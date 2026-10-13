Es una de las camionetas más esperadas. Se presentarán nuevas motorizaciones. Las revelaciones comenzarán a fin de año y seguirán hasta 2026

La nueva Hilux tendrá versiones híbridas y eléctricas desde 2027, con gran inversión en Zárate para su fabricación.

La 9na generación de la Toyota Hilux se lanzará el 12 de diciembre. Es la camioneta líder en ventas, producción y exportación.

La presentación de la novena generación de la camioneta Toyota Hilux ya fue confirmada. Será el 12 de diciembre, una de las fechas estipuladas por la marca dentro de un largo calendario de revelaciones que arrancará al inicio de ese mes.

La llegada de la nueva Hilux es uno de los lanzamientos más esperados de la industria automotriz. Es la número uno en ventas, producción y exportación, con un liderazgo que mantiene hace años, tanto en su segmento como en el mercado total.

En 2026, con patentamientos en baja para todo el sector, cae un 1,7% en los primeros nueve meses del año comparado con el mismo período del año anterior, de acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, pero lleva vendidas más de 24.000 unidades, con una enorme diferencia sobre el segundo, que es el Fiat Cronos, con poco más de 17.700; mientras que la segunda pick up es Ford Ranger con 16.288.

La nueva Hilux buscará seguir siendo líder con varias novedades: estrenará motor híbrido y eléctrico, el cual será revelado en 2027. También el año próximo será el turno de la mild-híbrida (MHEV), la SW4, y finalizaría el calendario con la nueva camioneta compacta de la marca.

Cómo será la camioneta Toyota Hilux 2027

La nueva camioneta se fabricará en la planta de Zárate, tal como se produce la actual. La marca anunció la mayor inversión de su historia para este proyecto, que supera los 1.300 millones de dólares.

En cuanto a su estética, se esperan cambios importantes en la trompa, parrilla y faros, pero lo más esperado va por dentro.

No hay imágenes oficiales de la Toyota Argentina, sino versiones de otros países.

La Hilux nacional ofrecerá versiones "electrificadas". Por un lado, la 2.8 Turbodiesel MildHybrid (con batería de 48v), y por el otro, la Hilux BEV (eléctrica). La primera será una hibridación "leve". En el caso de la eléctrica, si tendrá una batería que la impulsará en su totalidad, siendo la primera dentro del segmento de las camionetas fabricadas en Argentina con esta oferta.

Actualmente la versión con estas características ya se vende en otros mercados, equipada con dos motores que suman 196 CV y 470 Nm de par, que se alimentan de una batería de litio de 59,2 kWh con una autonomía de unos 300 km. Al tener un motor en cada eje, es AWD permanente.

Nuevas camionetas para la Argentina

Otro jugadores que sumarán variantes similares son Ford Ranger, que también se lanzará en poco tiempo y será híbrida enchufable. La marca ya comercializa la Ford Maverick híbrida, una pick-up compacta con sistema híbrido convencional (HEV) que entrega 191 CV combinados; y la Ford F-150 Híbrida, una full-size con tecnología híbrida autogenerada que llegó como pionera en el segmento de alta gama.

Recordemos que en breve también será lanzada la nueva Volkswagen Amarok, fabricada en Pacheco, que en sociedad con la china Saic.

Entre los jugadores chinos que hay en el mercado ya se ofrecen versiones electrificadas. Una de ellas es la BYD Shark, con un motor híbrido enchufable: combina un motor naftero 1.5 turbo con dos motores eléctricos (430 CV en total), ofrece cerca de 100 km de autonomía 100% eléctrica y una autonomía combinada de más de 830 km. Su precio de lanzamiento ronda los USD 59.990.

También Maxus vende la e-Terron eléctrica, que fue lanzada en marzo pasado en Expoagro.