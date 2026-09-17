En Argentina se venden menos autos y culpan a las motos y al boom de apps de movilidad

El auge de los servicios de transporte y el menor costo de las motos de baja cilindrada transforman el mercado y reducen la compra de autos 0km

Uno de los problemas que enfrentan los fabricantes de autos en la actualidad es la falta de interés de las nuevas generaciones por conducir. A diferencia de lo que ocurría con las generaciones previas, que esperaban con ansiedad cumplir 18 años para ir corriendo a dar el examen, los jóvenes actuales pasan de largo "ese hito", y combinan el uso del transporte público y los servicios de aplicación para sus desplazamientos.

En las grandes ciudades el fenómeno se da con mucha mayor fuerza que en los centros urbanos menos poblados del interior, aunque en estos también la moto 110 es una opción mucho más accesible para quienes quieren cierta libertad de movimiento con bajos costos.

La moto fue reemplazando progresivamente al auto esencialmente por su precio de compra y su costo de mantenimiento. Entre combustible, seguro y patente, un auto le resulta muy caro a los jóvenes, muchos de los cuales ni siquiera viven solos sino todavía en la casa de sus padres. La independencia económica es mucho más difícil hoy que hace 30 años, y comprar un auto no está entre las prioridades.

Los jóvenes actuales combinan el transporte público y los servicios de aplicación para sus desplazamientos. Y esto es algo que se da por la conectividad que antes no había. Antes, no tener auto implicaba tener que esperar un colectivo en la calle, por ejemplo. Hoy, con el teléfono resuelven todo mucho más fácil. Piden un auto desde la comodidad de su casa y los pasan a buscar. Y no tienen que preocuparse por estacionar, que es otro problema cada vez más difícil de resolver en las ciudades. Por eso no aprenden a manejar", comenta un empresario automotor con más de 50 años en el mercado, ante el nuevo escenario que deben enfrentar quienes venden autos hoy.

Cómo es el nuevo comprador de autos en la era de las aplicaciones

El verdadero desafío para la industria automotriz es resolver esa ecuación. Crece la población pero se reduce el universo de conductores. Y no es un problema local, es un fenómeno mundial.

Sin embargo, en países con bajo acceso al crédito como es el caso de Argentina, a ese menor interés por comprar un auto se le suma la dificultad que enfrentan quienes sí quieren comprar un vehículo y no pueden hacerlo en cuotas accesibles.

Las motos fueron ganando terreno a los autos por los precios más accesibles.

"Las marcas tendrán que encontrar un nuevo cliente y eso ya está ocurriendo. Las ventas de autos para flotas pasará a tener mucho más peso y es ese el motivo por el que muchos fabricantes empiezan a lanzar modelos muy básicos en equipamiento con precios notablemente más bajos. No es para captar compradores que no llegaban al 0 km de acceso que ofrecían antes. Es para las flotas que trabajan con aplicaciones, donde el confort es menos importante. Quién se sube lo hace para estar a bordo entre 20 y 30 minutos como máximo", explica el mismo empresario.

Por qué los choferes eligen el alquiler de autos como opción

La velocidad del cambio vuelve a ser una variable que predomina en la escena. Hace 5 años se hablaba del fenómeno del car sharing como un nuevo fenómeno que cambiaría la forma de moverse en el mundo. Eso aún existe, pero no tanta gente alquila un auto por un día o por horas como se imaginó ese concepto de movilidad.

El nuevo cliente de esta novedosa forma de rentar autos es el chofer de aplicación. Que alquila el auto por día pero todos los días y no eventualmente. Eso generó un cambio del funcionamiento de este sistema, que ahora incluso se convirtió en un modo de vender por el sistema de leasing los autos a esos choferes.

"Yo tengo un trabajo de 8 horas convencional y después me subo al auto y trabajo entre 5 y 6 horas más para pagar la cuota semanal. Los fines de semana los uso para ganar dinero, pero de lunes a viernes solo trabajo hasta pagar la cuota y me voy a casa. Sé que el auto lo voy a terminar pagando el doble de lo que cuesta, pero nadie te regala dinero, te lo cobran y este sistema a mi me funciona. En cuatro años tengo un 0km que de otro modo no hubiera podido comprar", contó un chofer que conduce un Fiat Cronos todos los días de 18 a 21 hs.

La estrategia de las automotrices para vender vehículos a choferes de Uber

La mutación se empieza a ver en algunas marcas y su oferta de autos que parecen hechos a medida de este mercado. Volkswagen lanzó la versión Robust del Polo, muy por debajo del precio del Polo Track. Y amplió la oferta también en Virtus y Nivus, con dos nuevas versiones llamadas Sense, también mucho más accesibles que las Trendline anteriores, que eran las de menor precio.

Volkswagen lanzó el Polo Robust, más accesible que el Track.

El Polo Robust cuesta $9.000.000 menos que el Polo Track, el Nivus Sense está $10.000.000 más barato que el Trendline, y el sedán Virtus tiene la nueva versión de acceso $4.000.000 por debajo de la que le sigue en la lista de precios.

Pero no es un fenómeno que entendieron solo de los fabricantes. Baic trajo el año pasado los EU5 eléctricos pensados exclusivamente para servicio de aplicación, porque son sedanes del segmento B con muy bajo consumo y un precio de u$s29.900, es decir unos $45.800.000. Y en las calles de Buenos Aires se ven cada vez más, con los ploteos de las dos empresas de aplicación más conocidas.

"Las ventas de flota serán el nuevo gran negocio de las terminales argentinas. Y ese cambio de mentalidad hay que hacerlo a la velocidad que cambia el mercado. En un mundo en el que la eficiencia es la madre de las reglas, hay que entender que mucha gente ya no querrá tener auto", sentenció el empresario.

*Todos los precios que figuran en esta nota corresponden a septiembre 2026