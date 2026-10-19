El auto Chery Tiggo 7 alcanzó las 648 unidades en septiembre y superó a BYD y Baic como el SUV chino más patentado de Argentina

El Chery Tiggo 7 lideró el mercado de SUV chinos en septiembre, superando a BYD y Baic.

Los patentamientos en el segmentos de los SUV chinos muestran un crecimiento continuo en el mercado total, con una carrera entre ellos mismos para ver quien lleva la delantera. Pero septiembre cerró con sorpresas y el Chery Tiggo 7 se posicionó como el número uno entre todas las marcas importadas, por encima de BYD y Baic, que venían liderando la categoría.

Con 648 unidades, este modelo logró quedarse como el más vendido, con un precio desde u$s29.5000 en el caso del híbrido y u$s36.500 el híbrido enchufable. Siguen en la lista de patentamientos el Baic BJ30 con 599 y el BYD Atto 2 con 431 comparando únicamente a los modelos del segmento, de acuerdo con los datos de CIDOA, la Cámara de Importadores de Autos de Argentina.

Luego se ubican modelos como el BYD Song Pro, MG ZS y Haval H6 dentro de la categoría de SUV y siguiendo el ranking de septiembre, complentando el top ten el Baic X55, Jetour T1, Chery Tiggo 4 y BYD Seal U.

Como marcas, BYD, Baic y Chery tienen el podio de las más vendidas el último mes.

Cómo es el Chery Tiggo 7 más nuevo

El Chery Tiggo 7 más reciente vendido en el país es el CSH, un híbrido enchufable que complementa la oferta de la Tiggo 7 Pro Hybrid que se comercializa en Argentina desde octubre de 2025.

La característica de este modelo es que su motor es 1.5 turbo naftero (140 cv y 215 Nm) que se combina con uno eléctrico alimentado por baterías de 18,4 kWh-350V (201 cv y 310 Nm). Combinado ofrecen 278 cv y 365 Nm. La caja es automática DHT.

El Chery Tiggo híbrido enchufable es el más vendido del mes.

Este modelo puede andar en modo eléctrico 93 kilómetros (ciclo NEDC) y tiene un alcance máximo de 1200 kilómetros.

El sistema admite carga en corriente alterna de hasta 6,6 kW y carga rápida en corriente continua de hasta 40 kW, mediante conectores Tipo 2 y CCS2. Además, incluye cargador portátil y cargador de pared, facilitando diferentes alternativas de carga para el uso cotidiano.

Gracias a la combinación de ambos motores, acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Su corazón tecnológico ofrece diferentes programas de funcionamiento (HEV, EV y EV+) y modos de conducción (Normal, Eco y Sport), que permiten adaptar la respuesta del vehículo a cada recorrido.

Esta tecnología le permite combinar una conducción eléctrica para los trayectos cotidianos con la autonomía y versatilidad necesarias para realizar viajes de mayor distancia, reduciendo el consumo de combustible sin resignar potencia ni prestaciones.

Diseño y confort del Tiggo 7

En materia de diseño presenta un exterior con una estética SUV bien marcada que combina líneas dinámicas y detalles tecnológicos, como los faros full LED con firma lumínica y luces de giro dinámicas, llantas de aleación de 18", techo panorámico y detalles cromados que refuerzan su posicionamiento premium.

En el interior, el enfoque está puesto en el confort y la tecnología, con terminaciones en cuero ecológico color negro, doble pantalla de 12,3" para instrumental y multimedia, sistema de sonido SONY y una ambientación moderna con iluminación y materiales de primera calidad. Además, incorpora asientos delanteros con regulación eléctrica y climatización, climatizador bizona, cargador inalámbrico de 50 W y múltiples asistentes de conectividad, para lograr un habitáculo cómodo, tecnológico y alineado con las expectativas del segmento.

En lo que hace a seguridad la dotación estándar pasiva cuenta con 17 funciones de asistencia avanzada a la conducción, entre las cuales se destacan el frenado autónomo de emergencia (AEB), alertas de colisión frontal (FCW) y trasera (RCW), control de crucero adaptativo (ACC), asistente de mantenimiento y cambio de carril, detector de punto ciego BSD) y alerta de tráfico cruzado (RCTW), junto con funciones avanzadas como asistente de tráfico y control crucero integrado.

A esto se le suman los airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla para conductor), estructura reforzada y anclajes ISOFIX, además de los controles electrónicos fundamentales como ESP, TCS, ABS y asistente de arranque y descenso en pendiente. En conjunto, el modelo se posiciona como una de las propuestas más completas del segmento en términos de protección integral para ocupantes y conducción asistida.