Nissan confirmó la venta de su negocio en Argentina y pasa a manos de dos empresas locales

La marca dejó de ser una terminal local para cambiar su modelo de negocio. De esta manera, se concreta un dato que hace tiempo se venía esperando

La automotriz Nissan anunció que firmó los acuerdos definitivos con Grupo SIMPA y Grupo Tagle para la distribución de vehículos, repuestos y accesorios en Argentina.

De esta manera, Grupo SIMPA y Grupo Tagle asumirán la representación de la marca, dando continuidad a la gestión, el desarrollo del portafolio de productos y manteniendo el foco en la calidad de atención al cliente y el servicio de postventa a través de su amplia red de concesionarios. El traspaso efectivo de la operación se concretará antes del fin del corriente año calendario 2026.

Este acuerdo representa un nuevo paso en el desarrollo del negocio de Nissan en el país y forma parte de la estrategia global Re:Nissan, anunciada en mayo de 2025, orientada a fortalecer la competitividad, aumentar la eficiencia y construir una operación más ágil y sostenible para el largo plazo.

La transición hacia este nuevo modelo se desarrollará garantizando la continuidad de las operaciones comerciales, por lo tanto, se asegura que los clientes seguirán teniendo acceso al portafolio actual y futuro de productos, servicios de postventa y garantía de vehículos, repuestos y accesorios, líneas de atención al cliente, Nissan Plan de Ahorro y a la red de concesionarios en todo el país.

Cambios en Nissan Argentina

"La firma de estos acuerdos marca un paso importante en la evolución de nuestro negocio en Argentina. Estamos convencidos de que la combinación de las capacidades globales de Nissan con la experiencia y el conocimiento local de Grupo SIMPA y Grupo Tagle contribuirá a fortalecer nuestra operación, asegurar la continuidad de la marca y seguir ofreciendo productos, servicios y experiencias de valor para nuestros clientes", afirmó Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina.

A partir de la consolidación de este cambio de modelo de distribución, la operación en Argentina pasará a integrarse a Nissan Importers Business Unit (NIBU), la unidad de negocios de Nissan LATAM que administra más de 30 mercados de importadores en la región, asegurando así la continuidad de la gestión y las bases para el permanente desarrollo de la marca en el país.

La compañía busca seguir ofreciendo productos, tecnologías y experiencias de vanguardia en Argentina.

Este paso se alinea con la visión de largo plazo de Nissan respecto a impulsar una movilidad cada vez más conectada, innovadora y centrada en el cliente.