo más erguida, y con los codos más abiertos, por su manillar más ancho y plano, lo que favorece la conducción en terrenos sueltos.

Mientras que, por su parte, la Thruxton, conlleva a una postura más agazapada y deportiva, fruto que los semi manillares van anclados bajos, lo que mejora la lectura del asfalto al doblar, pero sacrificando algo de confort diario.

Neumáticos y suspensiones de las nuevas motos Triumph 400

La pisada de ambas Triumph también difiere, ya que al margen de estar calzadas con llantas de aleación de 17" adelante y atrás, la Tracker tiene neumáticos mixtos (Pirelli MT RS), mientras que la Thurxton utiliza ruedas para el asfalto: Pirelli Diablo Rosso IV.

Además, la Tracker tiene una suspensión delantera con mayor recorrido delantero (140 mm versus los 135 mm de la Thruxton). Lo mismo sucede con la amortiguación trasera, donde la Thruxton posee un tarado de suspensión significativamente más rígido y firme para evitar balanceos al encarar curvas a alta velocidad en asfalto.

Triumph Tracker, más baja y liviana que Thurxton

En materia de seguridad y equipamiento, tanto Tracker 400 como Thurxton, utilizan los mismos recursos. Ambas motos cuentan con freno delantero de 300 mm con pinza radial de cuatro pistones y ABS, freno trasero de 230 mm con ABS y control de tracción desconectable.

A ello, se suman protecciones en los dos modelos. Hablamos de cubre cárter de aluminio y protector de radiador y deflector delantero.

Enfrentados los dos nuevos modelos de Triumph, encontramos pequeñas diferencias de peso y altura del asiento. Mientras la Tracker tiene el asiento a 805 mm de distancia al piso, la Thurxton, se ubica en 795 mm.

Puestas en la balanza, la Tracker acusa un peso en orden de marcha de 173 kg, la Thurxton está en 176 kg. Ambos modelos cuentan con un tanque de nafta de 13 litros de capacidad, por lo que en teoría pueden recorrer hasta 360 kilómetros, con un consumo que ronda los 3,6 litros cada 100 km.

¿Cuánto cuestan las nuevas Triumph 400 cc?

En el marco del Winter Sale, la campaña de promociones y descuentos especiales que la Triumph que aún a mediados de septiembre se mantiene, los nuevos modelos tienen un precio de 11.700.000 pesos, para el caso de la Tracker 400 y de $ 11.900.000 para la Thurxton.