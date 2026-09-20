El incremento en la venta de motos viene acompañado de varias líneas de créditos para todos los modelos y cilindradas. Opciones para elegir en septiembre

La venta de motos crece más de 30% en el año, y este incremente viene acompañado del lanzamiento de nuevos modelos, más marcas que llegan al país, y líneas de crédito que acompañan a los clientes para acceder en cuotas a largo plazo.

Las opciones para financiar las unidades se encuentran tanto en los bancos como en los mismos concesionarios, que tienen propuestas más cortas, pero muy tentadoras para poder pagar hasta la mitad de un modelo en 12 cuotas sin interés.

De esta manera, desde los modelos más vendidos como son los de 110 cc, hasta las motos que empiezan a ganar protagonismo en la calle, de media cilindrada, o incluso las que son un poco más grande, en general de marcas chinas, se pueden financiar y quedan con cuotas accesibles.

El segundo punto a favor, en estos casos, y más aun si se compara con los autos (cuyas ventas caen en el año) es que el costo de mantenimiento de una moto no es tan elevado, entonces pagar la cuota y mantenerla mes a mes no se hace tan costoso.

Créditos para comprar motos en septiembre

Una de las opciones de crédito para motos que se encuentra hoy está en el Banco Provincia. El financiamiento se puede conseguir de manera 100% digital, desde la Cuenta DNI o el Home Banking BIP.

El monto que otorgan llega a los $10.000.000, en 9, 12, 18, 24 o 36 meses.

La venta de motos crece en Argentina y el crédito se volvió una herramienta clave.

Para los clientes con haberes en el Banco, la TNA fija es de 65%; y para clientes sin haberes en el Banco, es de 67% fija.

Se pueden comprar motos de cualquier cilindrada, ciclomotores, motociclos, motonetas, scooters, triciclos motorizados y cuatriciclos livianos.

¿Cómo funciona el crédito de Banco Provincia?

Para acceder a un préstamo se debe elegir la moto en un concesionario o marca adherida (el comercio ofrece el préstamo con condiciones personalizadas). En caso de aceptar, se recibe la oferta cerrada para confirmar desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

El pago es en cuotas mensuales, con débito automático en cuenta.

Créditos de Banco Nación

El Banco Nación ofrece diferentes propuestas en adhesión con los concesionarios y para diferentes modelos de motos. Todos los plazos de pagos tienen interés de 60% y van de 36 a 72 meses, mientras que en 24 cuotas con tarjeta de crédito la TNA es de 40% promedio.

Por ejemplo, una Honda Nx500 E-clutch con un precio de $17.800.000, ofrece 24 cuotas fijas de $1.039.663 o 48 cuotas de $873.034,38 con Préstamos BNA.

Una Corven Triax 150 Max a $3.480.000, son 24 cuotas fijas de $203.260,04 o 48 cuotas de $170.683,13 con Préstamos BNA.

La Motomel - Blitz One Full, que sale $ 1.827.870, se ofrece en 24 cuotas fijas de $106.762,34 con tarjeta de crédito; o 48 cuotas de $89.651,31 con Préstamos BNA

Honda Pcx 160 con un precio de $10.200.000, 24 cuotas fijas de $362.129,95 o 48 cuotas de $304.090,63 con Préstamos BNA.

La Suzuki Dr 650 a $ 13.990.000, 24 cuotas fijas de $817.128,72 o 48 cuotas de $686.165,78 con Préstamos BNA

Otro ejemplo: Morbidelli T502x, sale $14.450.000, son 24 cuotas fijas de $843.996,43 o 48 cuotas de $708.727,34.

Yamaha Ténéré 700, sale $30.890.000, son 24 cuotas fijas de $1.804.224,8 con tarjeta de crédito o 48 cuotas de $1.515.057,7 con Préstamos BNA.

Súper Préstamo Prendario Tradicional con Tasa Fija

En este caso, el Santander ofrece un monto máximo de $44.000.000 (0km a 2 años) o $27.000.000 (3 a 5 años) para solicitar el préstamo. Monto mínimo de $2.000.000. El valor de la moto debe ser superior a $10.000.000.

El plazo llega a 60 meses e incluye el seguro de moto.

En el caso de las motos, es con Tasa Fija. Con esta modalidad tradicional, el monto de tu cuota se mantiene fijo durante todo el plazo. Esto significa que, desde el momento que lo pedís, vas a tener el detalle de lo que vas a pagar en cada cuota.

Por ejemplo una Honda XR 300 Tornado, se ofrece con una tasa fija nominal anual de 53,50%. Tasa efectiva nominal anual: 68,78%. Sistema de amortización francés. Monto mínimo a financiar $4.000.000, monto máximo $44.000.000. Plazo mínimo: 12 meses, plazo máximo: 60 meses. Ejemplo: para una financiación de $10.000.000 otorgada en CABA por 60 meses y TNA del 53,50%, la primera cuota será de $574.575,10 más $125.347,65 de seguro automotor.

Préstamos en concesionarios

Además de los préstamos en bancos, algunos puntos de venta ofrecen sus propios créditos en 12 cuotas, los cuales se deben negociar en forma directa. las opciones se ofrece, en muchos casos, para motos de mayor cilindrada, como casos de 800 cc.