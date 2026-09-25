Los patentamientos de autos caen 13% en septiembre, pese a descuentos y más financiamiento

Se mantiene la tendencia de los últimos meses y se registra una fuerte contracción en las ventas en la comparación contra septiembre del 2025

El mercado automotor de septiembre está cerrando con la misma tendencia de los últimos meses. Con 33.424 unidades registradas entre autos y comerciales livianos, a cuatro días hábiles del terminar el mes, se registra un retroceso que, medido contra septiembre de 2025, llega al 13,1%.

Frente a agosto, la baja es más moderada, del 1,7%, pero aun así las concesionarias coinciden en que el mes vuelve a cerrar con dificultades para las marcas históricas, sostenidas únicamente por promociones agresivas, planes de ahorro y alternativas de financiación a través de las financieras de las marcas, muchas de las cuales se ofrecen con tasa 0% que, pese a tener un quebranto de entre 12% y 15%, siguen siendo competitivas respecto a préstamos bancarios.

La merma interanual, aunque algo más leve que la observada en períodos recientes, está influida por la base comparativa. En 2025, el clima electoral y el encarecimiento del crédito habían enfriado la demanda, por lo que los números actuales se contrastan con meses que ya mostraban señales de desaceleración.

En el acumulado de enero a septiembre, el mercado refleja una caída del 13% respecto del año pasado, y con solo tres meses por delante, las proyecciones ubican el cierre de 2026 entre 530.000 y 550.000 unidades, lejos de las 612.000 que se alcanzaron en 2025. Esto incluye la participación de vehículos pesados, que representan alrededor de 5% de las ventas.

En las empresas explican que, pese a la baja de precios y promociones y una mejora en la oferta del crédito, la baja del poder adquisitivo de los consumidores y los aumentos de costos de mantenimiento de un vehículo, están impactando negativamente en la demanda.

Cuáles son las marcas de autos más vendidas

El comportamiento del mercado, sin embargo, no es uniforme. Las terminales con producción local profundizan su retroceso por encima del promedio, mientras que las importadas -en especial las de origen chino- continúan expandiéndose y ganando participación.

En este contexto, Toyota sostiene sin sobresaltos su liderazgo: acumula 6.439 patentamientos en septiembre y controla el 19,3% del mercado mensual. Le siguen Volkswagen, con 3.844 unidades (11,5%), y Ford, con 3.521 (10,5%). Más atrás se ordenan Fiat (3.439), Chevrolet (2.936), Renault (2.321), Peugeot (1.538), BYD (1.271), Citroën (1.083) y Nissan (923).

El ranking acumulado de enero a septiembre también tiene a Toyota en la cima, con 59.706 unidades y una participación del 15,1%. Volkswagen conserva el segundo puesto con 52.257 y Fiat el tercero con 48.374. Ford aparece cuarta (38.881), seguida por Chevrolet (34.485), Renault (28.284), Peugeot (27.345), Citroën (15.336), BYD (11.937) y Jeep (10.250).

Los modelos más patentados en septiembre 2026

El dominio de Toyota se replica en los modelos. La Hilux continúa como el vehículo más elegido del año, con 23.601 patentamientos y un 6% del mercado total. El Fiat Cronos (17.161) y la Ford Ranger (15.575) completan el podio anual, mientras que la Ford Territory y el Peugeot 208 cierran los cinco primeros lugares.

En septiembre, la Hilux vuelve a encabezar las ventas con 2.477 unidades, seguida por la Ranger (1.510) y la Territory (1.428). La Volkswagen Amarok ocupa el cuarto puesto con 1.377 registros, y la Toyota Yaris Cross se ubica quinta con 1.296.

Entre los movimientos destacados del mes aparece la Volkswagen Tera, que con 814 patentamientos ingresa al top ten mensual. En el acumulado anual ya suma 11.476 unidades, ubicándose séptima entre los modelos más vendidos de 2026. En contraste, el Peugeot 208 quedó fuera de los diez primeros en septiembre, algo inusual para un modelo que históricamente se mantuvo entre los más elegidos.

Entre enero y septiembre se registraron 396.443 vehículos en el país, un volumen que sigue 13,7% por debajo de las 459.305 unidades del mismo período de 2025.

Aun así, algunas marcas logran mejorar su desempeño y comienzan a perfilar su posición para el tramo final del año, en un mercado que se reacomoda y redefine su mapa competitivo.