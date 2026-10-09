El Gobierno hizo cambios al cupo de autos electrificados y amenaza al boom de autos chinos

En el cupo 2027 habrá menos lugar para marcas chinas, porque al subir los FOB quedarán habilitados fabricantes de Europa, Japón. Corea y EE.UU.

Cuando el Gobierno nacional anuncie la apertura de la licitación para participar del cupo 2027 de autos híbridos y eléctricos exentos de pagar derechos de importación, empezará una nueva condición del mercado automotor en el que probablemente la industria automotriz china sea la que más pierda respecto a 2025 y 2026, los dos cupos anteriores.

La razón es bastante simple y hasta matemática: se mantienen 50.000 cupos, se mantiene el 50% para fabricantes y para no fabricantes (importadores en cualquiera de sus condiciones), pero se subió el valor FOB máximo que pagarán los autos híbridos enchufables y los autos eléctricos, lo que abre la puerta a nuevos jugadores que no habían podido participar de las licitaciones previas por no tener vehículos en esa franja de precios.

En el cupo 2027, los autos microhíbridos son los únicos que mantendrán el mismo precio de u$s16.000 FOB que estuvo vigente en los dos primeros años del programa del Gobierno, pero los Híbridos e Híbridos Enchufables subirán hasta u$s18.000, y los eléctricos puros, la gran novedad para el año próximo, podrán tener un precio en puerto de embarque de hasta 35.000 dólares.

Lo que resta definir aún, o comunicar porque definido ya debe estar, es si los 25.000 autos de cada grupo de importadores serán abiertos a todas las tecnologías o si, al tener valores FOB distintos, habrá una asignación establecida por el Gobierno para cada tipo de electrificación.

Definiciones para autos eléctricos e híbridos cupo 2027

También podría ocurrir que se aguarde a ver los pedidos de cada marca y entonces asignar proporcionalmente los cupos para los Mild-Hybrid, para los Híbridos comunes y enchufables y para los eléctricos. También resta saber cómo se considerarán los autos con tecnología REEV, porque al ser clasificados como vehículo eléctrico de rango extendido, quedarían encuadrados junto a los eléctricos.

Los autos de Leapmotor usan tecnología REEV.

De hecho, la descripción de estos vehículos en el anexo publicado en el Boletín Oficial el pasado 30 de septiembre, se los identifica como los autos comprendidos en la posición arancelaria 8703.80.00, que significa lo siguiente:

8703: vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas.

80: vehículos de esa partida cuya propulsión es exclusivamente eléctrica.

00: apertura específica de la NCM correspondiente a esa categoría.

Teniendo en cuenta que los REEV no tienen propulsión relacionada con el motor de combustión interna sino que el movimiento de las ruedas es exclusivamente a través del motor eléctrico, estos autos podrían tener razones para pedir que se los incluya en el cupo de los eléctricos puros, y por lo tanto, quedar habilitados a modelos con un precio de hasta u$s35.000 FOB.

Sin embargo, técnicamente tienen un depósito de combustible y un motor de combustión interna bajo el capó, lo que automáticamente los convierte en autos híbridos. Será otra de las definiciones que debe aclarar la Secretaría de Industria y Comercio cuando publique la resolución por medio de la cual se reglamente el cupo 2027.

¿Se achica el cupo para marcas chinas?

Lo que sí está claro a simple vista, es que en el cupo del año próximo habrá menos lugar para las marcas chinas, porque al subir los FOB quedarán habilitados fabricantes europeos, japoneses, coreanos y norteamericanos. Más allá de Tesla, que entrará con los eléctricos puros, habrá otras marcas que podrán solicitar cupos para autos eléctricos de precios superiores a los que se habían presentado en 2025 y 2026.

Tesla ingresará al país con modelos eléctricos.

Pero también habrá otros fabricantes de autos híbridos que quedaron afuera en los dos años previos por no poder alcanzar el precio máximo tan bajo como había. Si bien el límite pasó de u$s16.000 a u$s18.000, esa diferencia es exponencial al llegar a Argentina y pagar todos los impuestos y costos locales, pero permitirá que entren autos HEV y PHEV de hasta u$s40.000 de venta al público.

Tanto en 2025 como en 2026, el porcentaje de autos provenientes de China que entraron al cupo exento del arancel fueron entre el 85% y el 87% de los 100.000 vehículos que sumaron ambos cupos.

Sin embargo, como queda claro porque la mitad eran 50.000 y los autos chinos sumaron casi 87.000, no todas las importaciones chinas fueron de los importadores oficiales e independientes, que totalizaron 56.000 unidades porque en 2026 las terminales no tomaron los 25.000 que les correspondían sino algo más de 19.000.

Entre los fabricantes, sumando las licitaciones de ambos años, Ford trajo 15.000 Territory y Chevrolet importó 7.000 unidades entre Captiva PHEV y Spark EUV. Y también Stellantis hizo un movimiento con autos de la marca Leapmotor, aunque no hay modo de saber cuántos vehículos se importaron porque el cupo asignado incluía también los Fiat 600 Hybrid. En total fueron 4.000 autos, de los cuales más de 2.000 fueron del modelo europeo que fue el principal volumen de los que se importaron desde Polonia el primer año.

Un desafío chino

El desafío para las marcas chinas es sostener una red de concesionarios y una operación comercial que no dependa del cupo habilitado por el Gobierno, ya que con los mismos 50.000 autos anuales que dejan sólo 25.000 para los importadores, el reparto podría dejar a muchas marcas con un volumen de unidades con beneficio arancelario muy menor al necesario.

En virtud de esta situación, que inevitablemente ocurrirá cuando se adjudiquen los autos del cupo 2027, varias marcas ya están importando autos fuera del cupo, pagando el 35% de arancel extrazona, no solo de tecnología electrificada sino también convencional. Los casos de Baic, BYD y Grupo Antelo son los primeros en confirmar ese cambio en esquema del negocio de comercialización de autos en Argentina, según lo reconocieron las propias marcas.

La otra situación sobre la que hay una gran expectativa es la de los planes de industrialización que varias marcas tienen en Brasil, lo que permitirá exportar autos a Argentina con arancel 0%, aunque para que eso sea posible, es condición necesaria y obligatoria que esos vehículos cumplan con una integración regional de al menos el 50%, lo que los habilitará a ser considerados autos Mercosur.

Existe un "Waiver", un período de gracias de 2 años en los que se puede iniciar la importación sin arancel entre Argentina y Brasil con un 35% de integración el primer año y un 40% el segundo, pero siempre ad referéndum de alcanzar el 50% obligatorio el tercer año, bajo pena de tener que pagar el acumulado de derechos de importación si no se cumple con ese compromiso.