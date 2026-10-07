Un análisis de los costos de patente para los diez autos más vendidos según se radiquen en la Ciudad de Buenos Aires o en territorio bonaerense.

Los vehículos híbridos gozan de beneficios fiscales en CABA. Evaluar el lugar es clave al comprar.

Las pick-ups tienen grandes brechas por regímenes de trabajo. Autos básicos muestran diferencias menores.

La patente de un 0km varía según el modelo y lugar de radicación. CABA suele ser más cara que Provincia.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor publica las valuaciones fiscales de la DNRPA por versión y año. La patente es uno de los gastos que hay que tener en cuenta al momento de comprar un auto 0km, especialmente cuando se trata de modelos de alto valor. Y otro dato clave es el lugar de radicación, ya que existe una gran diferencia entre hacerlo en una provincia y otra. Este dato tomó más protagonismo a partir que, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la reducción del impuesto a las patentes en CABA para el año 2027.

Lo cierto es que, la diferencia entre patentar un vehículo en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires puede ser significativa y, en algunos casos, representar cientos de miles de pesos al año.

Para analizar cuánto cuesta mantener un auto, tomamos como referencia los 0km más elegidos por los argentinos en septiembre, en sus versiones intermedias.

Entre los modelos más vendidos del mes aparecen camionetas, SUV y autos compactos, con diferencias importantes en el valor de la patente según el lugar de radicación.

Cuánto paga de patente una Toyota Hilux en CABA y Provincia

La Toyota Hilux encabezó el ranking de septiembre con 3.036 unidades patentadas. Para la comparación se toma como referencia una versión intermedia de la gama.

La camioneta Toyota Hilux es la más vendida del país.

En CABA, una Hilux de estas características tiene una patente anual estimada en alrededor de $2,8 millones, mientras que en la provincia de Buenos Aires el monto puede ubicarse en torno a $1,1 millones cuando la pick-up está alcanzada por el régimen especial para vehículos afectados a una actividad económica.

Haciendo el cálculo mensual, se pagará en CABA $233.000 contra $92.000 en Provincia.

Cuál es el costo de patente para la Ford Ranger según radicación

La segunda pick-up más patentada fue la Ford Ranger, con 2.221 unidades.

Para una versión intermedia, el impuesto anual estimado ronda los $2,6 millones en CABA. En Provincia de Buenos Aires, considerando el régimen aplicable a las pick-ups afectadas a actividades económicas, el monto puede ubicarse cerca de $1 millón anual. La diferencia entre ambos distritos supera así el millón y medio de pesos al año.

Por mes serán $217.000 frente a $83.000 en Provincia.

Cuánto tributa la Ford Territory y qué ventajas tiene si es híbrida

La Ford Territory quedó tercera en el ranking, con 1.975 patentamientos.

Ford Territory es el SUV más vendido del país.

Para una versión intermedia naftera, la patente anual estimada alcanza aproximadamente $1,9 millones en CABA, mientras que en Provincia de Buenos Aires se ubica cerca de $1,8 millones.

En este modelo la situación cambia si se trata de la Territory híbrida, ya que los vehículos que cumplen determinadas condiciones pueden tener beneficios impositivos en CABA ya que no paga patente por dos años, mientras que si lo hace en Buenos Aires.

La diferencia mensual tomando en cuenta una versión naftera será de $158.000 frente a $150.000 mensual en Provincia.

Valor de la patente de Volkswagen Amarok en Buenos Aires

La Volkswagen Amarok registró 1.970 unidades patentadas durante septiembre.

Para una versión intermedia, el cálculo arroja una patente anual cercana a $2,1 millones en CABA. En Provincia de Buenos Aires, para una pick-up alcanzada por el régimen especial para vehículos afectados a una actividad económica, el monto puede rondar $1 millón anual. De esta manera, también en la Amarok aparece una diferencia de más de un millón de pesos entre ambos distritos.

En este caso pagará $175.000 por mes en CABA frente a los $83.000 en Provincia.

Cuánto se abona de patente por un Fiat Cronos en CABA y PBA

El Fiat Cronos, uno de los autos de producción nacional más vendidos, alcanzó 1.702 patentamientos en septiembre.

Para una versión intermedia, la patente anual estimada se ubica alrededor de $900.000 en CABA, mientras que en Provincia de Buenos Aires ronda los $850.000.

En este caso, la diferencia entre ambos distritos es mucho menor que la observada en las pick-ups. El pago mensual será de $75.000 frente a $71.000 en Provincia.

Costo de patente del Toyota Yaris Cross naftero e híbrido

El Toyota Yaris Cross registró 1.549 unidades y se convirtió en uno de los SUV compactos con mayor demanda.

Para una versión intermedia, la patente anual estimada es de aproximadamente $1,7 millones en CABA. En Provincia de Buenos Aires, el monto ronda los $900.000. Esto significa que, dependiendo de la jurisdicción, el propietario puede enfrentar una diferencia cercana a $800.000 por año solamente por el impuesto automotor.

