GWM proyecta importar 1.000 unidades del H7 hasta fin de año y apuesta a la producción en Brasil para ampliar su presencia en el mercado regional

La proliferación de automotrices chinas modificó el mapa de la industria automotriz argentina. La oferta de modelos se multiplicó en poco tiempo y ahora el interrogante del sector ya no pasa solamente por cuántas marcas pueden ingresar, sino por cuáles tendrán capacidad para permanecer y crecer.

En ese escenario, el Grupo Antelo busca consolidar a GWM en el mercado local con una estrategia que combina vehículos importados y producción regional. La automotriz cuenta con plantas en Brasil y prepara allí la fabricación de nuevos modelos destinados al mercado del Mercosur.

Alejandro Nicolini, gerente general del Grupo, destacó que esa estructura regional permite pensar en una expansión que no dependa exclusivamente del régimen argentino para los vehículos electrificados.

GWM apuesta al H7 en Argentina y prepara su expansión

El H7 4x4 es una de las piezas centrales de ese plan. El SUV del segmento D fue presentado recientemente en la Argentina y tiene una particularidad: su comercialización no depende del cupo de unidades electrificadas que pueden ingresar sin pagar arancel.

"El H7 4x4, no participa del cupo, paga el 35% de arancel extrazona (fuera del Mercosur) y va a seguir siendo ese el precio. Es un vehículo estratégico para nosotros, por eso traemos unidades por fuera de este cupo para ir progresando en el desarrollo y en la inserción de producto, que no se vea afectado más que por el tipo de cambio del dólar", destacó Nicolini en declaraciones a LN.

La compañía apunta a colocar unas 1.000 unidades del modelo hasta fin de año. Para el Grupo Antelo, el H7 representa además una alternativa para ampliar el volumen de GWM en un contexto en el que el crecimiento no puede quedar limitado por el cupo.

"No hay forma de que GWM siga creciendo en ese 1% de share si no buscamos vehículos fuera del cupo", sostuvo Nicolini.

La marca, en cambio, no prevé aplicar la misma estrategia con la variante híbrida del SUV. En caso de que se agote el stock, el ejecutivo aclaró que "no está en los planes del Grupo Antelo traer el H7 híbrido pagando el arancel extrazona".

Brasil gana peso en el plan de GWM

La apuesta de la automotriz no termina en las unidades importadas desde fuera del Mercosur. Brasil tendrá un papel relevante en la expansión regional de la compañía, que decidió ampliar su capacidad industrial en ese país.

"Va a ser un producto que se producirá en Brasil, junto al Ora 5 y 7. Hay una decisión estratégica de GWM en Brasil de pensar en el Mercosur, por eso incorporaron una segunda planta, porque la primera está a tope. Esta segunda planta tiene un volumen superior a la actual, ideal para modelos como el Ora 5″.

La llegada de nuevos productos se produce, además, después de los cambios aplicados por el Gobierno de Javier Milei al esquema de importación de vehículos electrificados sin arancel. La modificación amplió las posibilidades para el ingreso de modelos y contribuyó al desembarco de nuevas marcas, especialmente de origen chino.

El resultado es un mercado con una oferta mucho más amplia, pero también con una competencia que podría llevar a una futura concentración de fabricantes.

El precio del JMEV Easy 3 impulsó las ventas

La política comercial del Grupo Antelo también tuvo un efecto significativo en el modelo más accesible de su gama. El JMEV Easy 3 recibió una reducción de u$s2.000 y quedó con un precio de lista de u$s16.900.

Con ese valor, el vehículo pasó de ocupar el lugar del auto chino más barato a convertirse en el modelo de menor precio de todo el mercado.

"Haberle bajado el precio fue un antes y un después, se triplicaron las ventas", agregó Nicolini.

Un mercado de 550.000 vehículos para 2027

Las perspectivas de la compañía están vinculadas a una recuperación del volumen general de patentamientos. Gonzalo Ibarzabal, nuevo Director Automotriz del Grupo Antelo y exCEO de Nissan, estima que el mercado argentino terminará 2026 con unas 510.000 unidades.

Para el año próximo, el cálculo es superior. "El número que venimos viendo por crecimiento, de cara a las ventas de 2027, estaría aproximadamente en 550.000″, dijo Ibarzabal.

Dentro de ese escenario, el objetivo de GWM es conservar una participación mínima del 1% del mercado, según explicó Nicolini: "GWM no puede bajar del 1% del share".

La competencia definirá qué marcas permanecen

El crecimiento acelerado de las automotrices chinas abrió otra discusión dentro del sector: si el mercado argentino tiene espacio para mantener a todas las compañías que desembarcaron recientemente.

Ibarzabal consideró que la permanencia dependerá, entre otros factores, del compromiso de cada fabricante con la región. "Escuché esa opinión y un coincido un poco. Me parece que las marcas que apuesten más fuerte, las que hayan invertido en la región tienen mayor proyección al final del día".

También será determinante la capacidad para adaptar los productos a las características de los consumidores latinoamericanos. "Latinoamérica es un mercado muy particular en cuanto al público, las condiciones de los terrenos y los productos se van a tener que ir adaptando a los gustos de la región. Algunas marcas lo harán mejor que otras y la competencia va a ir marcando quienes quedan".

Mientras algunas compañías buscan consolidarse, todavía existen otras interesadas en desembarcar. Sin embargo, el ejecutivo advierte que el proceso tiene un límite: "La industria no da para un crecimiento tan exponencial en términos de cantidad de marcas".