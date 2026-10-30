Renault se aliaría con Chery para fabricar el primer vehículo de marca china en Argentina

Un nuevo proyecto en Argentina se convertiría en el primero de producción de un auto chino en el país. En Brasil, las 2 marcas ya trabajan en conjunto

Una profunda reestructuración está viviendo la industria automotriz mundial impulsada por el avance de China, un fenómeno que ya impacta tanto en los mercados de consumo como en los procesos productivos de prácticamente todos los países vinculados al sector. La Argentina no es una excepción y, de hecho, se ha convertido en uno de los escenarios donde la presencia del gigante asiático resulta cada vez más visible.

El crecimiento sostenido de las marcas chinas domina desde hace varios años la agenda del mercado automotor local. La mayoría de los grupos concesionarios buscan representar a fabricantes de ese origen y el fenómeno ya se refleja en la red comercial: de unas 900 concesionarias existentes en el país, alrededor de 325 ya venden vehículos chinos.

La influencia asiática también comenzó a consolidarse en el plano industrial. En Córdoba, Stellantis produce las pick-ups Fiat Titano y RAM Dakota, dos modelos derivados de desarrollos de la automotriz china Changan y con una elevada participación de autopartes procedentes de ese país. Volkswagen, por su parte, inició la fabricación de la nueva generación de Amarok sobre una plataforma desarrollada por SAIC, proyecto que también incorpora una importante integración de componentes asiáticos.

General Motors mantiene contactos frecuentes con ejecutivos chinos, que han visitado la planta de Santa Fe, mientras que directivos argentinos responsables del área de producción realizaron viajes a China. A la vez, representantes de BYD efectuaron varias visitas a las instalaciones de Prestige Auto, la ex planta de Mercedes-Benz ubicada en Virrey del Pino, alimentando distintas versiones sobre posibles proyectos industriales. Paralelamente, algunos importadores avanzan en iniciativas para instalar líneas de ensamblaje de vehículos chinos, ya que consideran que son los únicos modelos capaces de garantizar niveles adecuados de competitividad.

Los avances de Chery en Argentina

En este contexto surge un nuevo proyecto que podría desembocar en la producción de un vehículo de origen chino en la Argentina. La iniciativa involucra a Renault Argentina y a su planta de Santa Isabel, en Córdoba, según informó el sitio especializado A Rodar Post.

Desde hace más de un año, este medio viene informando sobre las reiteradas visitas de directivos de Geely y Chery a ese complejo industrial.

La salida de Nissan, que fabricaba allí la Frontier y la Renault Alaskan, sumada al final del ciclo productivo de Sandero, Stepway y Logan, dejó a la planta cordobesa concentrada exclusivamente en la producción del utilitario Kangoo. Posteriormente, el anuncio de la inversión destinada a fabricar la pick-up Niagara revitalizó la actividad industrial de Renault. El modelo comenzó a ensamblarse hace algunas semanas y su lanzamiento comercial está previsto para los próximos días.

Sin embargo, la estrategia de la automotriz va más allá de la Niagara. Según pudo saber A Rodar Post, Renault trabaja junto a la china Chery para incorporar un nuevo producto a la línea de montaje de Santa Isabel.

Chery es una de las marcas chinas más vendidas en el mercado local.

Se trata de una iniciativa que comenzó a evaluarse hace aproximadamente un año y medio. Aunque en determinado momento quedó en pausa, durante este año, y especialmente en los últimos seis meses, volvió a tomar impulso.

Una de las razones que habría frenado inicialmente el avance del proyecto fue la prioridad otorgada por Renault al desarrollo de la pick-up Niagara, pese al interés de Chery por acelerar las negociaciones. También influyeron cuestiones vinculadas al origen de los fondos y a la distribución de la inversión, teniendo en cuenta que Renault ya había comprometido unos 400 millones de dólares para la producción de la nueva camioneta.

Si bien no se logró determinar qué factor permitió destrabar las conversaciones, sí obtuvo confirmación de fuentes internas acerca de la reactivación del proyecto durante los últimos meses.

Autopartistas advierten el proyecto

La recuperación de las negociaciones también fue advertida por el sector autopartista, donde confirmaron movimientos concretos de la empresa china para impulsar la iniciativa. Entre ellos, comenzaron a aparecer los primeros pedidos de cotización de componentes.

De acuerdo con otras fuentes consultadas, directivos de Chery mantuvieron contactos con la Cancillería argentina con el objetivo de vincularse con proveedores locales. A través de la Secretaría de Industria fueron conectados con AFAC, la entidad que representa a los fabricantes de autopartes, y recibieron un listado de empresas con las que posteriormente iniciaron conversaciones.

Este punto es especialmente relevante porque es la propia Chery la que está impulsando las gestiones con proveedores, lo que abre la posibilidad de que la automotriz china produzca un modelo propio dentro de la planta de Renault, de manera similar al esquema que en su momento utilizó Nissan con la Frontier.

De todos modos, entre los autopartistas prevalece la prudencia. Desde el sector recuerdan que una solicitud de cotización no garantiza la concreción de un programa industrial, ya que muchas veces forma parte de estudios internos de costos que luego son evaluados por las casas matrices en China. Incluso, señalan que el proyecto podría terminar desarrollándose bajo la modalidad CKD, con vehículos ensamblados localmente a partir de kits importados, para luego avanzar gradualmente hacia una mayor integración de piezas nacionales.

Otra cuestión que las fuentes consideran aclarada es que esta iniciativa no está relacionada con el representante local de Chery. Actualmente, los vehículos de la marca son comercializados en la Argentina por el Grupo Corven, controlado por Leandro Iraola. Sin embargo, fuentes internas Renault admitieron que las conversaciones se llevan adelante directamente con la casa matriz de Chery y no a través de ningún grupo empresario local.

Respecto del modelo que podría fabricarse en Córdoba, las fuentes consultadas por el medio únicamente confirmaron que se trataría de un vehículo comercial y no de un automóvil de pasajeros. Algunas versiones sostienen que podría ser una pick-up, aunque todavía no existen precisiones sobre su tamaño o segmento. Las alternativas incluyen tanto camionetas como utilitarios.

Además, otro dato al que accedió A Rodar Post es que el vehículo elegido no necesariamente llevaría la marca Chery. El grupo chino posee varias marcas bajo su órbita, entre ellas Omoda-Jaecoo y Jetour. En el caso de Omoda-Jaecoo, incluso, ya se comunicó oficialmente la intención de desarrollar producción en la Argentina, por lo que no se descarta que el futuro proyecto industrial termine correspondiendo a alguno de sus modelos.