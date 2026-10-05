Chery presentó su nueva camioneta: cuesta desde u$s32.500 y competirá con Ford y Toyota

De la mano del Grupo Corven, Chery lanzó la camioneta Himla y sus nuevos sedanes y SUV electrificados. Conocé los detalles y precios

Anticiparon el prototipo Tiggo V, innovador SUV transformable que marca el futuro de la marca.

La gama expande su oferta con alta tecnología, seguridad avanzada y motorizaciones más eficientes.

La automotriz Chery desembarcó en Expo Auto Chino con tres lanzamientos: los nuevos Tiggo 4 Pro Luxury y Arrizo 8 CSH Luxury, junto con la camioneta mediana Himla. Además, anticipó el prototipo del Tiggo V, el próximo SUV de la familia.

Estas incorporaciones marcan un hito en la estrategia de producto de Chery en el mercado local, al expandir su oferta hacia nuevas tecnologías de propulsión y segmentos inéditos para la marca, diversificando la gama de SUV compactos y sumando utilitarios y sedanes electrificados de alta gama.

"Expo Auto Chino representa una excelente oportunidad para presentar la evolución del portfolio de Chery en Argentina. Estamos incorporando nuevas versiones que elevan el nivel de tecnología, seguridad y confort de nuestra gama, y al mismo tiempo ingresamos a un segmento estratégico con la nueva HIMLA. Además, el adelanto del TIGGO V nos permite compartir con el público una mirada sobre la evolución futura de nuestros SUV", afirmó Martín Scrimaglia, Gerente de Producto de Chery Argentina.

Tras su desembarco en el país en 2008, la marca pasó a manos del grupo Corven el año pasado, momento en el que creció y sumó nuevos modelos a la oferta local.

Cómo es la nueva camioneta Himla

Chery ingresa al segmento de las camionetas con la nueva Himla de una tonelada. Este modelo se ofrece con dos configuraciones: una versión de entrada denominada Confort y una tope de gama llamada Luxury, ambas con un nivel de equipamiento muy completo.

La motorización que impulsa a esta nueva camioneta mediana es el conocido 2.3 litros turbodiésel de 161 CV y 420 Nm de torque. Además, suma sistema de frenos a disco ventilados en las 4 ruedas y suspensión trasera con elásticos convencionales.

La nueva camioneta de Chery se presenta en el país (Foto oficial)

En cuanto a las capacidades, puede cargar hasta 1.000 kg. y remolcar hasta 3.000 kg. La caja de carga tiene 1.276L de capacidad y cuenta con múltiples puntos de anclaje.

La versión 2.3 TDI 6MT Comfort 4x2 cuenta con transmisión manual de seis velocidades, siete airbags, ABS con distribución electrónica de frenado, control de tracción, asistencia de arranque en pendiente y monitoreo de presión de neumáticos. También incluye llantas de 17 pulgadas, estribos laterales, barra tipo San Antonio, interior tapizado en tela, instrumental de 7 pulgadas y pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple Carplay.

Por su parte, la 2.3 TDI 8AT Luxury 4x4 incorpora transmisión automática ZF de ocho velocidades, tracción 4x4 High y Low con bloqueo del diferencial trasero. En relación con el equipamiento exterior suma llantas de 18 pulgadas, butacas delanteras eléctricas y calefaccionadas tapizado interior en cuero, instrumental de 9 pulgadas a color, pantalla multimedia de 15,6 pulgadas y cámara 360°.

La versión exhibida tope de gama Luxury presentada cuenta con un set de accesorios diseñados para la aventura; cubiertas todo terreno, un cobertor de caja rígido modular, una barra de led frontal y accesorios específicos como una tienda desplegable eléctricamente, tanque suplementario de agua y solera desplegable.

Los precios sugeridos son de u$s32.500 para la Comfort 4x2 manual y u$s40.900 para la Luxury 4x4 automática. Al igual que el resto de la gama Chery la garantía estándar es de 7 años o 150.000 km. lo que ocurra primero.

Cómo son el sedán y SUV de Chery

La marca desembarca en Expo Auto Chino con el Arrizo 8 CSH Luxury, un sedán del segmento C equipado con tecnología híbrida enchufable. Esta configuración incorpora más de 14 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), funciones remotas mediante la app CARLINKO y adopta un nuevo interior tapizado en cuero negro.

El nuevo Arrizo 8 se estrena en Expo Auto Chino (Foto oficial)

El modelo cuenta con una motorización 1.5 turbo híbrida enchufable, que desarrolla 278 CV y 365 Nm de torque, asociada a una transmisión automática DHT. El sistema ofrece hasta 101 kilómetros en modo eléctrico y hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada según ciclo WLTP.

Su equipamiento incluye llantas de 18 pulgadas, 8 airbags, cámara 540°, instrumental digital de 12 pulgadas y pantalla multimedia de 12 pulgadas, entre otros.

La gama queda conformada por las versiones 1.5T PHEV Comfort, a u$s34.600, y 1.5T PHEV Luxury, a u$s35.800.

La Tiggo 4 Pro Luxury cuenta con una motorización turbo y seguridad a un mejor precio. Para ampliar la gama, la marca lanza el Tiggo 4 Pro 1.5T CVT Luxury, la nueva versión con mecánica convencional de su SUV del segmento B. Equipa un motor turbo naftero 1.5 litros con 147 CV y 210 Nm de torque, combinado con una transmisión automática CVT.

Entre sus principales novedades incorpora control inteligente de luces altas, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y alerta de salida de carril, entre otros destacados.

Chery estrena un nuevo SUV con más tecnología (Foto oficial)

La dotación se completa con seis airbags, llantas de 17 pulgadas, iluminación LED, tapizado de cuero negro, instrumental digital y pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, cámara 360° y cargador inalámbrico para celulares.

La oferta queda ahora integrada por 2 versiones, Tiggo 4 Pro 1.5T CVT Luxury, a u$s28.700, y el Tiggo 4 CSH 1.5 HEV Premium, a u$s32.500.

TIGGO V: avant-première de un nuevo concepto de SUV

Gran anticipo de lo que será el próximo SUV de Chery (Foto oficial)

Como anticipo de la evolución futura de su gama, Chery exhibe a modo de avant-première el TIGGO V, el último SUV de la marca que propone un concepto totalmente disruptivo gracias a la posibilidad de transformarlo en una pick-up.