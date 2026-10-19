Cómo cambió la industria automotriz desde el mercado cerrado de 2023 a la apertura actual

El sector cambió, pero además Argentina mutó de una industria sin rival a una que pide mejoras para exportar. Sin embargo, hay cifras que sorprenden

A partir de la decisión del Gobierno de elevar el valor FOB de autos eléctricos para el cupo de vehículos exentos de pagar arancel extrazona en 2027, el mundo de las redes sociales se convirtió en un escenario de debate entre quienes ven la medida como un hecho positivo y quienes creen que, si se sigue fomentando la compra de autos importados, la industria automotriz argentina va a tener serias dificultades para seguir operando como lo hizo hasta ahora.

Más allá de banderías políticas, el debate merece un análisis, porque en realidad ambas posturas tienen, teóricamente, algo de razón.

Sin embargo, profundizando en la dinámica del mercado automotor, hay que distinguir algunas diferencias, que aunque parezcan menores no lo son, por las cuales no todo es como puede parecer.

La primera cuestión es determinar cuántos autos nacionales y brasileños se venden en la actualidad, porque aunque estos últimos sean importados, al entrar sin arancel de importación y ser prácticamente todos modelos que importan las propias terminales automotrices, esos vehículos cumplen la función de complementarse con los autos argentinos y bajo un esquema industrial que, en la mayoría de los casos, funciona en "tándem" entre las plantas de ambos países.

Cómo es la relación Argentina-Brasil con los autos

Argentina necesita los autos brasileños y viceversa, porque producen vehículos distintos y complementarios de la gama de cada país. El único caso que no cumple esa condición es el de General Motors, produce el Chevrolet Tracker en Brasil y en Argentina, aunque con versiones diferentes que se intercambian libremente uno y otro mercado.

Con este planteo como primer paso para el análisis, las cifras son contundentes. De los 410.00 auto

JMEV Easy 3, el auto eléctrico más barato entra al país con el cupo.

s particulares y comerciales livianos patentados en los primeros nueve meses del año, 132.000 son de fabricación nacional, lo que representa el 32%; 175.000 son brasileños, es decir el 43%, y 98.500 son importados desde fuera de la región, lo que equivale a un 24%, y solo 4.300 autos, poco más del 1%, llegan desde Uruguay o Colombia, que son países de la región con los que Argentina tiene acuerdo comercial y también entran con arancel 0%.

A los efectos de establecer el peso de los autos que vienen en el cupo con el beneficio arancelario de no pagar derechos de importación extrazona, vale decir que los 50.000 autos representarán a fin de año menos del 10% del total de vehículos nuevos matriculados, y serán, aproximadamente la mitad de los 98.500 que al día de hoy, representan a las importaciones extrazona.

Sin embargo, la industria regional no está en riesgo, porque entre Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, suman 311.000 de los 410.000 autos vendidos en los primeros 9 meses del año, es decir el 75%.

La otra condición que se debe contemplar para evaluar el peso de los autos del cupo que entran sin pagar arancel de importación, es que todos ellos tienen una tecnología que prácticamente no se produce en la región. La única excepción es la de Toyota, que fabrica los Toyota Yaris Cross, Corolla y Corolla Cross híbridos autorecargables en Brasil, y que, casualmente le permiten ser la marca que más autos híbridos vende en el mercado.

Así lo reflejan las estadísticas de ACARA de cada mes, y que se repitieron en septiembre, donde Toyota fue la marca que más autos híbridos vendió con 1.703 unidades de esos tres modelos brasileños, seguida por Ford, con 1.079 unidades entre Territory y Maverick (solo 7 unidades), y por BYD con 1.019 patentamientos.

Lo que representa este dato es que esos autos que vienen al mercado con un beneficio arancelario, no están suplantando a productos regionales, porque no los hay, y los que están no sienten el impacto. Como referencia, en septiembre de 2025, Toyota había vendido 1.300 autos híbridos con dos modelos, ya que el Yaris Cross no estaba todavía en el mercado, con lo cual, ni siquiera el cupo le hizo perder volumen de matriculaciones.

Qué pasará con la llegada de Tesla

Finalmente, un último dato que tiene que ver con Tesla, la marca que parece haber sido la gran beneficiaria del aumento del valor FOB para importar autos 100% eléctricos, aunque otros fabricantes de cualquier parte del mundo pueden usara ese beneficio si califican para el cupo.

Estos autos eléctricos no pagarán arancel de importación extrazona, es cierto, pero eso no significa que haya una pérdida de recaudación del Estado por haber tomado esta medida, porque sin ese beneficio arancelario serían autos que no se importarían a Argentina, como de hecho no lo fueron hasta ahora tampoco.

Cuáles son las contras de este esquema de comercio automotor para la industria automotriz argentina es la pregunta entonces. Y es en este punto que se genera el mayor debate, porque con un volumen de ventas de 410.000 autos y el 32% de origen nacional, hay que comparar estas cifras con las de 2023, cuando el mercado estaba cerrado para ver en qué situación está la industria local.

El primer número que salta a la vista es el total de unidades patentadas, que no era de 410.000 sino de 333.000 vehículos, donde la cantidad de autos vendidos entre Argentina y Brasil era de 313.000 unidades, el 94%.

Un año más tarde, en septiembre de 2024, sobre un total de 294.000, el 91% eran del bloque, representando 267.000 unidades. Y en 2025, con un crecimiento del mercado singular que alcanzó las 474.000 matriculaciones, Argentina y Brasil se volvieron a quedar con el 90% que representaban 426.000 unidades. Hoy, en septiembre de 2026, los dos países suman el 85% del total de autos 0 km vendidos, que se reflejan en 307.000 autos.

Aunque parezca mentira, tres años después, con un mercado totalmente abierto contra uno totalmente cerrado y restrictivo, en el que se autorizaban las importaciones "a dedo", hay más oferta de modelos, no hay faltantes de autopartes para importar insumos para producir los autos locales, hay una variedad de modelos híbridos y eléctricos que no existía entonces, y no solo no hay sobreprecios, sino que ahora hay descuentos y bonificaciones.

Y hoy, Argentina y Brasil vendieron 307.000 autos contra 313.000 de 2023. Solo 6.000 autos menos en 9 meses.