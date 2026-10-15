Ante la avalancha de marcas asiáticas, repasamos cuáles son los modelos más accesibles de uno de los segmentos donde tienen más participación

Existen varios SUV chinos por menos de u$s30.000. El Jac S2 es el más accesible.

Las marcas chinas lideran el mercado de SUV importados gracias a sus precios competitivos.

Las marcas chinas se conviertieron en las de mayor crecimiento dentro del mercado de autos importados, siendo BYD, Baic y Chery las líderes en ventas durante septiembre.

En este contexto, los SUV también llevan la delantera en cuanto a modelos más patentados, ya que la mayoría de las asiáticas desembarcaron en el país con estos productos, y recién ahora están ampliando su oferta a camionetas y sedanes, entre otros.

Otra de las características de estas marcas es que se encasillan en un terreno de precios más accesibles que la competencia, motivo que les permitiró crecer. Esto se debe a que provienen de una industria más competitiva pero, además, la mayoría ingresó al país con el regimen de arancel cero establecido por el gobierno nacional para un determinado cupo de autos. Cuando este se termine, cosa que está sucediendo porque son más jugadores y el reparto es mayor, los precios seguramente cambiarán.

Con estas premisas, repasamos cuáles son en octubre los SUV más accesibles de las marcas chinas, que de acuerdo con los 10 seleccionados, tienen un valor por debajo de los 30.000 dólares.

Cuál es el SUV chino más barato en Argentina y qué equipamiento tiene el JAC S2

Jac S2 es un SUV del segmento chico, el más barato del mercado.

El modelo más accesible sigue siendo el Jac S2, según su ficha técnica, por u$s20.900 o $32.081.500 (dólar BNA $1.535). Es un SUV chico que se ofrece en dos versiones. Tiene motor naftero 1.5L de 105 Cv y transmisión MT o CVT, con sensores de estacionamiento traseros; cámara de retroceso; pantalla táctil de 9"; y conectividad Apple Car Play & Android Auto, entre otros.

Qué características tiene el Kaiyi X3 y cuánto cuesta este crossover accesible

El Kaiyi X3 es un crossover chico, que se destaca por el precio competitivo.

El Kaiyi X3, según su página oficial, es otra propuesta de SUV chico accesible, con un valor de u$s22.000 o $33.770.000. Tiene un motor naftero 1.5 Nafta de 114 HP y caja automática CVT. Cuenta con un tablero instrumentos color de 7"; radio touch de 10.25"; puertos USB frontales; entre otros.

Cuánto vale el Forthing T5 y qué potencia ofrece su motor turbo

El Forthing T5 es otra propuesta accesible dentro de los SUV chinos, con motor naftero.

Forthing T5 es otro SUV compacto que sale u$s22.661 o $34.784.635. Cuenta con un motor 1.5 TD/7DCT Turbocargado, de 197 HP de potencia y 285 Nm de torque, con caja de cambios automática MAGNA de Doble embrague y 7 Velocidades.

Qué precio tiene el Chery Tiggo 2 Pro Max y con qué transmisiones se vende

El Tiggo 2 es la propuesta de entrada de gama al mundo de los SUV de Chery.

El Chery Tiggo 2 Pro Max , según su página oficial, es otra de las opciones accesibles. Sale u$s23.000 o $35.305.000. Cuenta con un motor 1.5 L con 85 CV y 150 Nm. Se ofrecen transmisiones manual de 5 velocidades y automática CVT de 9 velocidades.

Qué motorización y nivel de seguridad ofrece el DFSK Glory 500

El Glory 500 se vende en una versión con diseño deportivo.

El DFSK Glory 500, según su página oficial, es otra de las propuestas accesibles. Cuenta con un motor 1.5 L nsftero, de 85 CV y 147 Nm. La caja es automática CVT.

Tiene diseño deportivo. Está equipado con 2 airbags.

Cuáles son las dimensiones y prestaciones del Jetour X50

El Jetour X50 tiene una bonificación en octubre y es uno de los SUV más baratos.

El Jetour X50 sale u$s25.000 o $38.375.000. Tiene un motor 1.5 T con 156 cv y 230 Nm. La transmisión es automática de doble embrague de 6 velocidades, con tracción delantera.

Ofrece 6 airbags, control de velocidad crucero y monitoreo de presión de neumáticos.Incluye cámara 360°, sensores traseros y sistema de asistencia en pendientes.Dispone de reparto electrónico de frenado (EBD) y detección de vehículos en ángulo muerto.

Mide 4397 mm de largo, 1841 mm de ancho y 1654 mm de alto.Tiene una distancia entre ejes de 2601 mm y capacidad del tanque de 45 litros.Puede transportar a 5 pasajeros y cuenta con un despeje mínimo de 160 mm.

Cuánto consume el MG ZS Hybrid y cómo funciona su motor híbrido

El MG ZS es una opción accesible y se destaca por su motor híbrido de bajo consumo.

El MG ZS Hybrid+ Luxury es un SUV chico que se destaca por su motor híbrido que combina un naftero 1.5 de 101 CV y 128 Nm, combinado con un motor eléctrico que tiene 100 Kw y 250 Nm. La capacidad de la batería es de 1.83 kWh.

En conjunto, el MG ofrece una potencia combinada de 191 HP, asociada a una transmisión automática de tres velocidades, y registra un consumo combinado de 4,9 litros cada 100 kilómetros.

Qué equipamiento de seguridad y motor incluye el BAIC X35

El X35 es uno de los Baic más accesibles.

El Baic X35 es el más accesible de la gama con un precio de u$s28.200 o $43.287.000. Tiene un motor 1.5 turbo, con 150 cv y caja automática CVT.

En seguridad tiene 4 airbags,

Qué tecnología tiene el Haval Jolion híbrido y por qué destaca entre los SUV medianos

Jolion es uno de los SUV medianos más accesibles dentro de la oferta china.

El Haval Jolion completa la oferta de SUV accesibles, pero con un tamaño mayor. Sale u$s28.900 o $44.361.500. El motor es híbrido que se autorecarga con el uso. Combina uno naftero 1.5 L de 94 CV con 125 Nm, con uno eléctrico de 154 CV. La potencia combinada es de 194 CV y 376 Nm de torque. La capacidad de la batería es de 1.76 kWh.

En seguridad, tiene 6 airbags; sistema de mitigación de vuelcos (RMI); sistema de asistencia de frenado (BA); sistema de mitigación de segunda colisión (SCM); sensor trasero (6) y delantero (6); sistema de asistencia de estacionamiento; sistema de cámaras HD 360°; control de velocidad crucero; y asistencia inteligente de crucero+asistencia inteligente para giros.

El Havian Jolion híbrido es un SUV del segmento mediano, pero por sus dimensiones, es más compacto que el H6, otra de las ofertas que ofrece la marca, aunque mucho más grande que un SUB B o chico.

Qué autonomía tiene el Arcfox T1 y cuánto tarda en cargar el SUV eléctrico más barato

Arcfox T1 es el SUV eléctrico más accesible de octubre.

El Arcfox T1 es un SUV compacto completamente eléctrico. Sale u$s29.500 o $45.282.500. Está equipado con un motor que tiene una autonomía de 375 km y carga rápida del 30% al 80% en 25 minutos. Tiene el sistema V2L/V2V que permite alimentar electrodomésticos y asistencia entre vehículos.

En diseño se destaca por las líneas modernas, limpias y minimalistas. En seguridad cuenta con sistema ADAS con 12 funciones y visión 540°.