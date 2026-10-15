Qué autos y camionetas Chevrolet se pueden comprar en 24 meses sin interés
Chevrolet anunció la extensión de sus planes de financiamento para el mes de octubre, con toda la gama de autos, SUV y camionetas dentro del plan para comprar en cuotas y sin interés los modelos.
La propuespa para las gamas Onix, Onix Plus, Sonic y Tracker, en todas sus versiones, mantienen sus planes de financiación a tasa 0% hasta en 24 meses.
Por su parte, Spin, Montana, S10, Trailblazer y Captiva PHEV cuentan con alternativas de financiación a tasa 0% hasta en 18 meses.
Además, en la actualización de precios correspondiente a octubre, Chevrolet mantuvo sin cambios los valores de lista de algunos de sus productos y versiones. Es el caso de Captiva PHEV, que conserva un precio de $54.871.900; las versiones S10 CD 4x2 WT, S10 CD 4x4 WT y S10 CD 4x4 WT AT, cuyos precios se mantienen en $49.818.900, $56.146.900 y $58.539.900, respectivamente; y Silverado High Country MY2026, que continúa con un precio sugerido de $116.837.900.
Financimiento de 0Km Chevrolet
La marca mantiene sus condiciones de financiación a tasa 0%, con amplios plazos de pago y altos topes de financiamiento según el modelo y la versión.
Las gamas Onix y Onix Plus, Sonic y Tracker (en todas sus versiones) cuentan con planes a tasa 0% hasta en 24 meses; mientras que Spin, toda la gama de Montana, S10, Trailblazer y Captiva PHEV disponen de alternativas hasta en 18 meses. Por su parte, Tracker, Silverado y Spark EUV también cuentan con financiación a tasa 0% en 12 meses.
Entre las alternativas disponibles se destacan los planes a tasa 0% con topes de financiación de hasta $43.000.000 para Chevrolet Trailblazer y las versiones LTZ y High Country de S10, así como opciones de financiación de hasta $50.000.000 en 30 meses, con una tasa del 25,9%, para estos modelos y versiones.
Por otra parte, la marca ofrece a sus clientes, en determinadas líneas de financiación, la posibilidad de pagar la primera cuota de su plan recién a partir de los 60 días de suscribir la operación.
"Seguimos ofreciendo alternativas de financiación competitivas para que nuestros clientes puedan acceder a un portafolio Chevrolet cada vez más completo y renovado. Al mismo tiempo, mantener condiciones atractivas de financiación y precios competitivos en productos estratégicos nos permite seguir fortaleciendo nuestra propuesta en Argentina", afirmó Andrés Carfagna, director Comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay.
Planes de Chevrolet financiados
De esta forma, Chevrolet ofrece los siguientes planes para cada una de sus líneas de productos:
Plan Onix & Onix Plus
- Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $25.000.000.*
- Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $22.000.000.
- Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $20.000.000.
Plan Sonic
- Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $28.000.000.
- Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $25.000.000.
- Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $22.000.000.
Plan Tracker
- Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $27.000.000.*
- Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $26.000.000.
- Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $19.000.000.
Plan Tracker RS
- Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $28.000.000.
- Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $22.000.000.
Plan Montana
- Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000.*
- Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $18.000.000.
Plan Montana (Premier y RS)
- Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $25.000.000.
Plan S10 (WT, Z71 y Trail Boss)
- Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000.*
- Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $25.000.000.
Plan S10 (LTZ y HC)
- Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $43.000.000.*
- Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $30.000.000.
- Financiación de hasta $50.000.000 a 30 meses, con tasa 25,9%.
Plan Trailblazer
- Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $43.000.000.*
- Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $30.000.000.
- Financiación de hasta $50.000.000 a 30 meses, con tasa 25,9%.
Plan Silverado
- Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.*
Plan Spark EUV
- Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.*
Plan Captiva PHEV
- Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000.*
- Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $26.500.000.
- *Planes con posibilidad de diferimiento de 60 días en el pago de la primera cuota.