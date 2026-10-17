Es el más potente de la historia. Acelera de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos, tiene una autonomía de 642 km. y una capacidad de carga de 400 kW

Porsche Argentina junto a Nordenwagen S.A., importador y distribuidor oficial de la marca en el país, presentó el nuevo Cayenne Eléctrico en el Porsche Center Buenos Aires, un modelo que amplía la familia de los SUVs con tecnología 100% eléctrica.

Como novedad, la marca también develó la versión coupé del SUV, que se suma al convencional que estaba en preventa desde abril.

El Cayenne eléctrico acelera de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos, con una potencia de carga de hasta 400 kW, complementados por un sistema de recuperación de energía al nivel de la Fórmula E. Su autonomía alcanza los 642 km (ciclo combinado WLTP).

El vehículo se puede configurar a través del Porsche Car, donde se combinan las opciones estéticas y de motor, con precios que van desde 167.000 a 275.000 dólares en el modelo electrificado; y desde 159.500 hasta 388.200 en el naftero.

Cómo es el Cayenne Coupé eléctrico

El nuevo Porsche Cayenne Coupé se posiciona en el segmento grande como una opción que completa la oferta del modelo tradicional. Sin embargo, su silueta es más deportiva, con el techo caído hacia atrás, del estilo fastback.

Además de un diseño más futurista, es el modelo más aerodinámico de la historia del a marca, con un coeficiente de 0.23, inspirados en la icónica silueta del 911. El spoiler trasero es adaptativo, el cual se integra en la carrocería, con la luneta que garantiza una estética limpia y moderna.

El Cayenne eléctrico estrena un diseño totalmente nuevo, diferente al Cayenne a combustión.

Con 4 985 milímetros de largo y 1 980 mm de ancho, el Cayenne Coupé Eléctrico tiene las mismas dimensiones que el convencional, pero la altura se reduce en 24 mm, situándose en 1 650 mm. Los asientos traseros, disponibles en configuración de dos plazas o 2+1, son ajustables eléctricamente en dos posiciones. Al igual que el otro SUV, dispone de gancho de remolque y una capacidad de arrastre de hasta 3.5 toneladas.

Motor y autonomía del Cayenne Coupé eléctrico

El nuevo modelo se ofrece en tres versiones:

Cayenne Coupé Eléctrico: 408 HP (300 kW), potencia overboost con Launch Control 442 HP (325 kW), aceleración de 0 a 100 km/h en 4.8 segundos, velocidad máxima 230 km/h.

Cayenne S Coupé Eléctrico: 544 HP (400 kW), potencia overboost con Launch Control 666 HP (490 kW), aceleración de 0 a 100 km/h en 3.8 segundos, velocidad máxima 250 km/h.

Cayenne Turbo Coupé Eléctrico: 857 HP (630 kW), potencia overboost con Launch Control 1 156 HP (850 kW), aceleración de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos, velocidad máxima 260 km/h.

La versión Coupé se caracteriza por el techo caído hacia atrás, estilo fastback.

La gama de sistemas de suspensión es la misma que en los Cayenne Eléctrico con la otra carrocería. El Coupé incorpora de serie suspensión neumática adaptativa. La dirección en el eje trasero, con un ángulo de giro de hasta cinco grados, puede añadirse a todos los modelos.

Gracias a la tecnología de 800 voltios, el Cayenne Coupé Eléctrico se carga a una potencia de hasta 390 kW con un cargador rápido de corriente continua (CC) compatible y, en determinadas condiciones, incluso a 400 kW2. La carga en corriente alterna (CA) alcanza potencias de hasta 11 kW con el cargador integrado de serie. Opcionalmente, se ofrece un cargador de hasta 22 kW.

Equipamiento de serie más amplio

El Cayenne está equipado con un sistema de información digital llamado Porsche Driver Experience, con un concepto de manejo centrado en el conductor. Se caracteriza por una amplia área de visualización que incluye un cuadro de instrumentos totalmente digital, la pantalla central Flow Display, así como una pantalla adicional para el pasajero y head-up display con realidad aumentada como opción.

Los controles digitales y analógicos se complementan entre sí y están optimizados ergonómicamente para facilitar su acceso.

El interior del Cayenne tiene pantallas para el conductor y acompañante.

Con Porsche Digital Interaction, la atención se centra en la personalización y el manejo intuitivo. Widgets personalizables, temas de pantalla configurables y la integración de aplicaciones de terceros garantizan una experiencia de usuario conectada y configurable individualmente.

Entre otros detalles, tiene techo panorámico de cristal —opcionalmente con control de luminosidad variable, mediante una lámina de cristal líquido conmutable eléctricamente— y su paquete Sport Chrono, el equipamiento de serie del Cayenne Coupé Eléctrico es aún más completo que el del modelo hermano.

Como opción, se puede elegir el paquete Lightweight Sport específico para el Coupé. Dependiendo de la versión, reduce el peso del vehículo hasta en 17.6 kg. El paquete incluye un techo ligero de fibra de carbono, inserciones deportivas de carbono, llantas de 22 pulgadas específicas y neumáticos de alto rendimiento.

En el interior predominan los elementos deportivos, como los paneles centrales de los asientos tapizados en tela con estampado Pepita, el revestimiento del techo Race-Tex y las superficies de fibra de carbono de poro abierto. Opcionalmente, el paquete Lightweight Sport también puede combinarse con tapicería de cuero negro y un sistema de asientos traseros 2+1.

Los precios de este modelo son los siguientes:

Cayenne Coupé Electric, 170.800 dólares

Cayenne S Coupé Electric, 192.000 dólares

Cayenne Turbo Coupé Electric, 275.500 dólares

El Cayenne Electric SUV sale entre 167.600 y 273.300 dólares; mientras que el Cayenne a combustión sale entre 159.500 (353 cv) y 388.200 dólares (649 cv).

Cayenne eléctrico SUV

Este modelo se presentó en abril, pero durante el lanzamiento del Coupé se repasaron sus prestaciones.

Hay dos versiones con tracción integral:

El Cayenne eléctrico con batería de 113 kWh, con 408 cv y 835 Nm (hasta 442 cv con el Launch Control activado), y una autonomía de 691 kilómetros. Acelera de de 0 a 100 km/h en 4.8 segundos y alcanzan los 230 km/h. El precio es de 167.600 dólares.

El Cayenne Turbo Electric con baterías de 113 kWh, 857 cv y 1.500 Nm (hasta 1.156 cv con el Launch Control activado). La autonomía es de 669 kilómetros. Acelera de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos y alcanza los 260 km/h. El precio es de 273.300 dólares.

Los Cayenne eléctricos conviven con las versiones nafteras pero dan paso a una nueva era en estos modelos, con una plataforma y estética renovada.

Porsche en Argentina con ventas de tres dígitos

Durante la presentación del nuevo Cayenne eléctrico, desde Porsche Argentina repasaron los números de ventas de este año.

De las 174 unidades que Porsche lleva vendidas en 2026, la mitad fueron Macan. Las Cayenne ocupan el segundo lugar, con el 30% de la participación en la marca. El resto de las ventas corresponden al 911, teniendo en cuenta que los 718 (Boxster y Cayman) ya se dejaron de producir y están a la espera de la nueva generación eléctrica.