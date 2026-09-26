Concesionarios reducen personal por caída de ventas de autos y baja rentabilidad

La crisis comenzó a sentirse con fuerza en uno de los sectores que históricamente funciona como termómetro de la actividad económica

A medida que avanza el año, el negocio automotor enfrenta una combinación de factores negativos que alteró por completo las expectativas que existían a comienzos de temporada.

Lejos de los pronósticos de crecimiento que proyectaban un mercado capaz de alcanzar las 700.000 unidades patentadas, el sector se encamina a cerrar el período con menos de 550.000 vehículos comercializados, una cifra que implica una caída superior al 10% respecto de las 610.000 unidades registradas durante 2025.

El retroceso no sólo responde a una menor demanda. La situación se vuelve más compleja porque coincide con una transformación profunda del mercado, que hoy cuenta con una cantidad creciente de competidores. La apertura económica permitió el desembarco y la expansión de nuevas marcas, lo que amplió considerablemente la oferta disponible.

En consecuencia, las ventas deben repartirse entre más jugadores en un mercado que, lejos de crecer, se está contrayendo.

La caída de la rentabilidad y el deterioro de las ventas empezaron a trasladarse al empleo. Durante los últimos meses, numerosos grupos empresarios iniciaron procesos de ajuste para reducir costos y adecuar sus estructuras a un nivel de actividad menor.

Cambio en el mercado de autos

Entre los protagonistas de este fenómeno aparecen las automotrices chinas, cuya presencia se expande a gran velocidad y gana espacio entre los consumidores. Sin embargo, no son las únicas beneficiadas por el nuevo escenario.

También diversas marcas importadas que durante el gobierno anterior tuvieron una participación limitada a raíz de las restricciones para ingresar vehículos al país atraviesan una etapa de recuperación. La llegada de nuevos modelos y una oferta más amplia les permitió incrementar su participación y mejorar sus resultados comerciales.

La consecuencia directa es la aparición de dos realidades muy diferentes dentro de la red de concesionarios:

Por un lado, las agencias que representan a marcas importadas experimentan un incremento de actividad, suman clientes y avanzan sobre segmentos donde antes tenían una presencia marginal.

Por el otro, las redes vinculadas a terminales con producción local observan una pérdida sostenida de participación de mercado. Se trata de compañías que durante años se desenvolvieron en un contexto de menor competencia externa y que ahora deben enfrentar la presión de nuevos rivales en prácticamente todos los segmentos.

Las estadísticas del sector reflejan con claridad este cambio de escenario. Mientras el mercado acumula una caída cercana al 13% en lo que va del año, algunas terminales tradicionales registran desplomes de hasta 30% en los patentamientos.

Paralelamente, varias marcas sin radicación industrial en la Argentina muestran crecimiento y resultados positivos, consolidando su avance en el negocio.

Guerra comercial en los concesionarios y terminales

La competencia cada vez más intensa derivó en una agresiva guerra comercial. Desde hace varios meses, fabricantes y concesionarios apelan a promociones, descuentos y bonificaciones crecientes con el objetivo de atraer compradores y evitar una caída aún mayor de las ventas. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo elevado para la rentabilidad de toda la cadena.

La presión de las terminales sobre sus redes comerciales para cumplir objetivos de ventas llevó a numerosos concesionarios a operar con márgenes mínimos. En algunos casos, incluso, las operaciones se concretan sin ganancias o directamente con pérdidas en términos de precio de transacción.

La apuesta de muchos empresarios consiste en recuperar parte de esos recursos a través de los incentivos y bonificaciones que otorgan las automotrices cuando se alcanzan determinadas metas comerciales. De no hacerlo, el riesgo es aún mayor: quedar con unidades sin vender que deben financiarse a costos cada vez más elevados.

El problema es que esta dinámica se repite desde hace meses y comienza a generar un desgaste creciente dentro de la red comercial.

