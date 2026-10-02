Venta de autos usados: septiembre fue el segundo mejor mes de los últimos 31 años

La venta de usados subió 10% frente a agosto y llegó a 170.768 unidades. En nueve meses acumula 1,37 millones, todavía debajo de 2025

La venta de autos usados tuvo en septiembre uno de sus mejores desempeños históricos. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) contabilizó 170.768 operaciones, un volumen que convirtió al mes en el segundo mejor septiembre desde que existen registros, hace 31 años.

El resultado también mostró una recuperación frente al mes anterior. En agosto se habían vendido 155.246 vehículos, por lo que septiembre terminó con un incremento del 10%.

La comparación interanual, en cambio, fue prácticamente estable: las 171.364 unidades comercializadas en septiembre de 2025 habían sido apenas superiores a las registradas este año. La diferencia fue del 0,35% en contra.

Cuáles fueron los usados más vendidos

Entre los modelos con mayor cantidad de operaciones volvió a destacarse el Volkswagen Gol y Trend, que encabezó el ranking mensual con 9.291 unidades.

La Toyota Hilux quedó en segundo lugar, con 6.443 ventas, seguida por la Volkswagen Amarok, que alcanzó las 4.771.

El top 10 de septiembre quedó así:

Volkswagen Gol y Trend : 9.291

: 9.291 Toyota Hilux: 6.443

6.443 Volkswagen Amarok: 4.771

4.771 Ford Ranger: 4.724

4.724 Chevrolet Corsa y Classic: 4.671

4.671 Peugeot 208: 3.898

3.898 Ford EcoSport : 3.394

: 3.394 Toyota Corolla: 3.291

3.291 Ford Ka: 3.118

3.118 Fiat Palio: 3.036

Qué provincias tuvieron el mayor salto mensual

La mejora de septiembre no se concentró en una única región. Santa Cruz encabezó el crecimiento frente a agosto, con un avance del 28,85%.

También registraron aumentos de dos dígitos Tierra del Fuego (15,11%), Chubut (14,05%), CABA (12,83%), Provincia de Buenos Aires (12,47%), Chaco (11,65%), San Luis (10,99%), Neuquén (10,78%) y Corrientes (10,65%).

El resto de las variaciones positivas fueron:

Jujuy : 9,46%

: 9,46% Córdoba : 9,02%

: 9,02% Santiago del Estero : 8,90%

: 8,90% Río Negro : 8,61%

: 8,61% Mendoza : 8,10%

: 8,10% La Pampa : 7,28%

: 7,28% Santa Fe : 7,04%

: 7,04% Formosa : 6,86%

: 6,86% Catamarca : 6,56%

: 6,56% San Juan : 6,39%

: 6,39% Tucumán : 2,55%

: 2,55% Entre Ríos : 2,25%

: 2,25% Salta : 0,48%

: 0,48% La Rioja: 0,00%

Misiones fue la única jurisdicción con una evolución negativa en la comparación mensual: registró una baja del 0,59% respecto de agosto.

El acumulado de 2026 todavía está por debajo del año pasado

El buen resultado de septiembre no alcanzó para revertir la diferencia acumulada durante el año.

Entre enero y septiembre se transfirieron 1.374.454 vehículos usados. En los mismos nueve meses de 2025 habían sido 1.436.656, de modo que el mercado acumula una contracción del 4,33% interanual.

El comportamiento provincial fue dispar. En tres jurisdicciones aparecen variaciones positivas frente al período enero-septiembre de 2025:

Jujuy : 2,48%

: 2,48% San Juan: 0,96%

0,96% Santiago del Estero: 7,03%

En las demás provincias, el acumulado quedó por debajo del registrado un año atrás:

Santa Cruz : -19,15%

: -19,15% Formosa : -12,07%

: -12,07% Misiones : -10,24%

: -10,24% La Rioja : -10,09%

: -10,09% Chubut : -9,21%

: -9,21% San Luis : -8,37%

: -8,37% Tucumán : -7,56%

: -7,56% Neuquén : -7,51%

: -7,51% Santiago del Estero : -7,03%

: -7,03% Salta : -5,74%

: -5,74% La Pampa : -5,54%

: -5,54% Tierra del Fuego: -5,27%

-5,27% Provincia de Buenos Aires : -5,21%

: -5,21% Entre Ríos : -4,81%

: -4,81% CABA : -4,55%

: -4,55% Chaco : -4,27%

: -4,27% Catamarca : -3,86%

: -3,86% Santa Fe : -2,36%

: -2,36% Corrientes : -0,47%

: -0,47% Río Negro : -0,25%

: -0,25% Mendoza: -0,21%

Créditos, tasas y precios: qué explicó la recuperación

Para la Cámara del Comercio Automotor, la evolución de septiembre estuvo relacionada con mejores condiciones para concretar operaciones de compra.

"Septiembre se convirtió en el segundo mejor septiembre desde que se tiene registro desde hace 31 años (1995). El mercado de autos usados tuvo un crecimiento del 10% con respecto a agosto y un volumen prácticamente igual a septiembre de 2025. Este crecimiento se explica en parte por un aumento en el otorgamiento de préstamos para la adquisición de autos, una baja en las tasas para financiar los mismos y un acomodamiento en los precios hacia abajo de los vehículos", explicó el secretario de esa entidad, Alejandro Lamas.

La combinación mencionada por Lamas incluye tres factores: una mayor disponibilidad de préstamos para comprar vehículos, menores tasas para financiar esas operaciones y una corrección descendente de los precios de los usados.

La CCA cuestionó el sistema para consultar multas

La entidad también planteó una dificultad que, según su secretario, aparece cuando los propietarios intentan desprenderse de sus vehículos.

Lamas dijo que un punto importante al cual prestarle atención es "el inconveniente que está encontrando la gente al momento de decidir la venta de su vehículo y la forma de informarse de las multas de tránsito que el mismo posee".

El cuestionamiento apunta al modo en que se cargan y comunican las infracciones. Desde la CCA consideran que el mecanismo actual puede generar conflictos entre quien vende y quien compra un automóvil.

"Llamamos la atención sobre esto último por lo inexacto del sistema mediante el cual se informan dichas infracciones y su forma de cargar las mismas en el sistema elegido, provocando injusticias entre vendedores y compradores, ya que el mismo no otorga ningún tipo de seguridad jurídica al momento de informar dichas faltas", dijo Lamas.

La propuesta de la Cámara consiste en modificar el criterio utilizado para asociar las infracciones. En lugar de quedar vinculadas al vehículo, plantean que deberían registrarse sobre el documento del titular.

"Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que las faltas de tránsito deben ser cargadas en el DNI de los titulares y no sobre los vehículos, evitando de esta manera múltiples inconvenientes a la hora de tener que realizar dichas transferencias de dominio con sus respectivas bajas y altas por cambios de radicación, provocando engorrosos reclamos entre particulares que podrían ser evitados sin ningún tipo de inconvenientes", señaló.

Así, septiembre dejó una señal de recuperación para el mercado de usados, aunque el balance de los primeros nueve meses todavía muestra menos operaciones que durante el mismo período de 2025.