En este caso, si se toma como referencia el modelo híbrido, también tendrá ventajas en CABA ya que no pagará patente por dos años.

Por mes, la diferencia será de $142.000 frente a $75.000.

Cuánto paga de patente un Peugeot 208 en ambas jurisdicciones

El Peugeot 208 sumó 1.181 patentamientos en septiembre.

Para una versión intermedia de equipamiento, el costo anual de patente se estima en alrededor de $1 millón en CABA, mientras que en Provincia de Buenos Aires ronda los $950.000. En este caso, la diferencia entre ambas jurisdicciones es relativamente pequeña frente a la que aparece en modelos de mayor valor.

El pago mensual será de $83.000 frente a $79.000 en Provincia.

Impuesto de patente del Toyota Corolla Cross según su versión

El Toyota Corolla Cross alcanzó 1.133 patentamientos.

Tomando como referencia una versión intermedia, la patente anual estimada es de aproximadamente $1,7 millones en CABA y de unos $900.000 en Provincia de Buenos Aires.

La diferencia llega así a unos $800.000 anuales, un monto que puede ser relevante al calcular el costo total de tener un SUV 0 km. Pasa lo mismo que con el Yaris Cross, si es híbrido no pagará patente en la Ciudad de Buenos Aires.

Toyota Corolla Cross pagará $142.000 en CABA vs $75.000 en Provincia, siempre que no sea híbrido.

Cuánto cuesta la patente del nuevo Volkswagen Tera de forma anual

El nuevo Volkswagen Tera también logró ingresar entre los modelos más patentados, con 1.120 unidades en septiembre.

Para una versión intermedia, el impuesto automotor anual estimado alcanza aproximadamente $1,5 millones en CABA, mientras que en Provincia de Buenos Aires se ubica cerca de $800.000. Por lo tanto, la diferencia entre ambas jurisdicciones ronda los $700.000 anuales.

Por mes serán $125.000 frente a los $67.000.

Diferencia de costo de patente para un Chevrolet Onix

El listado se completa con el Chevrolet Onix, que registró 1.106 patentamientos.

Para una versión intermedia, la patente anual estimada se ubica en torno a $900.000 en CABA, frente a aproximadamente $750.000 en Provincia de Buenos Aires.

El Chevrolet Onix no tiene tanda diferencia de patente entre jurisdicción.

Es uno de los modelos del listado donde la diferencia de patente entre ambas jurisdicciones es menor. Por mes, la diferencia es de $75.000 frente a $63.000.

CABA o Provincia de Buenos Aires, dónde se paga más

La comparación muestra que radicar un 0 km en CABA puede implicar un costo de patente considerablemente mayor, especialmente en los vehículos de mayor valor.

La diferencia es particularmente marcada en las pick-ups, debido a que en Provincia de Buenos Aires existe un régimen especial para determinados vehículos afectados a actividades económicas. En los autos y SUV, en cambio, la brecha suele ser más acotada, aunque en modelos como el Toyota Yaris Cross, el Corolla Cross y el Volkswagen Tera también puede representar varios cientos de miles de pesos al año.

Por eso, al momento de calcular cuánto cuesta realmente tener un 0 km, el precio de compra no es el único dato que hay que mirar. Seguro, patente, combustible, mantenimiento, cochera y otros gastos fijos pueden modificar de manera importante el costo de tener un vehículo durante todo un año.

Tres casos diferentes para pago de patente

Hay tres casos que tener en cuenta cuando se habla de patentes.

1. Las camionetas, donde más son donde más se nota la diferencia: Una Hilux, Ranger o Amarok de valor intermedio puede tener una patente en CABA que prácticamente duplica o triplica la de Provincia si en PBA queda encuadrada en el régimen para vehículos de trabajo.

La diferencia no es menor: para las pick-ups, PBA tiene expresamente el régimen del 1,5%.

2. Los híbridos o eléctricos, casos especiales: En CABA, la AGIP establece la exención durante los primeros 24 meses para determinados híbridos de fábrica que no superen el límite de valuación fiscal correspondiente.

Por eso, si hablamos específicamente de Territory híbrida, la patente 2026 en CABA puede ser $0, mientras que la naftera sí paga.

3. La patente no se calcula simplemente sobre el precio de venta: La DNRPA publica las valuaciones fiscales por versión y año, y esas valuaciones son las que utilizan los organismos como referencia. Por ejemplo, para la Hilux la tabla vigente muestra valores 0 km diferentes según versión: desde unos $41,5 millones hasta más de $89 millones. Lo mismo sucede con Ranger: la tabla contempla valores 0 km desde unos $47,3 millones hasta más de $111 millones según versión.

Para los autos también hay diferencias importantes. El Cronos, por ejemplo, tiene valuaciones fiscales 0 km que van aproximadamente de $22,1 a $35,5 millones según versión. Y el Peugeot 208 va de unos $29,1 a $40,3 millones.