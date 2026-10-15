La marca mantiene en octubre el plan de financiación para toda la gama de vehículos, con tasa 0 por ciento hasta en 24 meses. Detalles por modelo

Chevrolet anunció la extensión de sus planes de financiamento para el mes de octubre, con toda la gama de autos, SUV y camionetas dentro del plan para comprar en cuotas y sin interés los modelos.

La propuespa para las gamas Onix, Onix Plus, Sonic y Tracker, en todas sus versiones, mantienen sus planes de financiación a tasa 0% hasta en 24 meses.

Por su parte, Spin, Montana, S10, Trailblazer y Captiva PHEV cuentan con alternativas de financiación a tasa 0% hasta en 18 meses.

Además, en la actualización de precios correspondiente a octubre, Chevrolet mantuvo sin cambios los valores de lista de algunos de sus productos y versiones. Es el caso de Captiva PHEV, que conserva un precio de $54.871.900; las versiones S10 CD 4x2 WT, S10 CD 4x4 WT y S10 CD 4x4 WT AT, cuyos precios se mantienen en $49.818.900, $56.146.900 y $58.539.900, respectivamente; y Silverado High Country MY2026, que continúa con un precio sugerido de $116.837.900.

Financimiento de 0Km Chevrolet

La marca mantiene sus condiciones de financiación a tasa 0%, con amplios plazos de pago y altos topes de financiamiento según el modelo y la versión.

Las gamas Onix y Onix Plus, Sonic y Tracker (en todas sus versiones) cuentan con planes a tasa 0% hasta en 24 meses; mientras que Spin, toda la gama de Montana, S10, Trailblazer y Captiva PHEV disponen de alternativas hasta en 18 meses. Por su parte, Tracker, Silverado y Spark EUV también cuentan con financiación a tasa 0% en 12 meses.

Sonic, el nuevo SUV de Chevrolet, se puede comprar en cuotas

Entre las alternativas disponibles se destacan los planes a tasa 0% con topes de financiación de hasta $43.000.000 para Chevrolet Trailblazer y las versiones LTZ y High Country de S10, así como opciones de financiación de hasta $50.000.000 en 30 meses, con una tasa del 25,9%, para estos modelos y versiones.

Por otra parte, la marca ofrece a sus clientes, en determinadas líneas de financiación, la posibilidad de pagar la primera cuota de su plan recién a partir de los 60 días de suscribir la operación.

"Seguimos ofreciendo alternativas de financiación competitivas para que nuestros clientes puedan acceder a un portafolio Chevrolet cada vez más completo y renovado. Al mismo tiempo, mantener condiciones atractivas de financiación y precios competitivos en productos estratégicos nos permite seguir fortaleciendo nuestra propuesta en Argentina", afirmó Andrés Carfagna, director Comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay.

Planes de Chevrolet financiados

De esta forma, Chevrolet ofrece los siguientes planes para cada una de sus líneas de productos:

Plan Onix & Onix Plus

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $25.000.000.*

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $22.000.000.

Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $20.000.000.

Plan Sonic

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $28.000.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $25.000.000.

Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $22.000.000.

Plan Tracker

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $27.000.000.*

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $26.000.000.

Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $19.000.000.

Plan Tracker RS

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $28.000.000.

Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $22.000.000.

Plan Montana

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000.*

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $18.000.000.

Plan Montana (Premier y RS)

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $25.000.000.

Plan S10 (WT, Z71 y Trail Boss)

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000.*

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $25.000.000.

Plan S10 (LTZ y HC)

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $43.000.000.*

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $30.000.000.

Financiación de hasta $50.000.000 a 30 meses, con tasa 25,9%.

Plan Trailblazer

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $43.000.000.*

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $30.000.000.

Financiación de hasta $50.000.000 a 30 meses, con tasa 25,9%.

Plan Silverado

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.*

Plan Spark EUV

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.*

Plan Captiva PHEV