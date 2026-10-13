Conozca las alianzas entre fabricantes de motos chinas y firmas como BMW o KTM y su impacto en la calidad y ventas del mercado argentino

La etiqueta made in China cargó por mucho tiempo con un estigma de la baja calidad. Sin embargo, la industria global cambió y hoy los grandes fabricantes de autos y motos no solo tercerizan su producción en territorio chino, sino que dependen de gigantes asiáticos que desarrollaron ingeniería propia, diseños más evolucionados y mejora en la calidad, capaces de competir de igual a igual con las marcas más tradicionales.

Por lo pronto, el mercado espera un año récord en un escenario donde las ventas de motos crecen en Argentina con subas que no se detienen.

El dilema actual a la hora de elegir una moto, ya no pasa por saber si un producto viene de China, sino por entender quién está realmente detrás de la marca, ya que fabricantes con décadas de trayectoria en la producción de motores y vehículos, se unieron con otros productores y muchas marcas de renombre son socias de las asiáticas.

Los ejemplos son muchos y en la Argentina estas marcas están presentes con una gran participación en ventas. Algunos de los acuerdos más trascendentes son Voge y BMW; CF Moto y KTM; y QJ Motor con Benelli.

De esta manera, a la hora de comprar una moto, el sello chino dejó de ser sinónimo de baja calidad, y queda demostrado el nivel de confianza industrial, rigor técnico y capacidad que las automotrices europeas le están dando a los socios asiáticos.

Del taller tercerizado a la marca propia

A partir del crecimiento como fabricantes, los gigantes chinos decidieron dejar de producir para terceros (como lo hicieron mucho tiempo) y lanzaron sus propias marcas al mercado global. Así nació Voge —la división premium de Loncin—, con fuerte presencia a nivel local.

Voge es una de las marcas de motos que más creció en el mercado local.

Fundada en 1993 en Chongqing, China, Loncin produce más de 1.8 millones de motos anuales y vende sus productos en más de 100 países. Pero su salto fue en 2005, cuando se convirtió en socia de BMW Motorrad, fabricando motores para modelos de la marca alemana como las series F 750 GS, F 850 GS y los scooters completos de la familia C 400.

Hoy Voge junto con CFMoto, QJ Motor, Benelli y Kove, se posicionaron entre las preferidas comercializadas con alianzas chinas. Lejos quedaron los tiempos en los que competían únicamente por precio bajo; hoy lo hacen a través de la incorporación de componentes de proveedores de renombre internacional (frenos de alta gama, suspensiones regulables y controles electrónicos avanzados) y diseños llamativos.

Las principales alianzas entre marcas chinas y europeas de motos

Entre los socios que más "ruido" hicieron por unirse para fabricar motos, aparecen estas alianzas.

Voge (Loncin) y BMW: Voge es la marca premium de Loncin Motorcycle Co, marca que fabricó diversos componentes para BMW, incluyendo motores. Además, aunque el diseño original del motor de la serie F es de BMW, la experiencia de Loncin en la fabricación en masa y la optimización de procesos fue clave para su producción. Por su lado, la alemana aportó tecnología.

Para la Voge 900 DSX, Loncin fabricó el motor bicilíndrico en paralelo de las BMW F 850 GS y F 900 R, ajustándolo a las especificaciones y necesidades de Voge.

La marca hoy es una de las que más crece en el mercado local.

CFMoto y KTM: CFMoto es una marca china que se destaca por varias alianzas internacionales, siendo una de las más destacadas su vinculación con la austríaca KTM.

CFMoto se convirtió en una marca referente del mundo de las motos.

Esta alianza se celebró en 2017 y ahora ambos comparten piezas, motores, producción y distribución global. Suma a esto que CFMoto también tiene un acuerdo con Yamaha Motor, aunque centrado en que Yamaha se abra camino en China.

Un resultado notable de esta colaboración es la aparición de la KTM RC450, que destaca la creciente influencia de CFMOTO en los segmentos de motos de alto rendimiento.

QJ Motor y Benelli: Desde 2005, la marca italiana Benelli es propiedad del fabricante chino Qianjiang Motorcycle , empresa de Geely Holding Group. Estas marcas compiten en el segmento Adventure y turismo con configuraciones y precios competitivos.

Por otro lado, en 2019, Qianjiang Holdings y Harley Davidson se convierten en socios estratégicos. Harley-Davidson buscaba reducir costos de desarrollo y expandirse (especialmente en mercados emergentes y jóvenes), mientras que QJMotor aportó su capacidad industrial y tecnológica.

Fruto de esta asociación nacieron las motos Harley-Davidson X350 y Harley-Davidson X500.

Zongshen y Gilera: La empresa fabrica motocicletas bajo su propia marca, Zongshen, y también bajo la marca Cyclone, que es conocida por sus modelos de alto rendimiento y diseños innovadores dentro de China, han establecido colaboraciones estratégicas con empresas como Piaggio y Harley-Davidson. A la primera le compró Gilera, un fabricante que en Argentina se convirtió en uno de los líderes en el segmento CUB.

Otras marcas que han crecido mucho en Argentina y en el mundo, entre los fabricantes de motos chinas, son Zontes y Kove. Ambas tienen presencia en diferentes segmento y proveedores de renombre.

Las motos chinas ganan terreno

En un contexto con más motos en circulación en las calles, el mercado de dos ruedas sigue ganando terreno. Y, tal como sucede con los autos, el origen de las motos empezó a quedar relegado a partir de las grandes alianzas globales y la prueba de calidad que pasan muchos productos chinos.

En más, en el mundo de las dos ruedas, las marcas asiáticas ganan más terreno y amenazan a las más reconocidas, especialmente, porque ya son sinónimo de calidad y competitividad a precios más accesibles.

En Argentina, su protagonismo es llamativo y cada vez más logran posicionarse como grandes rivales de las marcas más reconocidas. Por lo pronto, el mercado de motos espera un año récord en ventas, con subas que no se detienen y que superan ampliamente al segmento de las cuatro ruedas.