Triumph renovó la Trident, su mítica moto con 60 años de historia

La británica reforzó su presencia en el segmento Naked con modelos de 660 y 800 cc con los clásicos motores tricilíndricos. Más potencia y tecnología

La tecnología avanzada, como IMU y modos de manejo, garantiza seguridad y control en cada ruta.

Triumph renueva la gama Trident consolidando su legado con modelos de gran potencia y diseño Naked.

La marca de origen británico Triumph, representada en Argentina por el grupo Corven, se posicionó en el contexto de las motos más vendidas en septiembre como una de las firmas premium de referencia. Y si bien tiene modelos emblemáticos, hay uno de ellos que resume la historia de resurrección de la marca. Nos referimos a la Trident, una moto con más de 60 años de historia, que representó nada menos que la resistencia de la marca inglesa a la avanzada japonesa.

Tras más de dos décadas fuera de producción y en el marco del avance de las marcas de motos chinas en Argentina, la firma británica busca consolidar su presencia y revivió la mítica denominación en 2021 para ofrecer una moto de alta cilindrada, ligera y fácil de manejar.

Semanas atrás presentó la gama 2027, conformada no solo con la Trident a 660, sino que se expande por primera vez hacia un segmento superior con la Trident 800.

Este modelo se posiciona es la opción de estilo Naked de mayor potencia. Se destaca por una una postura mucho más musculosa y agresiva y atlética que su a Trident 660, aunque no tienen diferencia en dimensiones.

Cómo es la nueva moto Triumph Trident

La Trident es de las deportivas, de estilo clásico y sin carenado, más atractivas del mercado. Triumph ha querido reforzar todo lo que hacía fuerte a su Naked de media cilindrada y para ello decidió mejorar su bloque tricilíndrico, el cual ahora desarrolla hasta los 95 CV y 68 Nm, dejando atrás los 81 CV de sus primeros años.

Las nuevas motos Trident reviven la deportividad con mucho estilo sin perder su esencia (foto oficial)

De este modo, el 80% de su entrega está disponible desde 3.000 hasta casi 12.000 revoluciones. Esto, como consecuencia de que el motor se transformó completamente: tres cuerpos de mariposa de 44 mm, nueva culata, válvulas más grandes y un sistema de refrigeración optimizado.

¿El resultado?: más empuje, más respuesta arriba, todo ello, sin perder la suavidad en ciudad.

Tecnología y equipamiento de seguridad en la Triumph Trident

A ello, se sumó más tecnología, tres modos de conducción —Sport, Road y Rain—conectividad Bluetooth, pantalla TFT a color integrada, sin dejar de mencionar a la iluminación full led.

También dispone de control de crucero y de tracción en curva, gracias a la IMU (Unidad de Medición Inercial). Se trata de un sensor electrónico cuya función principal es medir en fracciones de milisegundo, la posición exacta de la moto y las fuerzas que actúan sobre ella, mientras está andando.

La nueva Trident 600 cc es más grande

Según la información provista en el sitio oficial de la marca Triumph en Argentina, la nueva Trident 600 cuenta además con nuevo chasis, sumado a un nuevo bastidor, que, según la marca, mejora el tacto y la estabilidad. Mantiene la horquilla Showa de 41 mm delante, pero estrena amortiguador trasero ajustable en precarga y rebote, con 130 mm de recorrido.

Trident 600 cc, una moto con más tecnología (Foto oficial)

Si bien no creció de dimensiones con respecto a su antecesora, simula ser una moto más más ancha, principalmente por el rediseño de su tanque de nafta, el cual ahora tiene capacidad para 14 litros.

También colabora a esta nueva presencia, su manillar a más ancho para reforzar su faceta más urbana y la posición en ruta. A pesar de todo ello, su peso es sostenido: 195 kilos.

Equipamiento clave y precio de la Triumph Trident 660

La Trident 600 es más maniobrable por su menor tamaño, pero es bien imponente (foto oficial)

Este modelo de 660 cc se distingue por lo siguiente:

Motor: tri cilíndrico de 600 cc de 95 CV y 68 Nm

Transmisión: 6 velocidades con quicksifter direccional

Bastidor: tubular de acero y basculante de aluminio

Suspensión delantera: horquilla invertida Showa de 41 mm y 120 mm de recorrido regulable en compresión y extensión

Suspensión trasera: Showa regulable en precarga y rebote de 130 mm

Freno delantero: dos discos de 310 mm y pinzas radiales de 4 pistones

Freno trasero: disco de 255 y pinza mono pistón

Neumáticos: 17" radiales Tubeless (sin cámara)

Asiento: 810 mm del suelo

Peso: 195 kg

Capacidad de tanque: 14 litros

Consumo: 4,9 l/100 km

Autonomía: 250 km

Precio: 21.730.000 pesos según valores oficiales octubre 2026.

Ficha técnica y prestaciones de la Triumph Trident 800

La Trident 800 se posiciona es la opción de estilo Naked de mayor potencia. Se destaca por una una postura mucho más musculosa y agresiva y atlética que su a Trident 660, aunque no tienen diferencia en dimensiones.

La silueta Naked de la 800 es más minimalista y deja más al descubierto sus componentes mecánicos, comparada con la 660. Así, por ejemplo, tiene el escape lateral elevado en el lateral derecho, mientras que la 600 lo tiene corto bajo el motor.

20 CV extra y 3 kilos más para la Trident 800 cc

El dato interesante de la Trident 800 es que está desarrollada sobre un chasis ligero, por lo que su peso es apenas 3 kilos más que la Trident 660, es decir pesa 198 kilos.

Trident 800 cc, la más potente de la nueva era (foto oficial)

Está equipada con un motor tricilíndrico de 798 cc, el cual genera 115 CV de potencia y cuenta con un par máximo de 84 Nm.

El conjunto mecánico se combina con una caja de 6 velocidades y cuenta con quickshifter bidireccional, es decir permite subir y bajar las marchas sin accionar el embrague.

Al igual que su hermana menor, la Triumph Trident 800 cuenta con tecnología que ayuda a mejorar y ajustar su comportamiento, logrando, por ejemplo, controlar las inclinaciones y aceleraciones con la intervención del control de tracción y el ABS en curva.

Dispone también de tres modos de conducción —Road, Sport y Rain—además de Triumph Shift Assist, control de crucero y conectividad Bluetooth. El instrumental combina una pantalla TFT a color de 3,5" con las funciones de conectividad y navegación.

Prestaciones exclusivas y valor de la Triumph Trident 800

En el caso de la Trident 800 cc y en base a la ficha técnica publicada en el sitio de la marca Triumph, las características son las siguientes: