Toyota lanza financiación a tasa 0% en 18 meses para Hilux y Corolla Cross

Detalles de la nueva propuesta de financiación tasa cero en 18 meses que presentó la automotriz para compra de camionetas y utilitarios deportivos

En un mercado donde crece la competencia y las ventas de autos no remontan, la financiación se volvió imprescindible. La marca japonesa Toyota lanzó sus planes de venta en medio del reciente anuncio de la mayor inversión de la historia en la industria automotriz argentina para la planta local, salió a fortalecer su propuesta de venta con una oferta especial para los modelos más demandados.

Se trata de una financiación para Hilux, SW4, Corolla y Corolla Cross, con un máximo de $30 millones en 18 meses a tasa 0 por ciento.

Esta propuesta se complementa con otras alternativas de financiación para el resto de la gama, con diferentes plazos, tasas y montos, además de una línea de créditos prendarios UVA de hasta 60 meses.

Además, se puede acceder a más modelos de su line up en 12, 18 y 24 cuotas.

Qué autos financia Toyota en octubre

Además del plan especial para cuatro de sus modelos, Toyota ofrece para Yaris y Yaris Cross, otra línea de financiación exclusiva a tasa 0% en 12 cuotas por un monto máximo de $15.000.000. A partir de los 18 meses se puede financiar $20 millones y la tasa es del 9,9 por ciento.

El Yaris Cross sale desde $41.464.000; y el Yaris desde $36.315.000.

Financiación de Toyota para octubre.

En el caso de Hilux, SW4, Corolla y Corolla Cross, las opciones con tasa 0% son a 12 y 18 meses, por $25 y $30 millones, mientras que por 24 meses se pueden financiar $24 millones con una tasa del 19 por ciento.

Los vehículos que este mes están en promoción tienen los siguientes valores:

Hilux : desde $59.480.000

: desde $59.480.000 Corolla : desde $44.082.000

: desde $44.082.000 Corolla Cross: desde $51.918.000

El resto de los modelos de la marca también tienen opciones de financiación por $25 millones en 12 meses; $19 millones en 18 meses on tasa del9,9%; y por $24 millones por 24 meses con tasa del 19 por ciento.

Estas propuestas se complementan con una línea de créditos prendarios UVA, disponible para todos los modelos de la marca, con una TNA del 13,9% que permite financiar hasta el 75% del valor del vehículo en un plazo de hasta 60 meses. Además, se ofrece una alternativa de financiación que combina UVA y tasa 0% (TNA), con un monto máximo de $30.000.000 y un plazo de 18 meses.

Cuándo llega la nueva camioneta de Toyota

La marca lanza esta promoción en medio de un gran anuncio, ya que confirmó la llegada de la nueva Hilux, que será presentada el 12 de diciembre.

Se trata de la nueva generación de la camioneta, que se ofrecerá en versión mild hybrid y eléctrica, fabricada en la planta de Zárate.

La japonesa Toyota Argentina recibió la aprobación del Comité Evaluador a su solicitud de adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) para un proyecto de producción de un vehículo electrificado en su predio industrial de la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, ninguna compañía del sector adhirió al programa.

El proyecto contempla una inversión estimada en u$s1.300 millones, la mayor en la historia de la industria automotriz argentina.