Las terminales mantienen exigencias que muchos consideran difíciles de alcanzar en el contexto actual, mientras que los concesionarios recurren a políticas comerciales agresivas que deterioran sus balances y comprometen su situación financiera.

Reducción de personal y menos compras a terminales

Frente a ese panorama, varias agencias comenzaron a resistir las condiciones impuestas por las fábricas y optaron por reducir la compra de unidades nuevas. La negativa a incorporar el volumen de vehículos que exigen algunas terminales se convirtió en una señal de malestar cada vez más extendida dentro del sector.

La caída de la rentabilidad y el deterioro de las ventas empezaron a trasladarse al empleo. Durante los últimos meses, numerosos grupos empresarios iniciaron procesos de ajuste para reducir costos y adecuar sus estructuras a un nivel de actividad menor.

Algunas compañías lograron amortiguar el impacto gracias a la diversificación de marcas que administran. En esos casos, los empleados de concesionarias afectadas por la caída de las ventas fueron reubicados en agencias que representan firmas importadas o marcas de origen chino con mejor desempeño comercial.

No obstante, esa alternativa comenzó a agotarse. Muchas empresas ya no cuentan con margen para seguir trasladando personal entre distintas operaciones y otras, directamente, sólo comercializan vehículos de fabricantes instalados en el país, por lo que carecen de opciones para compensar la caída de actividad.

El resultado es un escenario laboral cada vez más delicado. Los despidos y los acuerdos de retiro voluntario se multiplicaron durante las últimas semanas en diferentes puntos del país.

Según pudo reconstruirse a través de consultas realizadas en distintas concesionarias, los recortes alcanzan a buena parte de las principales redes comerciales.

Uno de los casos más significativos ocurrió la semana pasada en un importante grupo empresario vinculado a una de las marcas líderes del mercado, con presencia en localidades de la zona norte del Gran Buenos Aires como Pilar, Escobar y Zárate. Allí fueron desvinculados cerca de 40 trabajadores.

En paralelo, otra organización con larga trayectoria en la zona sur del conurbano redujo su plantilla en alrededor de 15 personas.

Fuentes del sector aseguran que la situación se repite, con distinta intensidad, en numerosas concesionarias. De hecho, en un relevamiento realizado entre agencias de diversas marcas, al menos la mitad reconoció haber concretado desvinculaciones durante los últimos dos meses.

"Gran parte de las estructuras de las agencias vinculadas a las marcas tradicionales está reduciendo personal. También se observa el cierre de sucursales o puntos de venta para concentrar la actividad en las casas matrices", explicó una fuente relevante del negocio automotor.

Dimensionar el alcance exacto del ajuste no resulta sencillo. Buena parte de las desvinculaciones se concretan mediante acuerdos individuales de retiro voluntario, negociados de manera directa entre empresas y trabajadores, sin intervención de las organizaciones sindicales. Por esa razón, no existe un registro preciso del volumen total de empleados afectados.

Quiénes sufren la crisis de los concesionarios

De acuerdo con distintas fuentes empresarias, los recortes se concentran principalmente en trabajadores incorporados durante los últimos dos o tres años, período en el que muchas compañías habían comenzado a expandir nuevamente sus estructuras.

Aquella etapa fue consecuencia del fuerte ajuste que atravesó el sector entre 2020 y 2023, cuando las restricciones a las importaciones redujeron drásticamente la oferta de vehículos.

En ese contexto, las pocas unidades disponibles se comercializaban con importantes sobreprecios y elevados márgenes de rentabilidad. Con menos empleados y menos volumen de operaciones, las concesionarias obtenían mayores ganancias por cada vehículo vendido.

Hoy la realidad es exactamente inversa. La oferta creció, la competencia se intensificó, las ventas se redujeron y la rentabilidad se deterioró hasta niveles que obligan a muchas empresas a revisar su estructura. Con un mercado más pequeño y cada vez más participantes disputando cada operación, el negocio automotor atraviesa una etapa de redefinición que ya comenzó a tener consecuencias visibles sobre el empleo y la sustentabilidad de numerosas concesionarias.