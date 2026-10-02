La llegada de un nuevo modelo eléctrico promete transformar la cadena de valor y generar miles de empleos en el complejo industrial de Zárate

El Gobierno aprobó el ingreso de Toyota al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de u$s1.341 millones para ampliar su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, y producir allí un vehículo eléctrico.

La decisión fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que se trata de la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina. Además, es el primer proyecto de una automotriz que obtiene la aprobación dentro del régimen, que hasta ahora había concentrado buena parte de sus proyectos en actividades como energía, petróleo, gas y minería.

La iniciativa contempla la construcción de una nueva nave industrial dentro del complejo que Toyota tiene en Zárate para incorporar nuevas tecnologías de motorización a su producción local y ampliar la capacidad industrial de la planta bonaerense. La compañía todavía no confirmó oficialmente el modelo que se fabricará ni la fecha de inicio de producción.

Qué es el RIGI y por qué Toyota puede acceder

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue creado por la Ley 27.742 con el objetivo de establecer un esquema de incentivos y mayor previsibilidad para proyectos de inversión de gran escala. El régimen contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de un esquema de estabilidad por 30 años para los proyectos que adhieran y cumplan con los requisitos establecidos.

Entre sus principales características se encuentran:

Una alícuota especial del 25% en el Impuesto a las Ganancias

Mecanismos de amortización acelerada

Beneficios vinculados con el IVA y las importaciones de determinados bienes destinados a los proyectos aprobados

El régimen fue creado originalmente para grandes inversiones en sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología, siderurgia, forestoindustria, turismo, petróleo y gas. La normativa posterior incorporó dentro del sector tecnológico las actividades vinculadas con nuevas tecnologías de motorización, tanto eléctrica pura como híbrida.

Ese cambio permite encuadrar el proyecto de Toyota dentro del régimen a partir de su componente de movilidad eléctrica.

Toyota amplía su operación en Zárate

La inversión se realizará en el complejo industrial que Toyota posee en Zárate y que comenzó a operar en 1997. Desde allí, la compañía produce actualmente la Hilux, la SW4 y la Hiace, tanto para el mercado argentino como para distintos destinos de exportación.

La planta se convirtió en uno de los principales centros productivos de la automotriz japonesa en la región. Para 2026, Toyota proyecta fabricar más de 183.000 unidades, con lo que superaría su récord histórico de producción. La terminal funciona además por cuarto año consecutivo con tres turnos.

El nuevo proyecto forma parte de la estrategia de la compañía para incorporar nuevas tecnologías de motorización a su producción local y ampliar la capacidad industrial de la planta bonaerense.

Durante los últimos meses, Toyota ya había avanzado con obras dentro del predio de Zárate relacionadas con el nuevo programa industrial. Sin embargo, todavía debe completar el proceso de aprobación interna para definir los detalles de la producción que se incorporará al complejo.

Qué vehículo fabricará Toyota en Zárate

Toyota aún no informó oficialmente cuál será el modelo que se producirá mediante el proyecto aprobado por el RIGI. El anuncio del Gobierno se refiere a un vehículo eléctrico, sin precisar sus características.

El programa industrial de la compañía en la Argentina está vinculado con la nueva generación de la Toyota Hilux, presentada mundialmente a fines de 2025. Esa gama incorpora distintas alternativas de motorización.

La nueva generación de la pick-up ya cuenta con una variante eléctrica fabricada en Tailandia. En otros mercados también se ofrecen alternativas híbridas, que combinan un motor de combustión con un sistema eléctrico.

En el caso argentino, Toyota deberá comunicar qué versiones serán producidas localmente y cuándo comenzará la fabricación.

Cuánto exportará Toyota con la nueva inversión

Uno de los principales componentes del proyecto es su orientación hacia los mercados externos.

Según las cifras difundidas por el Ministerio de Economía, alrededor del 70% de la producción será destinada a la exportación, con ventas externas estimadas en u$s1.280 millones anuales.

La nueva inversión permitirá ampliar la capacidad de producción de la planta y sumar vehículos eléctricos a una operación que ya tiene un fuerte componente exportador.

Para Toyota, la Argentina funciona desde hace años como una plataforma regional de producción de vehículos comerciales. La incorporación de una nueva línea vinculada con tecnologías electrificadas amplía el tipo de vehículos que podrá fabricar en el país.

Cuántos empleos generará el proyecto

El proyecto también contempla generación de empleo en sus distintas etapas.

Durante la construcción de las nuevas instalaciones se prevé la creación de más de 3.600 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Una vez que la nueva planta entre en funcionamiento, las estimaciones oficiales contemplan alrededor de 2.600 empleos directos e indirectos asociados a la operación.

Además de la construcción de la nueva nave, la inversión implica adaptar la capacidad industrial existente para incorporar la producción vinculada con las nuevas tecnologías de motorización.

La inversión todavía necesita una aprobación de Toyota

La aprobación del Comité Evaluador de Proyectos permite que la iniciativa avance dentro del RIGI, pero todavía resta una instancia de definición dentro de la propia compañía en referencia a la casa matriz japonesa.

Toyota Argentina informó que la aprobación del régimen permite avanzar en el proceso de aprobación final por parte de Toyota.

Por ese motivo, la automotriz todavía no confirmó oficialmente todos los detalles del proyecto, entre ellos el modelo definitivo, las versiones que serán fabricadas y el momento exacto en que comenzará la producción.

El alcance del proyecto para la industria automotriz

La aprobación de Toyota extiende la aplicación del RIGI a un proyecto industrial vinculado con la fabricación de vehículos y las nuevas tecnologías de motorización.

Hasta ahora, buena parte de los proyectos aprobados bajo el régimen estuvo relacionada con energía, petróleo, gas y minería. La incorporación de una inversión automotriz suma a la industria manufacturera al esquema a través de un proyecto asociado con la electrificación de vehículos.

La iniciativa también se integra al proceso de renovación de la producción de la terminal de Zárate, que mantiene a la Hilux como uno de sus principales modelos de fabricación y exportación.

El alcance definitivo dependerá de la aprobación final de Toyota y de las decisiones que la compañía comunique sobre el modelo, las versiones y el cronograma de producción.